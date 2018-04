"Tales circunstancias ponen en evidencia que José Luis Castiñeira de Dios conocía, no sólo la obligación de cumplir con la presentación de declaraciones juradas, sino también respecto de su falta de requisitos legales –incompatibilidad por acumulación de cargos para acceder a la función propuesta. No obstante ello, omitió y falseó instrumentos públicos para ser nombrado "Director Nacional de Artes" desde el 20 de julio de 2009 al 1 de noviembre de 2012". Coscia en su indagatoria señaló-entre otras cosas- que designó a Castiñeira de Dios por su reconocida trayectoria en el ámbito de la cultura, que no los unía una relación de amistad. También dijo, que no era función de un secretario de Estado revisar formularios como si fuera un director de personal y que la documentación presentada por Castiñeira de Dios para ingresar a Cultura fue analizada por el área de Asuntos Jurídicos, que no formuló objeciones.