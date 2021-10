Filba 2021: 10 actividades imperdibles del gran festival literario

Elena Poniatowska y Margo Glantz

Ayer comenzó el Filba y la apertura estará a cargo de Ida Vitale. A sus 97 años, la escritora uruguaya habló de los límites de la poesía y dio inicio a la edición número 13 con esquema mixto y grandes invitados internacionales. Hasta el domingo 24 de octubre se realizarán conferencias presenciales y otras online. El tema es la ansiedad, “una versión punk de la impaciencia”, dijo Amalia Sanz, la directora del festival. Ante oferta, llegan los highlights que propone Infobae Cultura:

Hoy, jueves a las 19 horas, se realizará por YouTube un diálogo titulado “Ansiedad” entre Fernanda García Lao, Daniel Link y Juan José Becerra con moderación de Ana Prieto. El costo de la ansiedad es no vivir, salvo en ese futuro que no llega, mientras se le entrega toda la pasión a lo que no hay, a lo que no está. Reflexiones sobre las urgencias que se nos hicieron carne en los últimos años y estallaron con la pandemia atravesarán este panel.

La actividad siguiente, a las 20 horas, conversarán dos escritoras faro del campo intelectual latinoamericano, Elena Poniatowska y Margo Glantz. Son referentes ineludibles al momento de pensar la crónica, la literatura y la crítica literaria mexicanas. El diálogo se titula “Dos damas muy serias”, se realizará por YouTube y será moderado por Diego Zúñiga. Estas damas abordarán sus perspectivas literarias y trayectorias personales.

Rachel Cusk

Y a las 21 horas, también por YouTube, María Sonia Cristoff entrevista a Rachel Cusk, la autora canadiense que vive y trabaja en el Reino Unido. Luego de una larga trayectoria como novelista de comedias negras, Cusk dio un giro hacia una escritura autobiográfica, primero con Despojos y luego con la trilogía compuesta por A contraluz, Tránsito y Prestigio, en la que indaga sobre las representaciones en torno al divorcio y la maternidad.

El viernes a las 19 horas por YouTube se realizará “Culturas de infancia y lectura”, una clase magistral a cargo de la escritora y editora argentina María Emilia López. Algunas preguntas que intentará responder: ¿Cómo construyen culturas las niñas y los niños hoy en medio de la mutación humana-tecnológica? ¿Qué relaciones podríamos tejer la ansiedad de vivir y la poesía temprana? ¿De qué se ocupan el lenguaje, los libros y la lectura en el entramado psíquico de las infancias?

A la misma hora, también por YouTube, Martín Felipe Castagnet entrevista a la narrativa de la escritora japonesa Minae Mizumura, quien se encuentra atravesada por historias familiares y los universos femeninos, además de un fino y delicado trabajo con el lenguaje. En este diálogo con el escritor argentino repasará su trayectoria, sus constantes búsquedas lingüísticas, además de los principales temas de su obra.

Lydia Davis

“Aguda, hábil, irónica, sobria y constantemente sorprendente”, así describe Joyce Carol Oates la escritura de Lydia Davis. A las 20 se transmitirá por YouTube una entrevista realizada por Betina González. Considerada una de las cuentistas contemporáneas más importantes, Davis trabaja en su escritura sobre breves escenas cotidianas teñidas de una atmósfera enrarecida.

Y a las 21 horas, una actividad presencial: Noche de poesía en Eterna Cadencia. Leen: Eleonora González Capria, Guillermo Saavedra, Rosario Aquebeque, Nahuel Lardies, Liliana García Carril. Curador: Alejandro Crotto. La idea, sostienen, es volver a encontrarnos en una terraza nocturna, con la palabra, el ritmo y los silencios de la poesía en la voz de seis autores con recorridos propios y heterogéneos. Actividad gratuita con aforo limitado. Entrada por orden de llegada.

Fabián Casas y Leila Guerriero participarán de un panel titulado “Antes y después”. Actividad presencial a las 17 horas en el Museo Sívori. Modera: Diego Erlan. ¿Cómo se vuelve a aquello que perdimos y no sabíamos que teníamos? La ansiedad que llega de la mano de la anhelada pospandemia acumula meses de incertidumbre estallados en las manos. Estos escritores se reencuentran después de mucho tiempo para pensar y repensar sus modos de mirar y de escribir.

Siri Husvedt y Paul Auster

La muerte de la madre: este el tópico literario que cruza tanto También esto pasará de Milena Busquets como El verano que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac, libros que, además, trabajan cada uno desde sus propias miradas, el recorrido que atraviesan los que quedan cuando muere alguien que amamos. De la maternidad, el feminismo, y la muerte, claro, charlan ambas autoras en este diálogo junto a la periodista Eugenia Zicavo. El sábado a las 20 horas por YouTube.

El cierre del festival está a cargo de una de las parejas de intelectuales más influyentes de la actualidad: Paul Auster y Siri Hustvedt. Conversarán juntos, por primera vez para un encuentro en español, sobre el ambiente político y social de Estados Unidos, sus procesos de escritura, la pandemia y su amor y desamor por la ciudad que los inspira: Nueva York. Guiará esta charla inagotable el periodista Nicolás Artusi. El domingo a las 21 horas desde en canal de YouTube de Fundación Filba





