Agustina Caride ganó el Premio Clarín Novela 2021

Agustina Caride (Foto: Facebook)

Agustina Caride es el nombre de la nueva ganadora del Premio Clarín Novela. Es cuentista, novelista, paisajista y tallerista. Nació el 28 de agosto de 1970 en Buenos Aires y publicó diez libros en total. Obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes y ganó diversos concursos. Este no es el primero pero posiblemente sea uno de los más importantes de su carrera. La obra con que lo ganó se titula Donde retumba el silencio y pronto estará en todas las librerías.

¿De qué trata la novela? Lo que por ahora se sabe es que la trama narra la historia de dos amigas que se separan por cuestiones políticas. Para el jurado —integrado por Martín Kohan, Clara Obligado y Martín Caparrós— fue el mejor texto de los 976 originales presentados en el marco del certamen que otorga 700 mil pesos de premio.

Caride estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires, trabajó en editoriales, organizó eventos culturales y coordinó el proyecto de LiterAr. También escribió una obra de teatro infantil. Dio clases de cine, de literatura y de teatro, y escribió crítica literaria para distintos medios.

Entre sus libros se destacan El ladrón de finales (finalista en el concurso Aldea Literaria 2017), No habrá sino ausencias (2020), Testigos invisibles (2017), Última Generación y Generación Cero (2016), Cuando ella supo quién era Goldambeck (2014), Cuentos con historia (2011), Y sin embargo no llovió (2007) y No habrá sino ausencias (2020).

Hoy trabaja como correctora y coordina talleres de escritura y de lectura. También organiza encuentros literarios junto a Agustina Bazterrica, quien ganó el Premio Clarín de Novela en el año 2017 con su celebrada Cadáver exquisito.





