La belleza del día: “Terapia creativa”, de Jacob Lawrence

"Creative Therapy" (1949) mide 56 x 76,4 cm y es una pintura de caseína sobre grafito cuyo soporte es papel de trama Grumbacher crema que pertenece a la colección del Museo de Arte de Cleveland

Jacob Armstead Lawrence, más conocido como Jacob Lawrence, nació en Atlantic City, Nueva Jersey, en 1917. Hijo de emigrantes sureños, se trasladó con su madre y su hermana a Harlem en 1930, a la edad de 13 años.

Allí, durante su participación en talleres de arte comunitarios, Lawrence pronto descubrió su amor por el arte gracias al estímulo de maestros como el pintor Charles Alston. A lo largo de la década de 1930, el arte de Lawrence se inspiró en los visionarios culturales del Renacimiento de Harlem. En 1938, realizó su primera exposición individual en la YMCA de Harlem y comenzó a trabajar para el Proyecto Federal de Arte WPA.

En 1940, recibió una subvención de la Fundación Rosenwald para crear una epopeya de 60 paneles, The Migration of the Negro (ahora conocida como The Migration Series). Cuando la serie se expuso en la Downtown Gallery de Edith Halpert al año siguiente, el artista, que entonces tenía 23 años, se catapultó a la fama nacional.

Durante el verano de 1946, Lawrence fue invitado por el artista y director Josef Albers a dar clases en el Black Mountain College de Carolina del Norte. Según Lawrence, Albers fue la primera persona “fuera de la comunidad” que ejerció una influencia artística significativa sobre él. Gracias a su exposición a la obra de Albers, Lawrence empezó a entender de forma más analítica los recursos que ya utilizaba: hacer que un plano de imagen bidimensional pareciera tridimensional, cambiar el significado de los colores utilizándolos de diferentes formas y yuxtaponer el movimiento orgánico y las formas geométricas.

Jacob Lawrence estableció una carrera importante y exitosa desde el principio, trabajando con una prestigiosa galería de Nueva York y convirtiéndose en el primer artista afroamericano representado en la colección del Museo de Arte Moderno (MoMA). Sin embargo, la ansiedad y las dudas sobre sí mismo le llevaron a realizar una estancia voluntaria en el Hospital Hillside, un centro psiquiátrico de Queens.

"The Lovers", de 1946

Mientras estuvo allí, realizó una serie de dibujos, a la que pertenece esta obra, que representan sus experiencias. En esta pintura se observa a los pacientes que pintan juntos, guiados por un médico que veía el arte como un medio de terapia. Lawrence experimentó con formas geométricas, planos aplanados y recesión del espacio para cambiar la perspectiva de la imagen y situar al espectador dentro de la escena. Jacob Lawrence incluyó un autorretrato en esta obra, a la izquierda, en el que se muestra tan concentrado en su lienzo que oculta su rostro.

Allí permaneció durante más de un año. Trabajó mientras recibía tratamiento médico y creó una serie de cuadros que expuso en la Downtown Gallery a finales de 1950. Creative Therapy (Terapia creativa), mide 56 x 76,4 cm, es una pintura de caseína sobre grafito cuyo soporte es papel de trama Grumbacher crema pertenece a la colección del Museo de Arte de Cleveland. Los cuadros que pintó en el hospital durante esta época muestran un marcado alejamiento de sus otras obras. Las personas de estos cuadros están resignadas, sus rasgos faciales agonizan; los colores son mixtos y apagados.

Los once meses que pasó en Hillside dieron a Lawrence una nueva perspectiva de Harlem y de los temas de sus obras anteriores. Comenzó a visitar producciones teatrales y, en 1951, creó una nueva obra basada en sus recuerdos de las representaciones en el Teatro Apollo de la calle 125.

Durante la década de 1950, el arte de Lawrence desarrolló una mayor profundidad psicológica debido a la influencia de muchos elementos. Esta profundidad se expresa a través de una mayor estratificación de patrones y un mayor uso de la sombra y la luz. Con la publicación de El hombre invisible, de Ralph Ellison, en 1952, muchos estadounidenses tomaron conciencia de lo ineludibles que eran las nociones de visibilidad e invisibilidad para los afroamericanos. En esta época, Lawrence abordó las cuestiones de identidad utilizando las máscaras como metáfora.

