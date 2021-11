Comenzó Ventana Sur, la cita más importante del mercado audiovisual en América Latina

La 13° edición de Ventana al Sur, que reúne a los integrantes de la industria audiovisual de la región, se extiende hasta el 2 de diciembre y luego sumará las proyecciones de títulos destacados de los festivales de Cannes y Sitges

Ventana Sur, el mercado audiovisual más grande de América Latina organizado por el Incaa y el Marché du Film del Festival de Cannes que comanda Thierry Frémaux, comenzó este lunes -hasta el 3 de diciembre- su 13° edición, destinada a reunir a integrantes de la industria para promover la coproducción y la distribución internacional de contenidos realizados en la región.

Luego de una versión totalmente virtual realizada el año pasado debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, la del 2021 se llevará a cabo en un formato híbrido que combinará actividades online y presenciales en el cine Gaumont, el Hotel Madero y el complejo Cinemark del barrio porteño de Puerto Madero, que prevén contar con más de 900 participantes de Argentina y otros 1.200 extranjeros.

En esta ocasión, la sección de Primer Corte exhibirá Diógenes, de Leonardo Barbuy La Torre (Perú, Colombia y Francia); El lugar de Nora, de Silvina Ganger (Argentina); El rostro de la medusa, de Melisa Liebentha (Argentina); Saudade fez morada aquí dentro, de Haroldo Borges (Brasil); Soy lo que nunca fui, de Rodrigo Álvarez Flores (México); y Viaje al país de los tarahumaras, de Federico Cecchetti (México y Estados Unidos).

Por su parte, en Copia Final participarán Canção ao longe, de Clarissa Campolina (Brasil); Historia y geografía, de Bernardo Quesney (Chile); La crecida, de Ezequiel Erriquez (Argentina); Marte um, de Gabriel Martins (Brasil); Sublime, de Mariano Biasin (Argentina); y Tinnitus, de Gregorio Graziosi (Brasil).

"A nuvem rosa", de la brasileña Luli Gerbase, se exhibirá durante el evento que reúne a agentes de la industria audiovisual de la región y del exterior

Se trata de dos categorías que en sus 13 años de existencia permitieron a más de 30 filmes latinoamericanos acceder a festivales internacionales en competencia, así como también a captar distribuidores y agentes de ventas internacionales.

En tanto, además de la sección de cine fantástico Blood Window, la de animación Animation!, Punto G -sobre género y diversidad-, Solo Series y DocSur, este año se suman las categorías de Proyecta, en alianza con el Festival de San Sebastián; Micro-Series, que contará con un premio en bitcoins a cargo de la aplicación Flixxo, y Maquinitas - Let’s Play, dedicada a los videojuegos.

También esta edición llega con nuevos premios para los contenidos seleccionados, entre los que se encuentra el Premio Proyecto Paradiso, de Brasil, que otorgará 10.000 dólares a una película en postproducción; mientras que Netflix y la española Spotlight destinarán respectivamente 5.000 dólares y 20.000 euros a dos series del circuito.

Junto a los talleres, reuniones de negocios y sesiones de difusión y venta de los 164 proyectos seleccionados para formar parte del mercado, Ventana Sur apuesta por una fuerte presencia de programadores y directores provenientes de los festivales de San Sebastián, Sitges y Varsovia, y de La semana de la crítica y La Quince de Realizadores del Festival de Cannes.

"Drive My Car", de Hamaguchi Ryusuke, una de las películas destacadas del último Festival de Cannes que se podrá ver en el evento

Durante la Semana de Cine del Festival de Cannes, que se desarrollará en el cine Gaumont hasta el próximo 5 de diciembre, podrán verse The Worst Person in the World, de Joachim Trier; Vortex, de Gaspar Noé; Compartment N° 6, de Juho Kuosmanen; Ahed’s Knee, de Nadav Lapid; A Hero, de Asghar Farhadi; Drive My Car, de Hamaguchi Ryusuke; y Titane, de Julia Ducournau, la premiada con la Palma de Oro en la última edición del certamen francés.

Por último, del 2 al 5 de diciembre en la Sala María Luisa Bemberg del Gaumont también tendrá lugar la Semana del Festival de Sitges, donde se proyectarán siete filmes destacados de la selección. La lista está integrada por Bob Cuspe: Nós não gostamos de gente, de Cesar Cabral; A nuvem rosa, de Luli Gerbase; La dama del fantaterror, de Diego López Fernández; El apego, de Valentín Javier Diment; La pasajera, de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez; Llanto maldito, de Andrés Beltrán; y Todos arderán, de David Hebrero.

Fuente: Télam

SEGUIR LEYENDO: