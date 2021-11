El cine coreano, uno de los platos fuertes del Festival de Mar del Plata

"Kids are Fine"

Desde el premio Oscar a mejor película para Parasite, de Bong Joon-ho (2019), hasta el inusitado éxito de la serie El juego del calamar, las producciones coreanas acaparan la atención mundial. El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que fue pionero en traer en 2013 al mencionado director Bong, no es ajeno a ese suceso. En esta 36º edición, cinco películas de Corea del Sur vistieron su catálogo.

“Las propuestas del cine coreano crecen año a año, rompiendo barreras y formando grandes cineastas. Su producción audiovisual es impresionante y les está ganando a muchos otros países de Asia que tienen tradición de cine con el mejor de los juegos, que es la calidad. El Festival de Mar del Plata siempre está mirando a la cinematografía con mayor ebullición y la coreana hoy es una de las principales”, dice uno de sus programadores, Pablo Conde, en diálogo con Infobae Cultura.

Pablo Conde, programador (Foto: Fabián Uset)

Dentro de su sección, Hora Cero, en la que se hacen proyecciones nocturnas de películas del género fantástico o de terror, se encontraron dos de los títulos más esperados por el público. Por un lado, Midnight, primer largometraje de Kwon Oh-seung, en el que una mujer sorda intenta escapar de un asesino serial que azota las calles de Seúl. Por el otro, Shark: The Beginning, de Chae Yeo-jun, sobre un chico que sufre bullying y le pide a un maestro en artes marciales preso por asesinato que le enseñe a defenderse.

“Necesitábamos tener títulos fuertes para la vuelta a la presencialidad del festival y nos topamos con estas dos películas coreanas que son excelentes”, afirma Conde. “Shark es una película que remite a muchas otras películas sobre cómo defenderse en la vida. Se puede pensar en Karate Kid pero el director lo lleva a otro lugar, las escenas de acción son un trabajo super interesante. Y Midnight es un thriller que no da respiro, que tiene todo el tiempo giros en la trama que te mantienen en vilo. Son dos películas que encajan perfecto con el espíritu de la noche”, explica.

"Shark: The Beginning"

En ambas, además, el protagonista es Wi Ha-joon, una cara bien conocida al ser uno de los actores de la serie El juego del calamar. “Haciendo héroe como el instructor de artes marciales o haciendo de villano, de psicópata asesino, brilla”, sostiene Conde.

Kids Are Fine, el primer trabajo de Lee Ji-won, fue una de las sorpresas del festival. Formó parte de las sesiones de la apertura del encuentro cinéfilo, que tuvo lugar el jueves 18, e integró Mar de Chicos y Chicas, es decir, la sección apta para todo público.

“En Kids Are Fine, el protagonista es un nene de nueve años muy aguerrido porque tiene a su mamá en el hospital, a su papá trabajando y está muy solo. Empieza una escuela nueva en la que un grupo de amigos lo va a acompañar para que olvide un poco esa situación por la que está pasando”, comparte Francisco Pérez Laguna, también programador del festival.

Francisco Pérez Laguna, programador del Festival de Mar del Plata

Según cuenta a Infobae Cultura, eligió esta película porque mezcla aventura y comedia con momentos de fuerte dramatismo, además de combinar animación con ficción. “Me retrotrajo a una de mis películas favoritas, Cuenta conmigo, de Rob Reiner, en el sentido de un protagonista que está solo y se lanza a la aventura con sus amigos”, dice y agrega que fue un desafío mostrar una película en Mar del Plata para un público infantil y adolescente en otro idioma.

"Kids Are Fine"

Pérez Laguna coincide con Conde en que el crecimiento del cine coreano explica su fuerte participación en el festival y recuerda que desde hace una década que tiene una interesante presencia en las salas marplatenses. “El Festival de Mar del Plata siempre fue una plataforma de lanzamiento de cine coreano. Es una buena pantalla”, señala.

El cuarto film coreano a destacar es Kim Min-young of the Report Card, ópera prima de las jóvenes realizadoras Lim Jisun y Lee Jae-eun, que integra la Competencia Internacional. Se trata de la historia de tres amigas que, tras graduarse y rendir el examen para ingresar a la universidad, empiezan a transitar caminos distintos, configurando un drama sobre la amistad, el cambio y el crecimiento.

"Kim Min-young of the Report Card"

Por último, en la sección Autores y Autoras, está In Front of Your Face, del consagrado Hong Sangsoo, una conmovedora historia con pinceladas de melancolía en la que una mujer regresa a Corea tras vivir en Estados Unidos y se reencuentra con su hermana. Los motivos de ese retorno hacen el por qué de la película.

"In Front of Your Face"

Las posibilidades de ver estas películas no se agotarán en Mar del Plata. El cine coreano adquirió tanta fuerza en el país que muchas producciones ya llegan al circuito comercial, y también está el Festival Han de Cine Coreano, que se lleva a cabo desde 2014.

Y es que, como subraya Pablo Conde, las películas del cine coreano no se programan solamente por su origen, como si se tratara de una moda, sino porque “son realmente muy buenas” y marcan un estilo propio. “El cine coreano tiene formas distintas de narrar y parte de tópicos como los que puede llegar a tener el cine norteamericano, que son un territorio conocido en la base, para construir otra cosa -concluye el programador del Festival de Mar del Plata-. Creo que eso es lo particular de sus películas, que para nosotros tiene una lectura cercana desde la propuesta y después nos lleva de narices hacia otro lugar”.

