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“Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán”: Mariana Enriquez y sus seguidores homenajean al Indio Solari con una frase favorita

Desde su cuenta de Instagram, la escritora argentina le preguntó a su público cuáles eran sus versos preferidos. También se sumaron figuras de la literatura y el entretenimiento

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Indio Solari portada
“Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán”: Mariana Enriquez y sus seguidores homenajean al Indio Solari con su frase favorita

Músico, cantante, letrista, sí, pero también poeta. Porque la figura del poeta trasciende a la disciplina. Es, en palabras de Borges, “un hacedor de símbolos”, con todo lo que eso implica. Pocas simbologías tan potentes como las del Indio Solari. Federico García Lorca definía al poeta como un “médium de la naturaleza que explica su grandeza por medio de la palabra”. En esa mediación, tan extraña y enigmática, el Indio era increíble.

Mariana Enriquez siempre lo supo. Además de escritora de ficción es periodista de rock. Y conoce de cerca el fenómeno que representaron (y siguen representando) Los Redondos. Por eso, en un día tan singular, con la triste noticia de la partida de su líder, se le ocurrió pedirle a sus seguidores “su línea favorita”. “Les pido si se copan en este funeral”, dijo. “No tiene que ser en canción fav necesariamente”.

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Y eligió la suya, de la canción “Nuestro amo juega al esclavo”: “Por los tipos que huelen a tigre tan soberbios y despiadado violencia es mentir”. En el posteo, un CD, ¡Bang! ¡Bang! Estás liquidado, de 1989. Esa tapa fue creada por Rocambole. Muestra una reinterpretación del histórico cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo (1814) de Francisco de Goya, protagonizada por un escuadrón de la Cruz Roja.

Mariana Enriquez
Desde su cuenta de Instagram, la escritora argentina le preguntó a su público cuáles eran los mejores versos del Indio. También se sumaron figuras de la literatura y el entretenimiento

Algunos famosos se sumaron al homenaje. El conductor Harry Salvarrey, por ejemplo, eligió “Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle”. Walas, cantante de Massacre, escribió varias, de distintas canciones: “Porque a los ciegos no les gustan los sordos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Vivir solo cuesta vida. Cada día veo menos, menos mal. Ovejero que descansa en manto negro”.

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El escritor Juan Mattio comentó: “No es una línea de sus canciones pero ahora se me viene la que tal vez sea la declaración más antitelevisiva que haya escuchado alguna vez: ‘Cuiden sus estados de ánimo porque las ratas se ríen de nosotros’”. The Walking Conurban, cuenta sobre la identidad del conurbano bonaerense, puso: “Si el perro es manso come la bazofia y no dice nada, le cuentan las costillas con un palo a carcajadas”.

La escritora Florencia Etcheves eligió una de “Flight 956”, etapa solista del Indio: “Dios no está en los detalles de hoy”. Otra escritora, María Fernando Ampuero, puso: “¿Estos ojos de quién son? ¿De quién son mis deseos de hoy? ¿Y éste insomnio de quién es?” Y así llovieron las frases. “Si no hay amor que no haya nada”. “¿Puede alguien decirme ‘me voy a comer tu dolor’?” “Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán”.

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