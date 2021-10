Murió Jorge Coscia, cineasta y ex secretario de Cultura

Jorge Coscia

“Con profundo pesar comunicamos que nuestro Jorge Coscia, acaba de fallecer”, así se conoció la noticia, cuando las autoridades del Instituto Patria informaron el fallecimiento de quien fue secretario de Cultura, diputado nacional y presidente del INCAA. Además, cineasta y autor de varios libros. “Sufrió una penosa enfermedad que llevó con valentía y estoicismo”, agregaron. Tenía 69 años.

Tenía 17 años cuando comenzó su militancia política. Fue con el Cordobazo, allá por el a año 1969. Se sumó al Partido Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN) que luego se conformó como Frente de Izquierda Popular (FIP) para promover la formula Perón-Perón y luego adherirse al justicialismo. Pero su participación en el Estado empieza varias décadas después: entre 2002 y 2005 fue presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Para ese entonces ya un conocedor del mundo del cine desde varios ángulos: como estudiante, como docente, como crítico, como cineasta y hasta como actor. Coscia es egresado del Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica (CERC), que actualmente es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). Su primera participación en el cine fue como extra en el filme El muerto (1975).

Jorge Coscia (Foto: Télam)

Su primer largometraje es Chorros, de 1987. Siguió con Sentimientos, Cipayos (la tercera invasión), El general y la fiebre, Rosas: 200 años, Comix: cuentos de amor, de video y de muerte, 17 de octubre, una tarde de sol, Canción desesperada, Luca vive y Perón, apuntes para una biografía. También publicó libros como la novela El bombardeo y Juan y Eva, los poemas Che Cuba y El libro que fue árbol, y los ensayos Del estallido a la esperanza y La encrucijada del Bicentenario.

En 2005 fue elegido diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y designado presidente de la Comisión de Cultura. Cuatro años después renunció a su cargo para ocupar el puesto ofrecido por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner: secretario de Cultura de la Nación. Estuvo cuatro años y diez meses hasta que la cantante Teresa Parodi, ya en la segunda presidencia de la mandataria, lo reemplazó. Fue entonces que la Secretaría de Cultura se elevó a ministerio.

Las crónicas de la época sostienen que Coscia no se fue en buenos términos de su cartera. “No sé por qué me pidió que me vaya, pregúntele a Cristina”, dijo en declaraciones radiales en mayo de 2014, contrariando su propia reticencia a las entrevistas periodísticas. Habría estado involucrado en su marcha un hombre cercanísimo a la actual Vicepresidenta, Javier Grosman, director de la Unidad Bicentenario, la “gran máquina del relato kirchnerista”, como la llamaron muchos.

Jorge Coscia (Foto: Nicolás Stulberg)

Cuando se develó el rol de este desconocido funcionario habría ocurrido este desenlace. Así lo sospechaba Coscia, que dijo en ese programa radial que, “para Grosman, hubo una operación contra él y la política de cultura del Gobierno. La convenció de que la fuente de la información fuimos nosotros, y no dudó en cortarnos la cabeza”. Esa noche Cristina Kirchner lo llamó y le ofreció un destino en el exterior, pero él lo rechazó.

Varias denuncias pesaron sobre Jorge Coscia. La primera, en 2010, por presuntas irregularidades en los subsidios otorgados por el INCAA entre 2002 y 2005, cuando él estaba al frente de la institución. La segunda fue en 2013 cuando lo denunciaron penalmente por la pagarle dos millones de pesos a músico Fito Páez para que realizara cinco recitales. Una similar se repitió en 2017 cuando fue denunciado junto a Teresa Parodi por la “contratación directa” a La Mancha de Rolando.

Otra más ocurrió en 2018. El juez Sebastián Ramos lo procesó debido a que designó como funcionario de su área al músico, compositor y gestor cultural José María Castiñeira de Dios, quien ya ostentaba otro cargo público. Según la denuncia hecha por la Oficina Anticorrupción, Ocupó simultáneamente los cargos de Decano del Instituto Universitario de Arte (IUNA) y el de Director Nacional de las Artes, en la secretaría de Cultura que manejaba Coscia.

Jorge Coscia (Foto: Télam)

Su trabajo en la dirección cinematográfica le valió varios premios en el Festival de La Habana, en el Festival de Huelva, el Cóndor de Plata, el Premio Radio Matanzas, el Premio Radio La Habana, el Premio Discepolín, el Premio Arturo Jauretche y obtuvo el Grado de Caballero en la Orden de las Artes y las Letras en 2007. También condujo por Canal 9 el programa Puerto Cultura.





SEGUIR LEYENDO