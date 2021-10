Guía de Arte y Cultura: semana del 1 al 8 de octubre

ARTE

Clorindo Testa. Il sangue parla

"Il sangue parla", una exhibición de piezas de Clorindo Testa en el CCK.

El Centro Cultural Kirchner, la Fundación Clorindo y la Embajada de Italia en Argentina presentan una exhibición que celebra los lazos entre las naciones argentina e italiana a través del diseño y el arte tomando a la figura del arquitecto, artista y diseñador ítalo-argentino Clorindo Testa como caso paradigmático. Curada por los arquitectos Juan Fontana y Oscar Lorenti, Il Sangue Parla, la exhibición explora varias de las facetas del creador a través de dibujos, pinturas, instalaciones, diseño, arquitectura y urbanismo.

El recorte de piezas que reúne la muestra incluye la producción del disegno, una faceta menos conocida en el corpus de Clorindo Testa, una sección específica de su trabajo artístico dedicado a Italia —con una selección de telas y dibujos de la serie La Peste en Ceppaloni y obras vinculadas a la erupción del monte Vesubio— así como maquetas y dibujos de algunos proyectos de arquitectura urbana en las ciudades de Milán, Roma y Florencia.

La exposición puede visitarse en el CCK (Sarmiento 151) desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2021, de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. El ingreso es gratuito, y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de este link.

———

La espada y la cruz, en el Museo Larreta

Desde este viernes 1 de octubre, de 12 a 19 horas, podrá visitarse La espada y la cruz, una muestra que propone evidenciar valores e imaginarios presentes en la colección del Museo Larreta, que subsisten en las subjetividades contemporáneas. Indaga en los cimientos sobre los que están construidos la cultura, formas políticas y subjetividades de la sociedad argentina. Reúne una selección de obras producidas por artistas en Argentina desde la década del sesenta hasta la actualidad como Liliana Maresca, Diana Aisenberg, Pablo Suárez, Norberto Goméz, Diego Bianchi y Luciana Lamothe, entre otros. Cuenta con la curaduría de Guadalupe Chirotarrab y Laura Códega.

Esta exhibición de arte contemporáneo se suma a la colección de imágenes religiosas y bélicas, pinturas cortesanas, armas, tapices, retablos y muebles provenientes de la España de los siglos XVI a XVIII que alberga el museo. Su objetivo es redescubrir y dialogar con el acervo del Museo, y propiciar nuevas lecturas sobre los cimientos de una cultura hispanoamericana colonial.

Podrá ser visitada de lunes a viernes de 12 a 19 horas y sábado, domingo y feriados de 11 a 20 horas (martes cerrado) con protocolo sanitario y aforo reducido. Para garantizar el ingreso, se recomienda la reserva previa por vía digital y anticipada (al menos 2 horas antes del turno requerido) a través del Sitio Web del Museo. En caso de que el visitante asista sin reserva previa, su ingreso dependerá de que el aforo dentro de las salas no esté completo. Todos los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 15 se realizarán visitas guiadas a cargo del Área de Extensión Educativa del Museo.

* Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291, CABA)

———

Hijxs. Poéticas de la memoria

La muestra organizada por la Biblioteca Nacional refleja las manifestaciones de una nueva voz colectiva surgida a mediados de la década de 1990 al calor de las movilizaciones y los reclamos contra el negacionismo de la dictadura militar y la impunidad como políticas de Estado. El recorrido comienza en la Plaza del Lector Rayuela y continúa hasta las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja. Se exhiben cuadros, fotografías, instalaciones y películas de más de cuarenta artistas; además de registros de movilizaciones callejeras, escraches y algunos de los textos literarios centrales de la producción de este colectivo.

Se exhibe en las salas mencionadas, Leopoldo Lugones y María Elena Walsh de la planta baja, y en la Plaza del Lector Rayuela. Puede visitarse de lunes a viernes de 10 a 16 horas hasta el 31 de marzo de 2022.

* Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires.

———

Reliquias en el CCK

"Reliquias", en el CCK

En el 15.º aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López, y en el marco de los eventos recordatorios de su familia y de la Fundación Construyendo Conciencia, el artista Jorge Caterbetti inaugura la instalación efímera Reliquias en la sala 102 del primer piso del Centro Cultural Kirchner.

Visitas de miércoles a domingos, de 14 a 20 (el último turno es a las 19). El ingreso es gratuito, y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de esta publicación.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, C.A.B.A.

———

Apertura de exposiciones de Residencias Fundación Andreani

Las exposiciones son Ufficio di Autocognoscenza, Catéter microciclónico/Economía Intemporal, Clementina y Generación Supernova, por los artistas Giraud, Lindner, Mendilaharzu, Feldman, Medici y Algranti.

Puede visitarse de jueves a domingos de 11 a 18. Reservas aquí.

* Fundación Andreani: Av. Pedro de Mendoza 1987, C.A.B.A.

———

Diego Fontanet en Cosmocosa

Cosmocosa invita a la muestra Diego Fontanet, una selección de obras de la década del 80. Curaduría: Cosmocosa. Texto: Roberto Amigo.

“Diego Fontanet, central y esquivo para pensar el arte de los ochenta, desarrolla una iconografía propia surgida del imaginario de la periferia del capitalismo y por el qué hacer de la política revolucionaria. Acrílicos sobre papel, tela o chapa su función primera es la pancarta –en una tradición local que incluye, por ejemplo, Medianoche en el mundo, de Antonio Berni– o el insumo para el volante. Bad painting que no pudo ser asimilada a la fiesta democrática porque la radicalidad de la forma era parte integral del contenido, pero tampoco a la corrección del arte político porque la subversión punk avisaba de la poca efectividad contemporánea del realismo”, dice Roberto Amigo.

La muestra puede visitarse, con cita previa, hasta el 1 de octubre, de lunes a viernes de 14 a 19.

* COSMOCOSA, Montevideo 1430, PB. C.A.B.A, Tel.: +54 9 11 4811-6808. Correo electrónico: info@cosmocosa.com.

———

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

———

Inventar a la intemperie

Una exposición que aborda los cruces e intercambios entre las prácticas artísticas contemporáneas y los activismos sexopolíticos en la escena argentina desde los años sesenta hasta la actualidad. Cada una de las cinco zonas temáticas —Deseo y revolución; Underground destapado; Fiesta, belleza y precariedad; Multitudes sexuales y reinvención de lo común; Escrituras menores, afinidades afectivas— propone relaciones entre obras de arte y materiales y experiencias heterogéneas sin la pretensión de construir un relato coherente, sino con el fin de provocar un campo abierto de tensiones, desvíos y latencias.

Con curaduría de Fernando Davis, Fermín Acosta, Mina Bevacqua y Nicolás Cuello. La exposición permanecerá abierta al público de martes a viernes de 12 a 17; sábados, domingos y feriados de 12 a 18:30, con entrada libre y gratuita. Hasta el 12 de diciembre. En la Sala Pays.

* Parque de la Memoria, Av. Rafael Obligado 6745, C.A.B.A.

———

Po_otoreto en Fundación Cazadores

Po_otoreto (del japonés pootoreto -retrato-) es un proyecto de Ayelén Coccoz dedicado a la creación de pequeñas figuras articuladas que reinterpretan la identidad física y psíquica de una persona. Cada muñeco-retrato es una pieza única, realizada íntegramente de modo artesanal. Son objetos ambiguos, que disuelven distinciones históricamente opuestas en occidente como arte-artesanía, materia-espíritu, objeto-sujeto, pasado-presente, de modo que generan, así, nuevos modos de creación, relación y consumo. En la muestra se podrán ver muñecos-retratos realizados en diversos materiales como caucho de siliconas, plastilina, cera, yeso, arcilla piedra, entre otros materiales. Este es el primero de los tres proyectos seleccionados en la convocatoria 2020 de Impulso Cazadores.

Hasta el 16 de octubre. Visitas: de martes a sábados de 16 a 20 (activaciones, entre las 17:30 y las 19); con entrada libre y gratuita.

* Fundación Cazadores, Villarroel 1438, C. A. B. A.

———

Teatros ilustrados IV

Ilustración de Claudia Degliuomini

Continúa el proyecto de intervención en las puertas de los teatros del CTBA, luego de las intervenciones de María Luque sobre el Teatro San Martín, Mariana Ruiz Johnson en el Teatro Regio y La Watson en el Teatro Sarmiento, ahora es el turno de Claudia Degliuomini, cuyo trabajo está inspirado en el Teatro de la Ribera. La ilustración podrá verse desde el martes 21 de septiembre hasta el domingo 21 de noviembre en las fachadas del Teatro San Martín y en el Teatro de la Ribera.

* Teatro de la Ribera, Av. Pedro de Mendoza 1821, C. A. B. A. /// Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, C. A. B. A.

———

Ciencia ficción, en el C3

El Centro Cultural de la Ciencia C3 presenta, junto con Fundación Medifé, esta instalación de Emilio García Wehbi y Maricel Álvarez los sábados y domingos de 14 a 18 horas, con entrada libre y gratuita. La obra invita a reflexionar sobre la relación que se establece entre la ciencia y el arte a través del lenguaje por intermedio de la metáfora. Una relación simbiótica y semántica. Se puede visitar personalmente sin reserva de entradas.

La instalación, que se apoya sobre lo sonoro y lo visual, dialoga sobre la dimensión poética en el uso de las palabras que ambos universos poseen. La ciencia puede representar la realidad a través de ecuaciones y teorías, pero también alcanza una faceta metafórica que se aprecia en el lenguaje propio. Wehbi y Álvarez indagan sobre la metáfora, los modos de decir, el cómo sobre el porqué y la carga poética que poseen frases y construcciones lingüísticas propias del mundo científico y que el arte se lo apropia.

* CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA (C3), en Godoy Cruz 2270 (C1425FQD) CABA.

———

Kimsooja. Nómada

Bottaris, detalle (Gentileza: Museo Nacional de Bellas Artes)

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta por primera vez en Buenos Aires la obra de la artista coreana Kimsooja (1957, Daegu, Corea del Sur), referente internacional del arte conceptual multimedia y del videoarte, como parte de la tercera edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BIENALSUR).

Con la curaduría de Diana Wechsler, directora artística de la bienal, esta exposición reunirá en la sala 33 del Museo fotografías, instalaciones, objetos y videos de la creadora coreana, en los que los bottaris –bulto constituido por una manta colorida tradicional de su país que envuelve una selección breve de objetos significativos para sus poseedores– son omnipresentes.

Hasta el 21 de noviembre. Más información sobre Bienalsur: https://bienalsur.org/es

* MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, Av. del Libertador 1473, C. A. B. A.

———

Tinta sobre papel. Derivas gráficas de la Nueva Figuración

A sesenta años del grupo Nueva Figuración –Ernesto Deira, Luis Felipe Noé, Rómulo Macció y Jorge de la Vega–, una exposición que busca poner de relieve la producción gráfica de los cuatro pintores y visibilizar otras aristas de su producción.

Se exhibirán piezas gráficas y grabados que fueron resultado de procesos de exploración con diversas técnicas, soportes y modalidades de impresión.

Artistas invitados: Academia amistad, intervención en sala de Mariana Ferrari. Otra figuración, historieta de Juan Reos basada en la conferencia de Luis Felipe Noé La llamada Nueva Figuración Argentina.

Hasta el 31 de octubre, con entrada gratuita, sin turno previo. Ingreso por orden de llegada hasta completar el aforo de las salas de exhibición, de jueves a domingo, de 15 a 19.

* MUSEO NACIONAL DE GRABADO, Riobamba 985, C. A. B. A.

________

Programa Mirada Federal

Programa Mirada Federal en la provincia de Córdoba

El Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes, en colaboración con el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural y la Dirección Nacional de Museos, presentan el programa Mirada Federal, que en esta primera edición se desarrollará en diferentes lugares de la provincia de Córdoba hasta el 12 de febrero de 2022.

Las obras expuestas pertenecen a la colección de arte del Palais de Glace y recorrerán diez localidades de la provincia, en dos circuitos, a lo largo de cinco meses. En el circuito sur transitará la exposición Allí donde estuve todo era nuevo, curada por la artista y doctora en Ciencias Sociales Agustina Triquell. La muestra, que se inauguró el sábado 18 de septiembre, podrá verse en Villa María, Bell Ville, Pampayasta Sud, Río Cuarto y Las Varillas. En el circuito norte viajará la exposición Lo visible y lo invisible: una mirada itinerante, curada por la comunicadora audiovisual Indira Montoya y el filósofo e investigador del CONICET Luis García. Podrá visitarse en Unquillo, Capilla del Monte, La Cumbre, Valle Hermoso y La Falda.

Para más información, consultar en la página del museo.

———

Adentro no hay más que una morada, en el Museo Moderno

Una exhibición colectiva que reúne el trabajo reciente de treinta y cuatro artistas que provienen de distintas regiones de la Argentina, cuyas obras manifiestan la voluntad de canalizar y potenciar su vínculo con el entorno ‒sea este material, intangible o incluso espiritual‒. En la sala del segundo piso del Museo Moderno se despliega un conjunto de obras producidas durante los últimos dos años, atravesadas por la experiencia dual de aislamiento y de arraigo en la que nos sumergió la pandemia, que funcionan como declaraciones de existencia.

Hasta el 13 de marzo de 2022, lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19; sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrado. Entrada general $50. Reserva de entradas en museomoderno.org.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

———

Los tesoros, en Wunsch Gallery

Como perlitas escondidas en el mar, piedras preciosas refugiadas en trozos de carbones en cuevas milenarias o las caracolas que se acumulan en las rocas tras acompañar el viaje de las olas en el océano, se reúne, al fondo de una casa-galería en el barrio de Palermo, un colectivo de artistas mujeres que muestran sus tesoros en forma de manifestaciones liberadoras, aterradoras, perversas y místicas. Un enredo personal o un grupo de autoayuda. Al igual que los superhéroes que chocan sus anillos para el complemento de sus fuerzas, de sus cuerpos y elementos, cada espacio propuesto le pertenece a una y otra creando eslabones de una cadena o de moléculas de un ADN punky y anárquico.

La muestra de Los tesoros es una apuesta que reúne a artistas mujeres como Alejandra Rovira Ruíz, Fabiana Barreda, Jimena Brescia, Natalia Forcada, Natacha Voliakovsky, Sofía López Mañan y Lulú Jankilevich, quien a su vez realiza la curaduría de la exhibición. Esta muestra estará abierta hasta el 5 de noviembre y se puede recorrer con cita previa, solicitando turno por mail n info@wunsch.com.ar o vía whatsapp al +54 9 11 4094 2576.

* Wunsch Gallery, en Godoy Cruz 1648 PB W, C. A. B. A.

———

A través del cristal: Figuras de omisión, de Iumi Kataoka, por la Fundación OSDE

"Figuras de omisión", de Iumi Kataoka, por la Fundación OSDE

Las activaciones virtuales y sus soportes son el punto de partida de este ciclo en el que se amplía la idea del cristal: el vidrio como límite entre el espacio interno de la sala de exposición y la calle, y el cristal líquido en el caso de los dispositivos electrónicos.

Figuras de omisión es una puesta en escena que explora la noción de recuerdo como forma de la representación y al espacio arquitectónico en tanto que dispositivo de exhibición. La instalación se transforma en un memorial ficticio realizado a partir de imágenes y calcos de fragmentos de un antiguo edificio patrimonial de la calle Suipacha —en donde durante trece años funcionó el Espacio de Arte— emplazados, ahora, en esta nueva sala. A través de una operación de montaje, Iumi Kataoka realiza intervenciones sobre archivos documentales y el espacio arquitectónico. En su accionar, reconstruye diferentes puntos de vista valiéndose de la instalación en el espacio de impresiones digitales de gran formato, backlights de archivos, dibujos y relieves en yeso y aluminio. En su obra, la noción de memoria está propuesta no tanto como reconstrucción de un pasado que inexiste, sino como construcción dinámica de un presente que se actualiza.

Hasta el 10 de octubre, de 8 a 21, en Arroyo 807, C. A. B. A., y virtual vía YouTube.

———

109.° Salón Nacional de Artes Visuales

Organizada por el Palais de Glace-Palacio Nacional de las Artes, con la colaboración del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Patrimonio Cultural, la Dirección Nacional de Museos, la Casa Nacional del Bicentenario y el Centro Cultural Kirchner, la exposición de la 109.ª edición del histórico concurso presentará 266 obras: 162 serán expuestas en Casa Nacional del Bicentenario y 104 en el Centro Cultural Kirchner. La entrada es gratuita.

Centro Cultural Kirchner

Hasta el 15 de octubre de 2021.

Días y horarios: de miércoles a domingo de 14 a 20. Visita con reserva previa en la página del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, C.A.B.A.

Casa Nacional del Bicentenario

Hasta el 31 de octubre de 2021.

Días y horarios: de jueves a domingo de 15 a 19. Visita sin reserva previa: ingreso por orden de llegada hasta completar el aforo de las salas de exposición.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C.A.B.A.

———

Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Sobrecarga, una exposición de historieta argentina con fanzines, microediciones y publicaciones independientes de las últimas cuatro décadas, desde los 80 hasta 2010. Incluye originales históricos y contemporáneos, posters, gigantografías y muchas historietas para ver y leer.

CodigoLux, una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones, en una sala no estática que va cambiando sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo.

Callejón de los elementos es una intervención colectiva en las paredes del Patio del Aljibe realizada por Hernán Borda (CABE), Luciano Gatti (ICE) y Mauro Gauto (SWAM), artistas urbanos con más de veinte años de trayectoria junto con tres colegas y amigos: Ladyb, Mako y Membs.

Amar Luchar Vivir es un gran mural feminista realizado por Onaire Colectivo Gráfico junto con más de cien mujeres y artistas como Irana Douer, Laura Azcurra, Laura Bua, Power Paola, Agustina Bazterrica, Taty Santa Ana, Pamela Terlizzi Prina y más referentes que participaron del taller de creación colectiva que Onaire dio en el Recoleta durante enero 2020.

Cosmovisión natural reúne murales 360° e instalaciones de los artistas Marcela Cabutti, Paula Duró, Maximiliano Peralta Rodríguez y Michael Edwards (Yaikel), que proponen una reflexión sobre la naturaleza y la relación que tenemos con ella. En la sala J se exhiben un mural de Paula Duró y una instalación de Marcela Cabutti hecha de ladrillos, barro y cristal. En la sala C, un mural de Yaikel y una instalación de Maximiliano Peralta Rodríguez con ramas, troncos y otros desechos naturales traídos desde Rincón, Santa Fe), donde vive.

Fenómeno impreso es una muestra que reúne obras de jóvenes ilustradores, curada por Daniel Roldán, artista, fundador de las cátedras de ilustración en la FADU/UBA y colaborador en varios medios. Está conformada por ilustraciones impresas a escala humana pegadas sobre las paredes de la sala, como si fueran afiches callejeros. Las paredes funcionan como grandes páginas donde se pueden apreciar las imágenes en un tamaño por fuera de la escala a la que estamos acostumbrados. También hay vitrinas con trabajos realizados en volumen: ensambles realizados con partes de objetos cotidianos, objetos cerámicos, animales marinos hechos en 3D con papel y partes del proceso de elaboración de las ilustraciones. Los ilustradores que participan son: Gastón Caba, Florencia Capella, Pablo I. Elías, Marcos Farina, Armando Fonseca, Guardabosques, Yan Melicha, Amanda Mijangos, Juan Puerto, Pupé, Ana Sanfelippo y Tiempo de tintas.

La civilización perdida propone un encuentro y un cruce entre artistas de distintas generaciones, como Edgardo Giménez, creador consagrado, figura del mítico Di Tella y responsable del arte de la Bienal 2019, y dos jóvenes bienalistas: Geraldine Schwindt y Gabriel Chaile. El resultado de este inesperado encuentro curado por Laura Spivak es una suerte de civilización perdida, de paisaje extravagante, producto de la mixtura de diferentes imaginarios e idiosincrasias donde las individualidades se destacan y a la vez se funden en una nueva historia, en un nuevo escenario.

Todas estas muestras se pueden visitar hasta el 31 de octubre, de martes a domingos; de 12:30 a 21, de martes a viernes, y de 10:15 a 21, los sábados, domingos y feriados. La entrada es gratis con capacidad limitada.

* Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, C. A. B. A.

———

Piazzolla 100

Exhibición homenaje a uno de los músicos más importantes del siglo XX por el centenario de su nacimiento. Nacido en Mar del Plata pero criado en Nueva York, Astor Piazzolla conoció el tango desde ese arrabal, entre gánsteres y clases de música. El espíritu que le dejó esa ciudad, su carácter temperamental, explosivo y obstinado y una formación metódica y experimental le dieron a su obra una impronta programática y singular, un entramado de sonidos que no se parecían a nada.

La exposición, curada por Liliana Piñeiro y Natalia Uccello, se organiza en torno a momentos claves de la creación musical de Piazzolla y a los hechos más relevantes de su vida. Enriqueciendo su universo creativo, los artistas argentinos invitados Carolina Antoniadis, Julián D’Angiolillo, Nicolás Varchausky, Mene Savasta Alsina, Valeria Traversa, Johanna Anouk Wilhelm, Axel Krygier, Augusto Zanela y Hernán Khourian realizan instalaciones que cruzan sus lenguajes artísticos, dinamizando y revisitando el legado de Astor desde diferentes miradas. Las instalaciones de sitio específico recrean —a través de imágenes, climas y sonidos, de archivos y registros— diferentes elementos de la obra del músico, que regresan hoy como legado y como insumo de nuevas formas de creación.

Visitas - Miércoles a domingos, 14 a 20 (hasta el 31 de diciembre).

El ingreso es gratuito, y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 (C1041), C.A.B.A.

———

202021

Julián Prebisch inaugura la muestra 202021 que podrá visitarse en Smart Gallery BA. Es su primera exposición individual como artista de esta galería, y en los últimos seis años solo ha participado de muestras colectivas. 202021 es, también, un proyecto que el pintor argentino realizó durante los dos últimos años y que fueron especialmente concebidos como una continuidad: una sucesión de horas, días y meses dedicados a estas obras de gran formato con paisajes orgánicos y una paleta restringida en azules y colores de la tierra.

Se puede visitar hasta el 15 de noviembre de lunes a viernes, de 14 a 19, siguiendo los protocolos COVID con cita previa haciendo click aquí.

* Smart Gallery BA, en Av. Alvear 1580, P. B., C. A. B. A.

———

Cuando cambia el mundo. Preguntas sobre arte y feminismos

El feminismo interseccional abordó los legados de la esclavitud en América Latina, de las diásporas y las masacres, coloniales y contemporáneas. No solo analizó lo femenino sino también la constitución de lo masculino como pares interdependientes atravesados, ambos, por mandatos sociales y relaciones de poder. Pensó, anticipadamente, las domesticidades y sus peligros. El aislamiento dejó a muchas mujeres a merced de sus agresores. También reveló el sentido múltiple de la casa. Se visibilizaron las economías del cuidado y se descalzaron roles. El feminismo reúne una matriz crítica que propone volver a pensar las formas en las que conocimos el mundo, instrumentos para entender la contemporaneidad, imaginarios para el futuro.

Las obras de esta exposición abordan tal estado de cosas. Aunque fueron realizadas antes de la pandemia, nos proponen estrategias éticas, estéticas, conceptuales y políticas desde las que podemos pensar todo de nuevo.

Los trabajos de Aline Motta, Esther Ferrer, Joiri Minaya, Pau Delgado Iglesias y Sebastián Calfuqueo proponen agendas de feminismos diversos, potentes en términos históricos, urgentes en términos contemporáneos. Con curaduría de Andrea Giunta.

Visitas: miércoles a domingos, de 14 a 20 (último turno a las 19), hasta el 31 de diciembre.

El ingreso es gratuito, y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 (C1041), C.A.B.A.

———

Entramar la nación. Trajes típicos de las minorías étnicas de China

El Museo de la Historia del Traje en coordinación con la Embajada de la República Popular China y el apoyo del Centro de Estudios de Argentina-China (CEACh) realiza esta exhibición temporaria curada por Ignacio Villagrán, en formato virtual y presencial.

Se trata de un recorrido por los trajes de algunas de las 56 minorías étnicas que forman parte de la República Popular China. La muestra explora los vínculos entre indumentaria, identidad cultural y conformación histórica de un estado plural mediante sus vestimentas y a través de sus materialidades, tecnologías y representaciones.

Los diversos ejes no solo se enfocan en la indumentaria y el textil, sino que además dan cuenta de los contextos geográficos, demográficos y políticos de las etnias mencionadas. La exhibición comienza con una introducción a la historia de China y su vestimenta típica, para luego adentrarse en los caminos de la seda por medio del comercio, recorre los pueblos de la estepa y del sudoeste y ahonda en la diversidad religiosa a través del budismo y el Islam.

Los trajes típicos de cada etnia expresan la identidad de las minorías e invitan a reflexionar sobre las formas de constituir naciones plurales e inclusivas, reconociendo y promoviendo la diversidad cultural como política de estado.

Se puede visitar de manera virtual –cuyo recorrido cuenta con variedad de recursos en español y su correspondiente versión en chino–, con acceso abierto y federal, o de manera presencial, con turno previo, con entrada libre y gratuita.

Visitas: viernes a domingo de 13 a 19, hasta el 31 de enero de 2022., con entrada libre y gratuita.

* Museo de la Historia del Traje, Chile 832, C.A.B.A.

———

Amar es luchar

Amar es luchar es la muestra temporaria que el Museo Evita expone todo a lo que “la abanderada de los humildes” no renunció, una exposición a setenta años del Cabildo Abierto del Justicialismo y el renunciamiento histórico, que se podrá ver en el Museo Evita a partir del 22 de agosto.

Se puede ver en la sala de exposiciones temporarias del Museo Evita, de 11 a 19 hasta el 3 de octubre.

Con un diseño dinámico, entre instalación y audiovisual, la exposición también apela al diálogo, con el hashtag #AQueNoRenuncias, para invitar a la multiplicidad de opiniones en las redes sociales.

* MUSEO EVITA, Lafinur 2988, C.A.B.A., Tel.: +54 9 11 4807-9433.

———

Luz y cuerpo

La Fundación Andreani estrenó Luz y Cuerpo 2021, un ciclo que cruza disciplinas en un juego de improvisación e interacción en el edificio de la Fundación. A través de su canal de YouTube, se puede ver “Pendo de un hilo”, una ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas, que reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García, el iluminador Sebastián Francia y la artista audiovisual Karin Idelson; “El ángel de la guarda”, performance y “Sin título”. El último estreno es una colaboración entre “Alfio Demestre + Florencia Vecino + Francisco Tripodi”.

* Para conocer más sobre este ciclo, ingresar aquí.

———

El Museo Moderno presenta La fábrica de la exposición, de Alberto Greco

El Museo Moderno presenta "La fábrica de la exposición", de Alberto Greco en YouTube (Foto: Guido Limardo)

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de La fábrica, una serie de videos semanales en los que el museo se propone contarle al público cómo es el proceso de creación de una exposición, de principio a fin, desde las diversas voces que integran cada área de la institución. La primera entrega, dedicada a la exposición Alberto Greco: ¡Qué grande sos!, puede verse en el canal de YouTube del museo.

Cada semana el museo presentará a diferentes protagonistas que contarán en primera persona el engranaje que se pone en funcionamiento ante la realización de una exposición. Cada espacio, cada obra y cada material expuesto contiene el trabajo de muchas personas y equipos.

—

Alberto Greco: ¡Qué grande sos!, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Esta muestra se presenta lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19; sábados, domingos y feriados, de 11 a 20. Martes cerrado. Hasta el 1 de febrero de 2022. Entrada: $50. Click aquí para reservas y protocolos.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

———

Todo es ficción, muestra de Washington Cucurto en el Moderno

La muestra Todo es ficción es una selección de pinturas que Washington Cucurto hizo a lo largo dos años continuando el mundo ficcional que creó en en sus cuentos, novelas y poesías durante más de veinte años, se exhibirá en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y se podrá visitar con reserva previa de entradas en la página del museo, hasta el 28 de febrero de 2022.

* MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES, en Av. San Juan 350. (C1147AAO). Tel.: +54 011 4361-6919.

———

En el Cultural San Martín

"Los chicos, bien, gracias", muestra de Santiago Erausquin, en el Cultural San Martín

De jueves a sábados de 15 a 21, con entrada gratuita.

Bajo este sol tremendo

Muestra de dibujo de Cintia Fernández Padín. El dibujo es un juego de perderse y encontrarse, donde el azar y lo minucioso se plasma en el papel. De igual manera, el paisaje se adhiere al recuerdo del que lo transita. Sala Entresuelo.

Los chicos, bien, gracias

Muestra de pintura de Santiago Erausquin. Entre la academia y el retrato, entre el desnudo y el género costumbrista, esta propuesta se centra en las actitudes, posturas y miradas de jóvenes que tienen, casi siempre, el torso descubierto. Hall ab.

Jungla negra

Muestra colectiva integrada por seis artistas jóvenes, Bernabé Arévalo, Laura Antonella Cantisani, Ana Rubinstein, Juan Tarraf, Catalina Vega y Luciana Yovine. A través de producciones recientes en video, dibujo y pintura, se propone un recorrido por sensibilidades contemporáneas que se abren camino entre la melancolía y la imaginación. Sala Vertical.

* CULTURAL SAN MARTÍN, en Sarmiento 1551 (C1042ABC) C.A.B.A. Tel.: +54 011 4374-1251.

———

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

———

Darle forma al centro

Hasta diciembre se puede recorrer la exposición Darle forma al centro, un proyecto encargado por el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) y concebido por Lara Marmor, quien toma como punto de partida la historia de este centro cultural. En palabras de la curadora su propuesta “trabaja con el legado material y simbólico del CCEBA a partir de tres zonas: el diseño arquitectónico y del mobiliario de Clorindo Testa; la colección de obras de arte que integran el patrimonio del CCEBA; los cientos de libros pertenecientes a su biblioteca y el material de archivo del Centro”.

INCIDENCIA. Sobre un proyecto de Clorindo Testa

Curadora: Ana Vogelfang.

CON LOS PROPIOS OJOS. Una aproximación al archivo del CCEBA

Curadora: Bárbara Golubicki.

COLOR LOCAL

Curador: Rodrigo Barcos.

Visitas: lunes a viernes, de 10 a 19.

* Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), Paraná 1159, C.A.B.A. Con cita previa, escribiendo a: turnos@cceba.org.ar.

———

La casa de fuego / La casa en llamas

Exhibición individual de Leila Tschopp, curaduría y texto: María Fernanda Pinta. Intervenciones performáticas: primer y tercer sábado de octubre, noviembre y diciembre y durante otras fechas anunciadas con anticipación, con aforo reducido, atendiendo a los protocolos vigentes.

Horarios de visita: lunes a viernes de 14 a 19. Únicamente con cita previa. Para agendar la visita comunicarse por teléfono al: 15 3 325 9049 o por mail a: info@hachegaleria.com. Cierre: diciembre de 2021. Entrada libre y gratuita.

* Hache galería. Loyola 32, CABA

———

Sala Eva Perón

El Centro Cultural Kirchner vuelve a abrir las puertas de la Sala Eva Perón para recibir a todas las personas que quieran conocer el espacio que ocupó Evita en el año 1946 para trabajar con su fundación.

Ubicada en el cuarto piso, la sala es una fiel recreación del ambiente de trabajo de Eva. Cuenta con objetos cotidianos, retratos de Evita y de Perón y réplicas de los juguetes que enviaba la Fundación a los niños de todo el país, así como de las cartas que la institución recibía. Los trabajos de restauración y puesta en valor de la sala que fue incluyeron la limpieza del entelado original, la restauración de los herrajes y luminarias de la época, la intervención en el sistema de ventilación y un diseño exclusivo para la sala del mobiliario y la carpintería.

Visitas: miércoles a domingos, de 14 a 20, hasta el 31 de diciembre. El ingreso es gratuito y únicamente con reserva previa, que se debe gestionar a través de la página web del CCK.

* Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, C.A.B.A.

———

Hombre flecha en el MALBA

Hombre flecha, del artista uruguayo Rafael Barradas, pionero de la vanguardia internacional, se presenta en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

La muestra reúne más de 130 obras, entre óleos, acuarelas y obras sobre papel, provenientes de la Colección del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), que abarcan uno de los períodos más fructíferos en la producción del artista, de 1913 a 1923, años en los cuales presentó las bases de su concepción estética: el vibracionismo.

A su vez, la exposición cuenta con una selección de importantes préstamos de colecciones privadas y públicas de Montevideo y de Buenos Aires. Estará abierta al público en general a partir del martes 21 de septiembre hasta el 14 de febrero de 2022.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

——————

DANZA

Vi lo que había visto antes

Obra presencial de danza de Michell Capeletti, que sostiene la acción de sacar infinitas prendas de ropa para construir relatos e historias que mueven un espacio transitorio y cambiante. Con apoyo de Prodanza.

Funciones los días viernes a las 21 hasta el 29 de octubre. Localidades en venta a $500 y $700. Reserva previa escribiendo a proximidades.reservas@gmail.com.

* Casa Sofía, en Fitz Roy 1327, C. A. B. A.

_____

Transducciones: Programa de Residencias de Creación Coreográfica

Danza contemporánea en Buenos Aires y filosofía francesa

Agosto - noviembre 2021.

«Entendemos por transducción una operación física, biológica, mental, social por la cual una actividad se propaga progresivamente en el interior de un dominio, fundando esta propagación sobre una estructuración del dominio operada aquí y allá: cada región de estructura constituida sirve de principio de constitución a la región siguiente», expresan.

Desde hace más de siete décadas que la filosofía y la producción de pensamiento francés contemporáneo se ha propagado en la intelectualidad académica, psicoanalítica, militante y artística de la Ciudad de Buenos Aires. Con sus necesarias y contingentes distancias y trabas de circulación, aceptación o resistencias, transformaciones e institucionalizaciones, apropiaciones y singularizaciones.

El programa de Residencias de Creación Coreográfica Transducciones se propone apoyar específicamente, desde el historial intelectual situado en la Ciudad de Buenos Aires con la filosofía francesa, a la producción y desarrollo de la danza contemporánea porteña, en su relación singular con textos de pensamiento francés contemporáneo.

En un marco de cooperación cultural, entre Francia y Argentina, el programa se propone el desarrollo de tres residencias de creación coreográfica, a cargo de artistas argentinos, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajarán en relación a tres textos de filósofos francófonos contemporáneos, traducidos y publicados en Buenos Aires por editoriales locales.

Cada coreógrafo realizará al finalizar su residencia una apertura pública de su proceso de trabajo.

Artistas residentes: Diana Szeinblum / Silvio Lang / Jazmín Titiunik; asesoría teórica: Marie Bardet (UNSAM- IDAES y IAMK/PARIS 8); producción general: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; coordinación artística: Damiana Poggi / Luciana Dáspolo (Área de Danza del Conti); coordinación general: Silvio Lang. Para conocer más del proyecto.

Ambassade de France en Argentine - Institut. Este programa cuenta con el apoyo del Instituto Francés de la Embajada de Francia en Argentina.

Silvio Lang

Sábado 2 de octubre, a las 20.

Transduce Simondon: Una filosofía de lo transindividual, de Muriel Combes (2017), Buenos Aires, Cactus.

Reserva de entradas.

* Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA) / Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en Av. Del Libertador 8151 (C1429BNB), C.A.B.A., Tel.: +54 9 11 4702-7777. O escribir a: ccmhconti@jus.gob.ar.

———

El Ballet Contemporáneo presenta Piazzolla

Coreografías de Mauricio Wainrot y Ana Itelman para un homenaje al gran compositor argentino en el centenario de su nacimiento.

En el marco del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, uno de los músicos más influyentes del siglo XX, el Ballet Contemporáneo del Complejo Teatral de Buenos Aires se suma a la celebración para rendirle homenaje con obras de su repertorio. Nuevamente la Sala Martín Coronado será el escenario para presenciar un espectáculo donde la danza se une a la música de Piazzolla, un artista que redefine las fronteras del tango rioplatense con sus ritmos y armonías.

Sala Martín Coronado, miércoles y jueves a las 20. Entradas a través de la página del CTBA.

* TEATRO SAN MARTÍN, Av. Corrientes 1530 (C1042 AAO), C.A.B.A., Tel.: + 54 0800 333 5254.

———

La sombra de una nube

Es el nuevo trabajo de la compañía de danza de David Señoran. Un grupo de refugiados encerrados en un espacio entre fronteras, atraviesa la terrible disyuntiva de regresar sobre sus pasos y volver al terror, o avanzar hacia el rechazo que les aguarda del otro lado de la línea fronteriza.

Domingos a las 20, hasta el 31 de octubre. Localidades a la venta en Alternativa teatral, a $500.

* Sala Aérea, en Bartolomé Mitre 4272, C. A. B. A.

———

Festival Creación Vivamos Cultura, en el Parque de la Estación

El Ministerio de Cultura de la Ciudad presenta un ciclo de espectáculos gratuitos para disfrutar al aire libre y de forma segura bajo los protocolos habilitados. La Convocatoria Creación Vivamos Cultura brindará su apoyo a 142 proyectos independientes y 16 presentarán sus shows y se reencontrarán con su público en el Parque de la Estación. En caso de lluvia, los espectáculos afectados se reprogramarán. Además, la totalidad de las propuestas seleccionadas se podrán disfrutar de manera online en la plataforma Vivamos Cultura.

La presentación del mes de octubre es el domingo 17 a las 16:30: Todos los cuerpos (danza, música, teatro).

* Parque de la Estación, Juan Domingo Perón 3326, C.A.B.A.

____________

TEATRO

Edipo en Ezeiza, de Pompeyo Audivert

"Edipo en Ezeiza", de Pompeyo Audivert, en el Picadero

La obra que durante cuatro temporadas fue elegida por los espectadores, reconocida por la crítica y que es objeto de estudio en carreras universitarias de grado y posgrados en carreras de artes, sociales y filosofía, vuelve, ahora, al mítico Teatro Picadero.

Edipo en Ezeiza es una obra en la que los personajes adquieren la forma de una aparente familia que intenta desenmascarar la identidad del supuesto enemigo infiltrado. Todos los datos juegan su papel. Los procedimientos se repiten, los roles se invierten y las versiones de un mismo hecho se multiplican, haciendo estallar en mil pedazos la realidad histórica. La tragedia de Ezeiza es uno de los tantos disparadores de esta comedia metafísica en la que nada es lo que parece ni lo que dice ser. Las alusiones político-históricas orquestan un sin fin de identificaciones, invitando al espectador a reflexionar sobre el ser y el sentir nacional.

Edipo en Ezeiza participó y deslumbró a críticos, público y programadores de diversos festivales nacionales e internacionales.

Actúan: Julieta Carrera, Hugo Cardozo y Francisco Bertín.

Funciones: domingos a las 16, hasta el 31 de octubre de 2021. Entradas en la boletería del teatro y por PlateaNet.

* TEATRO PICADERO, Pasaje Santos Discépolo 1857, C. A. B. A. Informes: + 54 9 11 5199-5793.

———

Algo de Ricardo

La obra de Gabriel Calderón protagonizada por Osmar Nuñez y con dirección de Mónica Benavidez se presenta por segunda temporada en La Carpintería Teatro, ubicada en Jean Jaures 858, todos los domingos a las 19hs.

Algo de Ricardo es una obra para un solo actor, convocado para protagonizar Ricardo III de Shakespeare. Oportunidad que esperó toda su vida, pero esta vez son el elenco y el director quienes no están a la altura del desafío, sin embargo, esto no será un obstáculo que lo detenga para llegar al estreno, por lo que su mundo se convertirá en un lugar injusto, donde habrá que matar para sobrevivir. Pero el poder acarrea soledad. Y descubrirlo lo llevará a tomar una decisión que lo convertirá en fugitivo de sí mismo, dejándolo atrapado ahí donde los sueños transcurrirán a dos metros sobre su cabeza.

Espectáculo presencial con Protocolo Sanitario y aforo permitido del 70%. Entrada general desde $800, pueden adquirirse únicamente online a través de Alternativa teatral.

———

Que todas las vaquitas de Argentina griten Mu

Como en una Gran Dionisíaca, Grupo Mínimo presenta su trilogía trágica: Que todas las vaquitas de Argentina griten Mu. Una oda al fracaso y al resentimiento que lleva al extremo los códigos de la tragedia clásica, intervenidos por la Varieté más desenfrenada. Sumando el trabajo de Juan Francisco Dasso en dramaturgia y dirección, junto a la actuación de Ximena Banús y Eugenio Tourn, Vaquitas atraviesa diferentes géneros, épocas y una gran cantidad de personajes con un destino común: el fracaso, el pasaje de la felicidad a la infelicidad. El matadero.

Miércoles a las 21h. Del 6 al 27 de octubre. Duración 80′. En El Galpón de Guevara (Guevara 326). Entrada: $700 a través de Alternativa teatral.

———

Mis palabras

En un taller literario diseñado para personas con discapacidad surgen la atracción y la confusión entre una alumna y su docente. Cintia copia textos de la biblioteca de su padre para inspirarse y deslumbrar a su profesor. José Luis necesita trabajar y su falta de experiencia le hace confundir guía con superioridad. Un error, ¿puede desencadenar la tragedia? De Marcelo Allasino, con actuaciones de Agostina Prato y Nahuel Monasterio.

Funciones: viernes, sábados y domingos, 20 h, hasta el 13 de noviembre.

Las localidades se pueden adquirir a $600 a través de Tu Entrada.

* CULTURAL SAN MARTÍN, en Sarmiento 1551 (C1042ABC) C.A.B.A. Tel.: +54 9 11 4374-1251.

———

Pompidú

Pompidú es la historia de Érica, una joven psiquiátricamente inestable que vive un romance repleto de poesía, verdades e inocencia con un príncipe, que en lugar de corcel anda en bicicleta. Un príncipe que se llama Inti (y que solo existe en su cabeza). La tía Susana, que se hizo cargo del cuidado de Érica desde que la madre murió y el padre se mudó a París con su nueva familia, ahora está enferma. Pondrá la excusa de que debe ayudar a una amiga (porque Susana vive por y para los demás y es incapaz de mostrarse vulnerable), por lo que Érica no tendrá más remedio que viajar a París. Cuando Inti se entera de su inminente partida intenta retenerla, robándole las pastillas para que no se estabilice y no deje de verlo. Asimismo, le construye una París para ellos dos. Una París llena de arte en donde todo es posible. Inti es la voz de muchas verdades. Dice, denuncia y evidencia cosas que son ciertas. Pero tanta intensidad llevará a que Érica llegue a picos de intensidad muy altos que incluso pondrán en riesgo su vida. Autoría y dirección: Catalina Piotti; actuación: Malena Ratner, José Giménez Zapiola, Eugenia Bonel.

Funciones: jueves a las 20, hasta el 28 de octubre, en la sala Muiño.

Las localidades se pueden adquirir a través de Tu Entrada.

* CULTURAL SAN MARTÍN, en Sarmiento 1551 (C1042ABC) C.A.B.A. Tel.: +54 9 11 4374-1251.

———

Noches oscuras

Este espectáculo está conformado por cinco thrillers del laureado Marcelo Galliano, con dirección de Daniel Cinelli. Cada una de las historias, de impactante potencia visual y descarnada poética, es una especie de carrera anaeróbica que suspende la respiración del espectador hasta el sorprendente final. Venganzas a cometerse, cuentas a saldarse y miedos que se encarnan fatalmente, son las irremediables obsesiones de estos personajes que parecen moverse en un mundo hiperrealista pero impredecible.

Funciones: viernes 22.30 hs, en el Teatro Buenos Aires, Corrientes 1699. Entrada $900 / Promo 2x1 Club La Nación - Clarín 365. Compra anticipada: www.alternativateatral.com

———

Crónica de un secuestro

Una propuesta de Mario Diament estrenada hace 50 años regresa con un ritmo intenso, casi sin dar respiro, bajo la dirección de Marco Pasetti con las actuaciones de Gabriel Cavia, Julian Caisson y Santiago Cerra. Las funciones serán los viernes a las 22 hs. Crónica de un secuestro nos enfrenta a nuestra incapacidad de asumir las culpas y al paradójico proceso de victimización que hace de sí el criminal en las sociedades modernas. Un thriller psicológico, pleno suspenso, y con un final abierto e inesperado.

Funciones: Viernes 22hs en Método Kairós (El Salvador 4530). Localidades $750 por http://www.alternativateatral.com.ar/

———

Identidad testimonial: El musical le canta a la igualdad

En su fachada de optimismo y jovialidad, el teatro musical durante años lanzó mensajes contra el bullying, la discriminación racial, social y sexual. Este music hall es un recorrido por algunos momentos de clamor, en grandes voces del musical nacional. Idea, textos y dirección: Pablo Gorlero. 8 únicas funciones los sábados a las 21 hasta el 31 de octubre. Las localidades se pueden adquirir a través de Alternativa teatral, a $600.

* ÓPALO ESPACIO TEATRAL, en Junín 380, C.A.B.A. Redes: IG @elopaloteatro y FB El Ópalo espacio teatral.

———

De eso no se canta, un musical documental-testimonial de Pablo Gorlero

La obra fue declarada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires “De interés para la promoción y defensa de los derechos humanos”. De eso no se canta es un musical documental-testimonial que repasa aquellas canciones que alguna vez fueron prohibidas, unidas por textos de escritores y poetas que también alguna vez fueron censurados. Desde la época de la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Civil Española, la guerra de Secesión estadounidense, el convulsionado 1968 y las dictaduras militares latinoamericanas hubo canciones que hoy perduran, como: “¡Ay, Carmela!”, “Bella Ciao”, “Te recuerdo, Amanda”, entre muchas otras. La obra obtuvo seis nominaciones a los Premios Hugo 2019, fue ganadora de tres Premios Hugo 2019, tuvo dos nominaciones a los Premios ACE.

Reestreno: 17 de septiembre de 2021. Funciones: viernes a las 20, hasta el 12 de noviembre. Las localidades se pueden adquirir a través de Alternativa teatral, a $700.

* TEATRO GARGANTÚA, en Jorge Newbery 3563, C. A. B. A.

———

Siglo de Oro Trans

"Siglo de oro trans", en el Teatro San Martín

Siglo de Oro Trans, pieza escrita por Gonzalo Demaría y dirigida por Pablo Maritano, es una versión libre de Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina.

Se presenta en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín desde el 17 de septiembre. Funciones: viernes a domingos a las 20; última función: domingo 7 de noviembre. Localidades: platea, $600; pullman, $400.

* TEATRO SAN MARTÍN, Av. Corrientes 1530 (C1042 AAO), C.A.B.A., Tel.: + 54 0800 333 5254.

_______

Mi hijo sólo camina un poco más lento

Es el día del cumpleaños de Branko, un joven de 25 años que sufre una enfermedad progresiva. Esta enfermedad lo tiene en silla de ruedas. El público asiste al movimiento que tendrá lugar alrededor de este hecho. Veremos cómo funciona el sistema de relaciones que es toda familia. Sistema que así como por momentos atrapa, por momentos también habilita la descaptura de las incapacidades de cada uno de sus miembros.

El cumpleaños de Branko es la excusa argumental para espiar los entrañables lazos de una familia. La obra trata el tema de “la diferencia”. ¿Cómo se tolera “la diferencia” en la trama familiar? La familia como matriz base donde modulan encuentros y desencuentros. Modulaciones que reproduce la vida en comunidad. En dichos vaivenes la obra nos permite leer relaciones de alienación en lo vincular al mismo tiempo que confía en que todo sistema propone fisuras por donde es posible respirar.

Funciones los domingos a las 11:30. Venta de localidades en la boletería del teatro y en Plateanet .

* TEATRO PICADERO, Pasaje Santos Discépolo 1857, C.A.B.A.

———

Elhecho

"Elhecho", en el Teatro Sarmiento, en el marco de la retrospectiva de Mariana Chaud

Elhecho, una nueva versión de la obra de Mariana Chaud que se presenta en el marco de la retrospectiva de cuatro obras de la actriz, autora y directora teatral, en una nueva de edición del programa Artista en Residencia, que se desarrolla en el Teatro Sarmiento y que está coordinado por Vivi Tellas.

Funciones: jueves a domingos a las 20; última función: domingo 3 de octubre. Localidades a $550.

* TEATRO SARMIENTO, en Av. Sarmiento 2715, C. A. B. A., Tel.: + 54 9 11 4808 9479.

____

Un papel en el viento

Escrita por Pacho O’Donnell y dirigida por Daniel Marcove, la obra transcurre en un ambiente cerrado, que no es una celda, con solo una pequeña claraboya en lo alto. Allí habitan cuatro personajes, Bill, Mónica, Diego y René, no se sabe desde cuándo, no se sabe por qué razón. A medida que avanza la historia, con un curioso humor, se irán descubriendo sus miedos, sus frustraciones y sus deseos. Atravesados por la memoria en virulenta contradicción entre lo que realmente fueron y lo que soñaron ser. Un inesperado acontecimiento los enfrenta al dilema universal, que a todas y todos nos atraviesa, de elegir entre una libertad amenazante e imprevisible o un infierno desquiciante pero previsible.

Los jueves a las 20 hs en el teatro El Tinglado (Mario Bravo 948). Entradas: $800 ó 2 x $1.200 (Capacidad de 60 localidades, establecido por protocolo). Adquirí tus entradas en este link.

____

Iris, de Griselda Álvarez

Puesta en acción performática en donde el cuerpo opera en presente absoluto: “Mi cuerpo es el presente, la hipocondría es miedo”. En esta puesta coexiste un componente aurático, el cual proviene del lenguaje corporal, y otro reproductivo propuesto por el texto.

Próxima función, 13 de octubre a las 19:30; entrada gratuita con inscripción previa en elculturalsanmartin.ar.

* CULTURAL SAN MARTÍN, en Sarmiento 1551 (C1042ABC) C.A.B.A. Tel.: +54 011 4374-1251.

———

Indagaciones sobre el amor

Un laboratorio de investigación, un científico, un sujeto de investigación y tres músicos en escena componen el universo en el cuál se llevará adelante la investigación sobre el amor. Durante este proceso se producen operaciones metafóricas y metonímicas mediante la música, los relatos y las imágenes que intentan componer un universo donde Eros y Thanathos se encuentran presente en cada uno de los personajes. Dando cuenta que el amor siempre se encuentra entre dos, la abundancia y la miseria, lo bello y lo feo , no es uno ni otro. El amor está entre dos.

Idea, dramaturgia y dirección: Julieta Vallina. Intérpretes: Germán Moldovan y Facundo Ponce.

Duración: 40 minutos. Estreno: hasta el 9 de octubre de 2021. Online. Reserva de entradas por Alternativa teatral.

———

Consagrada

Impulso Cultural presenta una obra sobre los extremos de la vida: el dolor y la belleza, el deporte y la enfermedad, la culpa y el placer, los triunfos y los fracasos. Con apoyo de Prodanza y Fondo Metropolitano.

Última función: domingo 3 de octubre a las 19. Valor de las localidades: $700.

* EL GALPÓN DE GUEVARA, en Guevara 326, C.A.B.A.

_____

La pasión según G.H., de Clarice Lispector

Esta adaptación para el teatro de la singular novela de Clarice Lispector presenta a una mujer, G.H. (¿el género humano?), que, de manera epifánica, emprende un viaje –introspectivo- en el interior de su confortable departamento de clase acomodada en la ciudad. En su recorrido, G.H. cuestiona las vanidades de la conciencia humana; devela las problemáticas del lugar de la mujer en el patriarcado y en el mundo del arte (el personaje es una escultora aficionada); evidencia las tensiones de clase (en el vínculo con su mucama Janair) y los avatares y padecimientos del ser humano en la sociedad contemporánea para encontrar su propio lugar y su propia voz. Adaptación y dirección: Marcelo Velázquez; actuación: Mercedes Fraile. Esta obra cuenta con apoyo de Proteatro.

Funciones: domingos a las 18. Las localidades se pueden adquirir a través de Alternativa teatral, a $700.

* EL PORTÓN DE SÁNCHEZ, Sánchez de Bustamante 1034, C.A.B.A., Tel.:+54 11 4863-2848.

———

Una casa llena de agua

Una casa llena de agua es la primera obra de teatro escrita por Tamara Tenenbaum, protagonizada por Violeta Urtizberea y dirigida por Andrea Garrote, con producción general de Compañía Teatro Futuro.

En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota, Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.

En la sala Muiño del Cultural San Martín. Viernes y sábados a las 21 y domingos a las 19, hasta el 24 de octubre. Entrada general, $600; estudiantes y jubilados, $500; se pueden comprar a través de tuentrada.com.

* CULTURAL SAN MARTÍN, en Sarmiento 1551 (C1042ABC), CABA. Tel.: +54 011 4374-1251.

———

Chicos lindos

Chicos lindos es una experiencia performática que, a través de la mirada de seis actores sobre sí mismos, sus vidas, sus miserias, sus bondades y experiencias, indaga la necesidad de repensar las masculinidades que están aparejadas a las feminidades oprimidas: son dos caras de una misma moneda patriarcal. Idea, realización y dirección: Gabriel Gavila; actuación: Diego Nagrug, Bautista Barreiro, Bruno Rondini, Federico Cabello, Gaston Canestrari, Diego Schmukler.

Hasta el 29 de octubre. Funciones: viernes a las 20.

Las localidades se pueden adquirir a través de Alternativa teatral, a $500; promoción: dos entrada por $800.

* LA SODERIA - ESPACIO ARTÍSTICO FABRIL, Vidal 2549, C.A.B.A., Tel.:+54 11 4543-1728.

———

Ribetes en tu piel rojos quedaron

Esta pieza aborda dos monólogos atravesados por la música y las sombras.

Estelita se despide de su profesión: “ser pasadora de páginas” en los conciertos de su maestra de la infancia. Camina hacia atrás en el recuerdo para evocar el amor que sentía por su maestra. La muerte aparece como un presagio que bordea las notas del pentagrama. Como una sombra que atraviesa la silueta de su maestra y de Estelita en el espejo.

El Hombrecito dará un concierto de piano después de muchos años de estar retirado. Los nervios le estallan. La presencia de su madre en silla de ruedas lo descoloca. No esperaba verla allí. Comienza a tocar y se equivoca, todo se va desmoronando como un paisaje que se desdibuja. Se ingresa en la mente de Hombrecito y sus miedos más profundos, mientras los acordes disonantes se funden en un grito. Dramaturgia: Darío Bonheur; dirección: Eloísa Tarruella; actuación: María Nydia Ursi-Ducó.

Del 19 de septiembre al 31 de octubre. Funciones: domingos a las 18. Las localidades se pueden adquirir a través de Alternativa teatral, a $500.

* TEATRO HASTA TRILCE, Maza 177, C.A.B.A. Tel.:+54 11 4862-1758.

———

Parejas desparejas

Marina Alarcón y Atilio Veronelli analizan el mundo de las parejas en clave de humor reflexionando cara a cara con el público como en el viejo café concert, y nos cuentan 4 historias cortas (“Fantasía” “¿Ricardo… que es esto?” “La parada” y “Para voz no hay como la mía”) acerca de 4 parejas…muy pero muy desparejas. Espectáculo recomendado para gente que quiera divertirse mucho.

Sábado 2 de octubre 23 h, en Indigo Teatro, Berazategui (Calle 144 entre 15 y 16 Num 1536). Mail: indigoesteatro@gmail.com / Teléfono: 5291-2020 / Whatsapp: 11 5763-5385.

———

Hijas, de Leticia Coronel y Federico Pereyra

"Hijas", de Leticia Coronel y Federico Pereyra; ocho únicas funciones. En Timbre 4, en septiembre y en Abasto Social Club, a partir de octubre

Dos actrices -una mujer y un hombre- están desesperadas por actuar: nadie las llama, no las eligen, no son parte. Fueron formadas en la vieja escuela, y sin sus maestros no saben cómo existir. Solo se tienen entre ellas, en el cruce incierto del amor, la fuerza y el dolor. Juntas harán del escenario su propio campo de batalla y se verán actuar de acá a la eternidad. Si es necesario, existirán en su propia ficción, porque lo real es insoportable. Actuar o morir, como si la actuación pudiera con todo. Idea original: Leticia Coronel y Lourdes Hijano Sol; textos: Leticia Coronel y Federico Pereyra; dramaturgia: Sofia Badia, Leticia Coronel y Federico Pereyra; dirección escénica: Hugo Martinez y Carla Di Grazia; actuación: Leticia Coronel y Federico Pereyra.

En Abasto Social Club, los viernes a las 21, a partir de octubre. Las localidades se pueden adquirir a través de Alternativa teatral

* ABASTO SOCIAL CLUB, Yatay 666, C.A.B.A., Tel: + 54 9 11 4861-7714.

———

Relatos de amor y locura

El Conteiner Club es un espacio terapéutico teatral que agrupa a seis personajes, quienes a través del cuerpo y la palabra intentan transformar su dolor en esperanza. Guiados por un terapeuta muy particular y mediante monólogos que incluyen humor, drama y realismo delirante, estos seres vulnerables comparten las complejidades de su mundo interior frente a los espectadores.

Escrita y dirigida por Patricio Abadi.

Funciones: sábados a las 20:15, hasta el 30 de octubre. Venta de entradas a través de Alternativa teatral, a $700.

* NOAVESTRUZ, Humboldt 1857, C. A. B. A., Tel: + 54 9 11 4777-6956.

———

Quince días para hablar de amor

Esta comedia romántica interpretada por Emilia Mazer, Fabio Di Tomasso, Gonzalo Urtizberea, Edda Bustamante y Esteban Prol habla sobre las peripecias de un escritor que debe escribir sobre el amor y está en plena crisis existencial. ¿Sabemos qué es el amor? ¿Qué harías por tu pareja para salvar la relación? Una comedia de autoayuda sobre el amor.

Funciones: sábados a las 21:30 y domingos a las 19:30. Venta de localidades en la boletería del teatro o por entradauno.com, a $1200.

* COMPLEJO TEATRAL REGINA, en Av. Santa Fe 1235, C. A. B. A.

———

Juana La Loca, de Pepe Cibrián Campoy

Dirigida por Ana Padilla y con la actuación de María Seghini, Juana la Loca es una épica romántica sobre una de las mujeres más famosas de la historia. Su prisión durante más de cuarenta años fue su paraíso, pues allí voló un alma pura rodeada por la crueldad y la ambición de los hombres.

Traicionada por su padre, su marido y su propio hijo, Juana la Loca no es un unipersonal, se trata de una magnética obra en donde esta convive con su madre Isabel La Católica, su nieto Felipe II, su incondicional Luisa y, fundamentalmente, con el causante de su supuesta locura: Felipe el Hermoso.

Juana la Loca habla de la locura, del amor no correspondido, de las brutales pasiones del poder y de la magia del deseo fabricado.

Funciones: los jueves a las 20:30 en el Patio de Actores, y los sábados a las 20 h en Espacio 44 (La Plata), hasta el 14 de octubre. Venta de localidades en: Alternativa teatral, a $600.

* PATIO DE ACTORES, Lerma 568, C.A.B.A., Tel.: + 54 9 114772-9732.

* Espacio 44, Av. 44 N° 496 entre 4 y 5, La Plata, Tel.: 221- 15 5907600.

———

New York mundo animal

Una muchacha decide irse de su casa paterna. Tiene un animal herido encerrado en el pecho con imperiosa necesidad de volar. Está dispuesta a enfrentarse con los que se oponen a su deseo. Aún no sabe que no basta con tomar un avión para ser libre. El dilema pasa por otro lado: cómo salir de la propia jaula.

Estrenada en marzo de 2020, las funciones debieron suspenderse por la pandemia de COVID-19. En este esperado regreso la sala cuenta con aforo reducido y todas las medidas sanitarias en cumplimiento por protocolo.

Escrita y dirigida por Gilda Bona y protagonizada por Yanina Gruden.

Funciones: sábados a las 21:30 Venta de localidades, en Alternativa teatral.

* TEATRO DEL PUEBLO, Lavalle 3636, C. A. B. A., Tel.: + 54 9 11 7542-1752.

———

Desperfectos

Dos vecinos introvertidos y solitarios se encuentran inesperadamente atrapados en el ascensor de regreso a sus departamentos. El imprevisto desperfecto técnico los llevará a compartir, dentro del reducido nuevo universo, sus encierros personales y sus fracasadas experiencias, hasta expandir el tiempo y el espacio al infinito. Dramaturgia y dirección: Julián Marcove. Actúan: Fernando De Rosa y Federico Ottone.

Funciones: miércoles a las 21h, hasta el 27 de octubre. Venta de entradas por Alternativa teatral, a $700.

* NüN Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419, C. A. B. A., Tel.: +54 9 11 4854-2107.

———

Las cautivas, de Mariano Tenconi Blanco y Compañía Teatro Futuro

"Las cautivas", de Mariano Tenconi Blanco y Compañía de Teatro Futuro, se presenta en el Teatro de la Ribera

Un malón irrumpe en una boda y secuestra a la novia, una joven mujer francesa llamada Celine. Ya en la tribu, en pleno festín, Celine será salvada por un inesperado protector: una india llamada Rosalila. Las dos mujeres se fugarán juntas a través de la geografía de la pampa. Si el origen del teatro, la tragedia griega, se propuso fundar mitos, este regreso al origen de la literatura argentina propone repensar la mitología nacional, siempre marcada por la admiración positivista francesa y la negación indigenista latinoamericana. Así, Las cautivas se ofrece como una refundación, como una metafísica, como una naturaleza, como pura ficción y como el afán de regresar a un lugar que hemos perdido definitivamente.

El elenco está integrado por Laura Paredes y Lorena Vega, con Ian Shifres como músico en escena, también responsable de la música original y del diseño sonoro; la producción artística está a cargo de la Compañía Teatro Futuro: Carolina Castro. La dirección está a cargo de Mariano Tenconi Blanco. Este espectáculo es una producción integral del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Funciones: viernes a las 19 horas; sábados y domingos, a las 17. Última función: domingo 7 de noviembre.

* TEATRO DE LA RIBERA, Avda. Pedro de Mendoza 1821, C. A. B. A.

———

Ricardo III

Con la adaptación y dirección de Mario Moscoso, Ricardo III deviene en un espectáculo con altos reflejos de la realidad actual. Es una de las obras más actuales de Shakespeare por su “realidad política”, ya que retrata al tirano supremo: violento, desquiciado, manipulador y muy exitoso hasta su eventual caída del trono.

Funciones: sábados a las 20, hasta el 27 de noviembre. Entradas: $600.

* TEATRO DEL ARTEFACTO, Sarandí 760, C.A.B.A. Informes y reservas: ricardodeyork@gmail.com y al celular: + 54 9 11 5956-5022.

———

Cuerpo y Vivo, de Marcelo Savignone

Belisario cumple veinte años y vuelve a abrir las puertas con funciones presenciales de Cuerpo y de Vivo, de y con Marcelo Savignone.

Cuerpo es una indagación escénica sobre la filosofía práctica de Spinoza.

Vivo es un espectáculo experimental de improvisación, donde se postula la multiplicidad de la escena como factor determinante de la construcción, el intérprete despojado de todo artificio lleva la actuación a sus estados más primitivos y carnales.

Cuerpo: sábados a las 20, hasta el 30 de octubre. Dramaturgia, actuación y dirección: Marcelo Savignone; vestuario: Mercedes Colombo; iluminación: Nacho Riveros; realización de muñecos: Andrea Suarez; música original: Luis Sticco; asistencia artística: Viviana Iasparra; asistencia general: Milagros Coll, Damián Minervini, Guido Napolitano; producción: Carolina Rodriguero; Coproducción: Instituto Prodanza.

Vivo: sábados a las 21:45, hasta el 30 de noviembre. Concepción, actuación y dirección: Marcelo Savignone; escenografía: Lina Boselli; diseño de luces: Nacho Riveros; realización de escenografía: Federico Villarino; música original: Andy Menutti; asistencia artística: Viviana Iasparra; asistencia general: Damián Minervini, Guido Napolitano.

Venta de entradas por Alternativa teatral.

* BELISARIO CLUB DE CULTURA, en Av. Corrientes 1624, C.A.B.A., Tel.: +54 9 11 4373-3465.

———

La bomba

El primer día de trabajo puede ser inolvidable. Se respira la esperanza de cobrar un sueldo, desarrollarse, tener los medios para alcanzar los sueños tras una vida de esfuerzo y dedicación. Sin embargo, el mundo tiene sus propias reglas, no todos llenan sus arcas con dinero bien habido, y, entonces, este mundo se divide entre dos facciones: los garcas y los boludos.

Una obra de Juan Paya, dirigida por Gabriel Villalba, con las actuaciones de Nicolás Maiques y Juan Paya. Localidades en venta, estreno: 6 de octubre. Funciones: miércoles a las 20. Solo seis semanas, en la sala Pablo Neruda.

* PASEO LA PLAZA, en Av. Corrientes 1660, Tel.: +54 11 6320-5300, contacto@paseolaplaza.com.ar.

———

Divino divorcio

Comedia con Viviana Saccone y Rodolfo Ranni, escrita por Alfredo Allende, dirigida por Alberto Lecchi. Una pareja con muchos años de matrimonio a cuestas llega a su ansiado final y decide celebrarlo a todo trapo con una gran fiesta de divorcio. Para eso contratan a un divorce-planner y arman una lista imposible de invitados: el sacerdote que los casó,l os abogados de ambos esposos, los detectives privados del pasado, los amantes de cada uno y los bomberos que alguna vez debieron controlar las llamas de tanta pasión.

Única función en C. A. B. A.: viernes 1 de octubre a las 21. Localidades en venta en Full ticket.

* TEATRO GRAN RIVADAVIA, en Av. Rivadavia 8636 (C1407DYV), C. A. B. A., Tel.: +54 11 4674-1300.

———

Una

Una versión libre de la novela de Luigi Pirandello Uno, ninguno y cien mil, escrita y dirigida por Giampaolo Samà y con la actuación de Miriam Odorico.

Una es una voz que cuenta. El vaivén de un pensamiento. Un punto de vista, sólo uno de los tantos posibles de la que podría ser una historia cualquiera, la historia de cualquiera. El pretexto es una banal observación que viene de afuera: la constatación de un detalle físico de por sí insignificante que se transforma en un evento único y perturbador para analizar las dudas de la existencia. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo los veo? ¿Cuántos personajes somos? Abandonar las cien mil máscaras para ponerse Una. Pero la transformación esconde un riesgo: en la búsqueda del uno nos descubrimos ninguno. Las preguntas pirandellianas están más que nunca presentes en este espacio/tiempo que nos tocó vivir. La identidad puesta en duda; nuestras creencias; el rol que elegimos interpretar o el que nos impusieron. Y mientras la realidad se desvanece, la libertad está en la conciencia de la locura. Huir para salvarse de las contradicciones de la mente humana. El intento de reencontrar un equilibrio en el caos.

Funciones: sábados a las 20:30, hasta el 20 de noviembre.

* TIMBRE4, Boedo 640 // México 3554, C.A.B.A., Tel: + 54 9 11 4932-4395. Para reservas.

———

Aktrissa Chayka, obra póstuma de Claudio Gatell

Aktrissa Chayka (actriz gaviota en ruso) es el nuevo unipersonal de la premiada dramaturga y actriz argentina Natalia Arteman. Junto con el director Claudio Gatell (1964-2020) crearon este universo inspirado en el clásico La Gaviota del escritor Anton Chéjov. La estética de la obra, con referencias al teatro oriental y al realismo ruso, imprime la identidad propia de Gatell entre la magia y la oscuridad y Arteman expone en cada capa matices diferentes con una gran destreza actoral.

Durante los ensayos Gatell tuvo complicaciones en su salud. Natalia y Claudio tuvieron sus últimas conversaciones y decisiones de puesta en escena en los jardines del hospital. La obra se convirtió, accidentalmente, en una analogía de sus propios sentimientos, por eso la definieron como una Oda al teatro.

Localidades en venta, a $600, estreno, sábado 2 de octubre a las 19:30, funciones: 2, 9 y 16 de octubre a las 19:30.

* TEATRO TALLER DEL ÁNGEL, Mario Bravo 1239, C. A. B. A.

———

Magallanes O

Magallanes vaga solitario y confinado en un planeta desolado, arrasado. Han pasado 500 años de su presunta muerte y sin embargo, se siente vivo, único sobreviviente de la heroica expedición que fue la primera circunnavegación del mundo. Magallanes 0 en su versión española fue estrenada el 2 de noviembre de 2019 en el Festival Mitin de Sevilla, y es programa oficial de V Centenario en España. Tuvo tiempo de girar en el Festival Santiago off , y se estrenó en el principal teatro de Palma de Mallorca antes de que comenzara el confinamiento obligatorio en marzo de 2020.

Autor: Jeroni Guiem Obrador, actúa: Claudio Pazos, dirección: Merceditas Elordi.

Funciones: los sábados a las 20:30, hasta el 2 de octubre. Venta de localidades en Alternativa teatral.

* TEATRO PAYRÓ, San Martín 766, Tel.: + 54 9 11 4312-5922, correo electrónico. payroteatro@gmail.com.

———

El diccionario

Manuel Calzada para este opus uno de su dramaturgia se inspiró en la vida de María Moliner. Una mujer reconocida y admirada por su Diccionario del uso del español: una obra homérica con la que se atrevió a enfrentar a la dogmática y misógina Real Academia en tiempos del Generalísimo Franco.

Con Marta Lubos, Roberto Mosca, Pablo Flores Maini. Dirección: Oscar Barney Finn.

Funciones: sábados a las 17 horas, hasta el 30 de octubre. Localidades: $700.

* EL TINGLADO TEATRO, Mario Bravo 948, C.A.B.A., Tel: +54 9 11 4863-1188.

———

Partido homenaje

El Tata Castiñeiras es leyenda del Juventud Unida, y ya retirado, se lo llama para rendirle su merecido homenaje. Cuando uno sale a la cancha tiene que estar preparado, porque lo espera el Paraíso... o el Infierno, decía su amigo el Rulo. La obra lo encuentra al Tata en el vestuario del club, tras haber salido lesionado en su propio homenaje, atravesado por el fútbol, su vida amorosa y la realidad política del país.

De Adriana Tursi, con la actuación de Julio Feld y la dirección de Leo Minotti.

Funciones: sábados a las 19:30, hasta el 18 de diciembre. Valor de la entrada: $500.

* TEATRO EL JUFRÉ, Jufré 444, C. A. B. A. Tel.: +54 11 3022 1091.

———

La Falcón

La Falcón es un musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, e inspirado en la vida de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su romance secreto con Francisco Canaro. “La emperatriz del tango” con sus luces y sombras, en un viaje a través del tiempo y de sus tangos.

Dramaturgia y productor general: Augusto Patané, dirección general: Cintia Miraglia.

Funciones: sábados a las 17:30, hasta el 30 de octubre. Entradas: general $500, general + colaboración $700; general + colaboración $1000.

* TEATRO EL EXTRANJERO, Valentín Gómez 3378, C.A.B.A. Tel.: +54 911 4862-7400.

———

Festival Creación Vivamos Cultura, en el Parque de la Estación

El Ministerio de Cultura de la Ciudad presenta un ciclo de espectáculos gratuitos para disfrutar al aire libre y de forma segura bajo los protocolos habilitados. La Convocatoria Creación Vivamos Cultura brindará su apoyo a 142 proyectos independientes y 16 presentarán sus shows y se reencontrarán con su público en el Parque de la Estación. En caso de lluvia, los espectáculos afectados se reprogramarán. Además, la totalidad de las propuestas seleccionadas se podrán disfrutar de manera online en la plataforma Vivamos Cultura.

Las presentaciones del mes de octubre son: viernes 15 a las 18: Mensaje equivocado (teatro); domingo 17 a las 16:30: Todos los cuerpos (danza, música, teatro).

* Parque de la Estación, Juan Domingo Perón 3326, C.A.B.A.

———

Con este cuerpo en este mundo

La compañía Cuerpoequipaje presenta su nuevo espectáculo Con este cuerpo en este mundo, bajo la dirección de Tatiana Sandoval. Esta experiencia performática virtual puede verse online, los días viernes, sábados y domingos a las 19 (Argentina).

La obra fue construida a partir de un intercambio entre artistas de teatro, danza, música, diseño de vestuario y multimedia, residentes en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay, República Dominicana, País Vasco, Italia, Francia y China.

Funciones online: viernes 1 de octubre de septiembre a las 19; sábado 2 de octubre a las 19 y domingo 3 de octubre a las 19. Entrada: gorra virtual por Alternativa teatral desde $300.

* Web de la compañía: Cuerpoequipaje.

———

Olvidame

"Olvidame", sobre un libro de Marco Antonio de la Parra, adaptación y dirección: Darío Dukáh, en Espacio Callejón

Ambos viven como si comprendieran que todo lo que se opone a su amor lo intensifica para exaltarlo infinitamente.

Necesitan uno del otro para sentirse vivos y saber que pueden seguir adelante con una vida que se le impuso.... En la ausencia del otro, es el recuerdo de esos momentos los que los mantiene vivos...

Amantes atemporales que no pueden escapar a su destino trágico. Viven una y otra vez el final anunciado del amor prohibido. No pueden evitarlo y todo vuelve a empezar.

Son imposibles pero ahí están, siendo imposibles juntos y dejando lo posible para otro día.

Sobre un libro de Marco Antonio de la Parra, adaptación y dirección: Darío Dukáh, actuación: Dario Dukáh y Tania Marioni.

Funciones: sábados a las 20, hasta el 9 de octubre. Venta de localidades por Alternativa teatral.

* ESPACIO CALLEJÓN, Humahuaca 3759, C. A. B. A., Tel.: + 54 9 11 4862-1167

———

El virus de la violencia, de Marina Wainer

"El virus de la violencia", de Marina Wainer, en el Patio de actores

Una pareja de recién casados llega de viaje de luna de miel a un lugar completamente alejado de todo. Alterados los planes por el comienzo de una cuarentena, el aislamiento, la separación de sus familiares y la escasez de dinero, comienzan a sublimar la gravedad de las situaciones cotidianas y hacen resaltar los efectos secundarios de la pandemia. La curva ascendente y mortal del virus crece a la par de la violencia machista hacia un final que parece repetido e inexorable. Por la compañía de teatro El vacío fértil. Dirección y puesta: Marina Wainer; actuación: Romina Pinto e Iván Steinhardt.

Funciones: sábados a las 20:30, hasta el 9 de octubre. Venta de localidades a través de Alternativa teatral.

* PATIO DE ACTORES, Lerma 568, C. A. B. A., Tel.: + 54 9 11 4772-9732.

———

Huellas de Elisa

Por el grupo Los Pliegues. Recopilan e hilvanan nuevas historias que les fue dejando el público durante siete temporadas de funciones. La piel guarda el registro de nuestra vida, Huellas de Elisa invita a volver a pasar los recuerdos amorosos por el corazón.

Funciones: sábados a las 19. Entradas: $800, incluyen café o té o copita de vino (30 minutos antes del inicio de la función).

* EL CAMARÍN DE LAS MUSAS. Mario Bravo 960, C. A. B. A. Reservas: + 54 9 11 4862-0655.

———

La noche oscura - tragedia santiagueña

Un rancho pobre en el calor de Santiago del Estero. Allí, el hijo (Santiago) cava la tumba de su madre. Cosas raras suceden en Santiago, los muertos siguen hablando y se van silenciando despacio. Doña Rosa Quiroga acusa a su hijo de haberla asesinado y en consecuencia se niega a ser sepultada. Trama su venganza. Llegan los hermanos Carón, enviados de la muerte que deben llevarse su alma. Se esperan las vísperas para cumplir el ritual del entierro. El tiempo pasa, noche, alba, mediodía, siesta, vísperas. Corren así las horas y la muerta sigue allí clamando justicia. Aferrándose a la vida y a las trampas para poder seguir viviendo. Finalmente ese acto de venganza lo realizará quien alguna vez supo ser entregado, el hijo amado, Estanislao. Aquel que viene del norte. Aquel que fue criado en otra cultura. Aquel que como en los westerns que vimos de niños resolverá todo con una bala justiciera.

Dramaturgia y dirección: Eugenio Soto, actúan: Pedro León Alonso, Paula Baigorrí, Lucas Delgado, Darío Pianelli, Bianca Vilouta Rando.

Sábados a las 19, entrada por Alternativa teatral.

* TEATRO DEL PUEBLO, Lavalle 3636, C. A. B. A.

———

Nueva temporada de Suyay, con dramaturgia y dirección de Pilar Ruiz

Suyay, obra escrita y dirigida por Pilar Ruiz, con la actuación de Agustina Groba. Gringuita espera a Suyay en el establo a la hora de la siesta. Hoy ya no es como ayer. Los días de Suyay no son los mismos, desde que cambiaron algunas cosas en su cuerpo y en su hogar. Gringuita espera, la siesta avanza y el calor también.

Última función el sábado 2 de octubre, a las 18. Esta obra forma parte de la selección de monólogos del Festival Monoblock II.

* ESPACIO CALLEJÓN, Humahuaca 3759, C. A. B. A.

———

Bacalao regado al vino 2.1

Después de ser cancelada debido a la pandemia con nada más que dos funciones, la obra del autor gallego Nando Schweitzer regresó en agosto al teatro con un nuevo elenco y escenas inéditas. La obra que fue escrita en 1997 ya pasó por varias ciudades de Brasil y Portugal y podrá verse en sus próximas funciones los domingos 3, 10 y 17 de octubre a las 20:30. Entradas a la venta en Alternativa Teatral.

* TEATRO DE LA FÁBULA, Agüero 444, C.A.B.A. Tel.: 2087-7151.

———

El amor es una mierda

Una mujer se prepara para encontrarse con su reciente ex pareja. Ensaya una y mil veces formas para aparentar estar bien y practica modos para que nada de su dolor salga a la superficie.

Dramaturgia y dirección: Cecilia Meijide, actúa: Vanesa Maja, producción: Pablo López.

Funciones: viernes a las 20, hasta el 29 de octubre. Entradas en Alternativa teatral. Valor de la entrada: $700.

* TEATRO EL EXTRANJERO, Valentín Gómez 3378, CABA. Tel.: +54 911 4862-7400.

———

Lila

"Lila", escrita y actuada por Ulises Puiggrós, con dirección de Débora Longobardi, en el Espacio Callejón

Escrito y actuado por Ulises Puiggrós, con dirección de Débora Longobardi, este unipersonal muestra a Lila, una famosa diva de la canción española trans que llega a Buenos Aires para dar su primer recital; pero ese día un regalo inesperado en el camarín la obligará a conectarse con su pasado y sus vínculos que creía olvidados.

Funciones: sábados 22:30, hasta el 27 de noviembre.

Localidades: $700. Jubilados/Estudiantes: $600. Entrada solidaria: $1000/ $1200/ $1500, por Alternativa teatral.

* ESPACIO CALLEJÓN, Humahuaca 3759, C. A. B. A.

———

Tu ternura Molotov

"Tu ternura Molotov" (Julieta Sorrentino)

Victoria y Daniel son una pareja de esas que la sociedad marca como modelo a seguir. Ella presentadora de un canal de Televisión, él un abogado mediático. Ambos alimentan con sus prejuicios y sus desprecios el terrorismo nuestro de cada día. Un terror cotidiano, light, competitivo y de moda; según propias palabras de su autor. Un día cualquiera, donde todo parece normal, ambos desconocen que los secretos están esperando para causar lo impredecible. Un llamado del exterior hará que el pasado se haga presente, como una bomba y nada será igual en su matrimonio. A puro ritmo de comedia, una obra desenfrenada, disparatada y sin pausas para hablar de nuestro más enorme terror, el significado de la identidad, el saber que jamás podremos conocer a la persona que tenemos al lado.

De Gustavo Ott, con Nelson Rueda y Magalí Sánchez Alleno y dirección de Corina Fiorillo.

Funciones: viernes a las 21, hasta el 22 de octubre. Venta de localidades a través Alternativa teatral.

* EL ÓPALO ESPACIO TEATRAL, Junín 380, CABA, Tel.: +54 9 11 4951-3392, correo electrónico: elopaloteatro@gmail.com.

———

Muchacho de luna

La creación de Oscar Barney Finn del universo lorquiano a través de textos escogidos de su obra, con la actuación del actor argentino Paulo Brunetti, radicado en Chile y figura popular en la tv, el teatro y el cine trasandino.

Funciones: domingos a las 20:30, hasta el 30 de noviembre. Venta de localidades en el teatro y por Alternativa teatral

* EL PORTÓN DE SÁNCHEZ, Sánchez de Bustamante 1034, C.A.B.A., Tel.:+54 11 4863-2848.

———

Cae la noche tropical

Cae la noche tropical, versión escénica de Santiago Loza y Pablo Messiez de la novela de Manuel Puig, en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín (Foto: Carlos Furman)

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que se reestrenará, en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín, Cae la noche tropical, la versión escénica de Santiago Loza y Pablo Messiez de la novela de Manuel Puig.

El elenco de Cae la noche tropical está integrado por Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty. Las voces en off son de Javier Rodríguez Cano y Lalo Rotavería. La colaboración artística es de Patricio Binaghi, el diseño de vestuario es de Renata Schussheim. La dirección es de Pablo Messiez y la dirección de la reposición está a cargo de Leonor Manso. En la obra suenan temas originales compuestos e interpretados por Carmen Baliero (piano y voz), Carlos Vega (contrabajo), Wenchi Lazo (guitarra eléctrica) y Juan Faisal (voz).

Funciones: miércoles a domingos a las 19, hasta el 19 de diciembre. Venta de localidades a $600.

* TEATRO SAN MARTÍN, Av. Corrientes 1530 (C1042 AAO), C.A.B.A., Tel.: + 54 0800 333 5254.

—––

La biblioteca sonora de las mujeres en Proyecto Prisma

"La biblioteca sonora de las mujeres", proyecto sonoro interactivo

Creada por la dramaturga suiza Julie Gilbert como una instalación performática, la propuesta original es una instalación con teléfonos antiguos por los que el público circula y elige uno para tener una “conversación” con una escritora de la colección.

Suena el teléfono, alguien levanta el tubo y escucha, por cinco minutos, lo que una dramaturga actual escribió “en nombre” de una escritora anterior, interpretado en vivo por una actriz. Un ejercicio de reflexión conjunta entre artistas, especialistas, público y sociedad que buscan enriquecerse recíprocamente en el cruce de la problemática de género, el teatro y la literatura.

Para esta adaptación de La biblioteca sonora de las mujeres, digital y en castellano, se seleccionaron cuatro “teléfonos” de la colección original, se tradujeron y se le sumaron otros cuatro de dramaturgas argentinas.

Los ocho “teléfonos” están interpretados en vivo por actrices argentinas contemporáneas. La conversación se pauta de manera gratuita a través de la agenda de la web en Proyecto Prisma. Entre julio y octubre de 2021 el público podrá mantener conversaciones telefónicas con las escritoras de la colección, mediante la interpretación de grandes actrices argentinas sobre textos de dramaturgas contemporáneas.

Las “funciones”—conversaciones de cinco minutos— serán los días viernes, sábados y domingos entre las 18:30 y las 20:30, plazo en el que cada actriz realizará los llamados. En total, serán 1000 llamados en los cuatro meses de activaciones. Cada llamado tendrán una duración de siete minutos aproximadamente. Los formularios para agendarlos se habilitan con quince días de antelación.

Programa:

Octubre

- Sylvia Plath (escritora)/ Dramaturga: Solenn Denis/ Actriz: Alexia Moyano.

- Hebe Uhart (escritora)/ Dramaturga: María Marull/ Actriz: Mirta Busnelli.

Traducción de los textos de las dramaturgas suizas: Ariel Dilon.

Curaduría, gestión y producción: Malena Solda y Valeria Kovadloff.

———

La savia, con Mirta Busnelli

La savia, una de las obras más elogiadas de los últimos tiempos, inicia su quinta y última temporada. La obra escrita y dirigida por Ignacio Sánchez Mestre, destacada en FIBA 2020, alcanzó más de 100 funciones a sala llena y hoy regresa por última vez a la calle Corrientes de la mano de una de nuestras máximas actrices: Mirta Busnelli, en compañía de Constanza Herrera y Agustín García Moreno.

Domingos 18:30, hasta el 5 de diciembre. Localidades $1500 disponibles en PLATEANET y en la boletería del teatro.

* METROPOLITAN SURA, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

———

La fiesta del ternero

En una habitación de hotel en Ayacucho, tres amigos esperan un llamado para asistir al velorio de su mejor amigo, afuera se celebra La Fiesta del Ternero en todo el pueblo. La noche es interminable, y mientras ellos buscan reconstruir lo que ya no tienen, la fiesta empieza a colarse en la habitación. Si el mundo pudiera espiarse por la cerradura de la habitación de un hotel, ¿asistiríamos a su desmoronamiento? Y si ya no queda nada, ¿qué es lo que veríamos?

La dramaturgia y dirección es colectiva.

Funciones: viernes a las 21, hasta el 8 de octubre. Venta de localidades en: Alternativa teatral, a $600 / $500 (estudiantes y jubilados).

* VERA VERA TEATRO, en Vera 108, C. A. B. A.

———

Korridor

Korridor es una experiencia teatral por streaming con funciones on demand a través de la plataforma Trampolín Play (www.play.trampolin.la). La dramaturgia y dirección es de Christian García.

La obra transcurre en un pasillo de hospital público, sin anclarse en un momento histórico determinado, donde las personas esperan ser atendidas. Los acompaña la duda, la soledad, la búsqueda de apoyo de desconocidos. Fragmentos de vidas en un tiempo sin inicio ni final. Una monja, un boxeador, una embarazada y un prestigioso médico hastiado, todos ellos errantes entre los pasillos del deteriorado hospital como institución contenedora, completan un cuadro de ausencias, dando lugar a presencias, confesiones, heroísmos, absurdos y miserias.

Funciones on demand (mirala cuando quieras). Plataforma Trampolín Play. Link directo: https://play.trampolin.la/ver/korridor

Entradas: $300 (link disponible por 48 horas).

———

Fuerte como el vidrio frágil

Amanda y Laura viven juntas en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Amanda muy mayor y con un deterioro físico y mental progresivo, necesita cada vez más de su hija para su contención. A la vez aparece la negación y el impulso maternal de querer mejorar la vida de Laura, tal vez porque sabe que su final es inminente. Amanda sueña con su pasado. Laura sueña con un futuro más colorido que su presente, pero no se anima a cortar amarras.

Con dramaturgia y dirección de Merceditas Elordi se presenta de manera presencial, luego de haber realizado algunas funciones a fines del 2020 solo por streaming, dado el contexto de pandemia.

En esta oportunidad las funciones serán los domingos a las 18, hasta el 24 de octubre. Las entradas tienen un valor de $700 y se adquieren únicamente online a través de Alternativa teatral.

Este espectáculo cuenta con el apoyo de PROTEATRO.

* PATIO DE ACTORES, Lerma 568, C. A. B. A., Tel.: + 54 9 11 4772-9732.

———

Habitación Macbeth

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), Las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público.

Dirección y actuación: Pompeyo Audivert.

Funciones: sábados a las 20; domingos a las 19, hasta el 28 de noviembre. Localidades: $1000 en Alternativa teatral.

* CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN, Av. Corrientes 1543, C.A.B.A.

———

El montaplatos (The dumb waiter), de Harold Pinter

Dos asesinas a sueldo aguardan en un sótano la orden para realizar su trabajo. La espera y el encierro se vuelven agobiantes y pequeños sucesos triviales empiezan a resultar sospechosos. Mediante un montaplatos, bajan pedidos de comida extravagantes ¡y ellas ni siquiera pueden tomar una taza de té! Es el momento de entrar en acción y una de las asesinas ocupa un lugar inesperado.

Con dirección de Alejandro Vizzotti. Actúan: Claudia Mac Auliffe y Sonia Novello. Asistente artístico: Marco Riccobene. Compañía: De Carencia Virtuú.

Funciones: lunes a las 20:00, hasta el 25 de octubre. Venta de localidades por Alternativa teatral.

* TEATRO EL EXTRANJERO, Valentín Gómez 3378, CABA. Tel.: +54 911 4862-7400.

———

Lo que quieren las guachas

El deseo, el placer, la violencia, y el miedo a lo distinto. Decisiones apresuradas e inconsciencia marcan el destino, si lo hay. El descontrol juvenil en fiestas hace posible el encuentro que casi siempre termina en llanto. La narración hace, además, énfasis en la discriminación que existe en nuestro país y la intolerancia devenida en agresión originada por la situación económica, raza, género y vestimenta. Se mezclan los sentimientos y las diferencias. Los prejuicios, los mandatos y lo clandestino. Perder la vida se vuelve una posibilidad. Cumbias, baladas, sintetizadores y bombos. Poesía que metaforiza y tristeza cruda del lenguaje componen las letras que no dejan escapar la imaginación… porque hay cosas de las que no se puede escapar. Porque las posibilidades no son justas. ¿”Lo que quieren las wachas” es siempre lo que quieren?

Actúan: Ornella Fazio, Luciano Crispi, Iti el hermoso, Malena Ratner, Ignacio Pelaez y Martina Bajour; dramaturgia y dirección: Mariana Cumbi Bustinza.

Funciones: sábados a las 20:30, hasta el 30 de octubre. Valor de las localidades: $700, en Alternativa teatral.

* TEATRO EL EXTRANJERO, Valentín Gómez 3378, CABA. Tel.: +54 911 4862-7400.

———

Las mujeres del General, de Rafael Calomino

Un recorrido por la vida de San Martín enfocado en cada aspecto de su personalidad, preponderando su intimidad y su relación con las mujeres que lo rodearon, dejarán entrever a un general, prócer y humano. Se harán presentes los amores, la madre, Remedios, Rosita Campusano y Mercedes. Cada una permitirá desarrollar un aspecto de su vida en relación a la historia que conocemos.

Autoría: Rafael Calomino; actúan: Daniel Miglioranza, Rosa Ferrer, Silvina Muzzanti, Ligüen Pires, Mercedes Villalba (en formato streaming) y María Marta Guitart (en modo presencial); dirección: Eduardo Lamoglia.

Funciones: viernes a las 20; y hasta el 31 de diciembre, por streaming (se puede visualizar durante las siguientes 24 horas). Valor de las localidades: $600, en Alternativa teatral.

* TEATRO EL TINGLADO, Mario Bravo 948, C. A. B. A.

———

Dos/ Un elogio escénico para el amor

“Hay un esquema numérico propio del procedimiento amoroso que enuncia que el Dos fractura al Uno y experimenta lo infinito de la situación. Uno, dos, el infinito. Esta numericidad estructura el devenir de una verdad genérica. Verdad de la situación en tanto que ahí existen dos posiciones disyuntas. "

Dos payasos de dudosa reputación, reunidos en una unicidad inevitable, se proponen crear un espectáculo de variedades sobre la base de una disertación filosófica sobre el amor.

Dos/ Un elogio escénico para el amor para el amor es un proyecto que se enmarca en la trayectoria de producción de la Compañía El Muererío Teatro, dirigida desde 1996 por Diego Starosta. Este espectáculo forma parte de la trilogía teatral Condiciones de verdad, iniciada con el espectáculo El immitador de Demmóstenes (2017). La obra cuenta con dramaturgia y actuación de Diego Starosta (Compañía El Muererio Teatro) y dirección de Sebastián Ricci.

Funciones: viernes a las 21, hasta el 1 de octubre. Venta de localidades por Alternativa teatral, $500.

* TEATRO PAYRÓ, San Martín 766, C. A. B. A., Tel.: + 54 9 11 4312-5922, correo electrónico: payroteatro@gmail.com.

———

Redención (La religión en el cuerpo)

"Redención (La religión en el cuerpo)", dirección general: Leonardo Gavriloff, en el Bar del Fondo

Una historia de culpa y fe. ¿Hasta dónde serán capaces de reprimir sus deseos para seguir el camino que marca su Señor y encontrar por fin Redención?

Una vida enfocada a los vicios y placeres marca la historia de unos jóvenes amigos, hasta que un hecho trae consecuencias y los hace tocar fondo. Cinco años después se reencontrarán en un culto evangelista, buscando redimirse de su pesada culpa y siguiendo los mandatos de su religión, hasta el punto de luchar contra su verdadera naturaleza.

Autor: Máximo Duem; actúan: Diego Armel, Carla Di Amore, Emmanuel Maximiliano Pereyra, Agustina Rivarola, Nicole Trasandes, Kevin Jonathan Vainer y Pablo Ventre; dirección general: Leonardo Gavriloff.

Funciones: viernes a las 20:30, hasta el 1 de octubre. Venta de las localidades en Alternativa teatral.

* BAR DEL FONDO, Julián Álvarez 1200, C.A.B.A. Tel.: +54 911 3031-2382.

———

La Benito

La Benito es un ensayo constante en el que un grupo de performers llegará a la Plaza Benito Nazar en Villa Crespo e invitará a les espectadores, a recorrerla acompañados por un dispositivo sonoro que todes ejecutarán a la vez. El encuentro es el punto de partida. El desencuentro aparecerá como contracara. El aislamiento y el individualismo nos hicieron fantasear con el día en el que volveríamos a vernos a los ojos. Encontrarnos para evitar la muerte “dónde y cómo se puede”, por ahora. ¿Hace cuanto tiempo que nadie nos mira a los ojos?¿Extrañábamos mirar o que nos miren?

La obra transcurre sobre un audio guía por lo cual será necesario traer celular y auriculares al encuentro.

Funciones: sábados a las 19, hasta el 13 de noviembre, en la plaza Benito Nazar –esquina Apolinario Figueroa y Olaya, de Villa Crespo–. Entradas:$500.

______

Maten a Hamlet, por Los Macocos

Los Macocos encarnan en esta oportunidad a cuatro bufones trashumantes en la edad media. Luego de pasar penurias por toda Europa, llegan a Dinamarca con el sueño de que el gran Yorick, bufón de la corte de Elsinor, los reciba y les dé trabajo, casa y comida...pero llegan demasiado tarde. Sin embargo logran entrar en el castillo, aunque tampoco en un buen momento: el rey fue asesinado, su hermano ha ocupado el trono y se ha casado con su cuñada. Nuestros queridos bufones se encuentran entonces al servicio de, nada más ni nada menos, el príncipe más famoso de la historia del teatro. Y con un mandato que el gran Yorick los conminó a cumplir…¡Maten a Hamlet! La verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa. Este espectáculo cuenta con el auspicio de TEATRIX.

Funciones: viernes y sábados a las 20 hasta el 28 de noviembre; y los domingos a las 12:30, hasta el 7 de noviembre.

Venta de localidades a través de Alternativa teatral.

* CENTRO CULTURAL 25 DE MAYO, en Av. Triunvirato 4444, C. A. B. A., Tel.: +54 011 4524-7997, para más información, puede consultar aquí.

———

La casa ache

Quinta temporada de esta obra dirigida por Fabiana Micheloud. Un grupo de jóvenes entran en una noche tormentosa a una casa abandonada con un claro objetivo de realizar un “trabajo”. Una historia del pasado comienza a revivir a medida que diversos sucesos se van develando. El pasado y el presente se conjugan para vivir una historia repleta de misterios, silencios, secretos y resentimientos que llevarán al grupo a soportar un clima tenso. El quiebre inesperado de uno de los personajes provocará un desenlace sorprendente y dramático.

Dramaturgia, puesta en escena y dirección: Fabiana Micheloud; actúan: Diego Mitolo, Manuela Orbegozo, Candela Rosendo, Néstor Rosendo, Juan Esteban Vargas.

Funciones: sábados a las 20, hasta el 11 de diciembre. Valor de las localidades: $500, venta en Alternativa teatral.

* TEATRO ARTEBRIN 741, Ministro Brin 741, C. A. B. A.

———

El recurso de Amparo

Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos, se entrecruzan, disienten y chocan unas con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? El recurso de Amparo pone algunas sobre la mesa.

Una obra de Laura Oliva, dirigida por Javier Daulte; con la actuación de: Gloria Carrá, Magela Zanotta, Marcos Montes, Marcelo Pozzi, Mónica Raiola, Javier Niklison, Aymará Abramovich y Gerardo Serre.

A las 20, hasta el 30 de noviembre.

Venta de localidades a través de Alternativa teatral.

* CENTRO CULTURAL 25 DE MAYO, en Av. Triunvirato 4444, C.A.B.A., Tel.: +54 011 4524-7997, para más información, puede consultar aquí.

———

Captura de aves silvestres

El Grupo BASAMENTA presenta una puesta que revela distintas líneas de acción en las que expone sus fantasías acerca de las aves silvestres. Por un lado, una posible historia de seres humanos al cuidado de aves reales en este mundo real. Por otro lado, en escena, la magia y belleza de animales que vuelan, cortejan y a la vez luchan por su conservación.

Funciones: sábados 21:30. Localidades $800, estudiantes y jubilados $650.

* MOSCÚ TEATRO, en Juan Ramírez de Velasco 535, C. A. B. A.

——————

CINE

Kurosawa, Lado B

Kurosawa, lado B, se llevará a cabo del sábado 2 al sábado 23 de octubre en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín.El ciclo está integrado por nueve largometrajes, todos ellos en copias 35mm

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y Fundación Cinemateca Argentina, en colaboración con The Japan Foundation y el Centro Cultural e Informativo de la Embajada de Japón, han organizado un ciclo denominado Kurosawa, lado B, que se llevará a cabo del sábado 2 al sábado 23 de octubre en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530). El ciclo está integrado por nueve largometrajes dirigidos por Akira Kurosawa, todos ellos en copias 35mm enviadas especialmente desde Tokio, que recorren el lado menos conocido de la filmografía del gran cineasta japonés.

Por otra parte, La Embajada del Japón organizó dos charlas vía zoom con inscripción previa, relacionadas al ciclo. Este viernes 1 de octubre a las 19 horas, “Kurosawa en el tiempo. La estética de la humanidad”, dictada por Nieves Moreno, doctora en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid, en la especialidad de Cine Japonés. Link de inscripción aquí.

Sábado 02 de octubre, a las 14 y 18 horas: Dodes’ka-den (Dodesukaden; Japón, 1970; 140´)

Domingo 03 de octubre, a las 15 y 18 horas: El duelo silencioso (Shizukanaru kettô; Japón, 1949; 95′)

Miércoles 06 de octubre, a las 14 y 18 horas: Barbarroja (Akahige; Japón, 1965; 185′)

Aforo del 70% de la sala. Cada lunes abre la venta de las funciones de la semana. Entrada general $200. Estudiantes/jubilados $100.

Para mayor información y compra de localidades, visite la página del Complejo Teatral de Buenos Aires.

——————

Nuevo ciclo de cine latinoamericano Mira pa’cá en formato virtual por Cont.Ar

Hasta el 4 de octubre, el Museo Nacional de Bellas Artes invita a disfrutar de la cuarta edición de Mira pa’cá, el ciclo anual de cine latinoamericano que ofrece una selección de filmes contemporáneos de 15 países, con el objetivo de difundir y potenciar la industria cinematográfica de la región.

Por segundo año consecutivo, el ciclo –organizado en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación, las embajadas de los países participantes, y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública– se realizará de forma virtual y gratuita, a través de la plataforma Cont.AR (https://www.cont.ar/). Para ver las películas solo hay que registrarse.

Mira pa’cá permitirá acceder a 19 producciones –14 largometrajes y 5 cortometrajes–, que dibujan el mapa del audiovisual en América Latina y demuestran la diversidad de miradas, de modos, de posibilidades que aparecen en las pantallas de sus países.

Ver programación completa por día, AQUÍ. Los largometrajes estarán disponibles durante 72 horas, hasta el 4 de octubre. Los cortometrajes, en tanto, podrán verse durante todo el ciclo.

-----

La plataforma también estrena este viernes 1.° de octubre, el documental Gustau, la Transición al descubierto, de Jaume Domènech, que relata los acontecimientos del atardecer del 11 de septiembre de 1978, en el contexto de una manifestación en contra de la Transición española, y a favor de la independencia de Cataluña, cuando Gustau Muñoz de Bustillo falleció tras recibir un disparo por la espalda.

Además, ya se puede ver la serie de ficción Futuros ídolos, sobre dos relatores que sueñan con el éxito en el periodismo deportivo y terminan en un programa de fútbol infantil, y Música por cámara. Miradas del videoclip argentino, un ciclo de videos musicales filmados por distintos realizadores y realizadoras, con la participación de artistas de diferentes estéticas y trayectorias, producido por el Centro Cultural Kirchner.

———

Luz, cámara, click, en la Sala Lugones

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina organizan este ciclo que se llevará a cabo hasta el viernes 1° de octubre en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín. El programa está integrado por seis largometrajes que abordan la relación entre fotografía y cine, a partir de la obsesión por la imagen y los sujetos delante del lente de la cámara, e incluye clásicos como Blow-Up, un ejemplar extremo del cine sexploitation de los años 70 (Emanuelle en América) y films poco vistos de realizadores de la talla de Andrzej Zulawski y Henri-Georges Clouzot, entre otros.

Aforo del 50% de la sala. Cada lunes abre la venta de las funciones de la semana. Entrada general $200. Estudiantes/jubilados $100.

Para mayor información y compra de localidades, visite la página del Complejo Teatral de Buenos Aires.

* TEATRO SAN MARTÍN, Av. Corrientes 1530 (C1042 AAO), C. A. B. A., Tel.: + 54 0800 333 5254.

———

Estreno de la película El Nombrador

El Nombrador, una película sobre Daniel Toro es un documental musical que aborda la vida de uno de los artistas más importantes de la música argentina. Daniel Toro, una leyenda viviente, es autor de clásicos como “Zamba para olvidarte”, “Mi Mariposa Triste” (junto a Julio Fontana), “El Antigal”, “Cuando tenga la tierra” (junto a Ariel Petrocelli), entre otros grandes temas.

El Nombrador cuenta con apoyo del INCAA. Se estrenó en el FICIC (Festival Internacional de Cine Independiente de CosquÍn), en el marco del Festival Internacional “Adentro” (Komil’fo, Moscú, Rusia), el 16 de mayo en La Televisión Pública, también en Octubre TV, en más de 20 canales del país y durante dos semanas en el Cine Gaumont de Buenos Aires con la presencia de casi 300 personas.

Actualmente El Nombrador se encuentra en la plataforma de Cine.Ar, hasta el 13 de octubre de 2021, y próximamente participará de los Festivales más importantes de Argentina y el Exterior, entre ellos Festival patagonico Lorenzo Kelly y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Plataformas de la banda sonora:

Spotify: https://open.spotify.com/album/3gPly5AkMrRr0abMmEAeY6

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1kl1qz-9LsQ&list=OLAK5uy_ncfH4tAT3dEZXXCDAJXtkntuRH0Fa9NWg

——

Cine en el Cultural San Martín

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te trae una nueva noticia para seguir disfrutando de una variada cartelera de cine durante este mes. Junto al club de cine La linterna mágica, se brinda una función gratuita y didáctica para chicos. La programación de octubre seguirá con documentales recientes de Diego Recalde, óperas primas de icónicos cineastas del siglo pasado, y films nacionales que recibieron apoyo de Mecenazgo.

Sábado 2 de octubre, 21 h: The Evil Dead, de Sam Raimi (1981, 86 min)

Entrada general $150 / Jubilados y estudiantes $100 a través de tuentrada.com.

* CULTURAL SAN MARTÍN, en Sarmiento 1551 (C1042ABC), C. A. B. A., Tel.: +54 011 4374-1251.

———

En el Cine Gaumont

* Estrenos

Niña mamá

Un documental de Andrea Testa declarado de Interés Sociocultural por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nominado a mejor película documental y mejor dirección en los Premios Cóndor de Plata y a mejor documental en los Premios Sur. Niña mamá retrata desde los consultorios de hospitales públicos del conurbano bonaerense a adolescentes embarazadas, que recién parieron o que están internadas por complicaciones de abortos inseguros y clandestinos.

Desde el 30 de septiembre, en el Cine Gaumont (con subtítulos para personas hipoacúsicas) a las 14:30 y a las 19:30, y en CineAr, por $100.

Además se estrenan Nocturna, de Gonzalo Calzada, El lugar de la desaparición, de Martín Farina, y Una casa de diez pinos, de Martín Ochoa.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

———

Melodramas franceses

En el marco del ciclo de Melodramas franceses, se proyecta Paseo nocturno (La nuit venue), de Frédéric Farrucci (95 min.), este domingo 3 de octubre a las 19.30. Actividad al aire libre. Aforo reducido y reserva de lugares hasta completar el cupo.

* CASA DEL BICENTENARIO, Riobamba 985, C. A. B. A.

———

La Sesenta: Crónicas de una lucha obrera

“La Sesenta - Crónicas de una lucha obrera”, del colectivo Silbando Bembas se puede ver por CINE.Ar

El colectivo de cine político Silbando Bembas presenta el estreno virtual del documental La Sesenta - Crónicas de una lucha obrera, que retrata cómo trabajadores de esa línea de colectivos reclaman justicia para David Ramallo, muerto en un accidente laboral, y mejores condiciones de trabajo.

También recoge el trayecto de organización y lucha de choferes y demás trabajadores de la emblemática línea de colectivos que surca el AMBA, siguiendo el relato de uno de ellos, Santiago Menconi, a partir de las crónicas propias luego compiladas en el libro Sesentazo; crónicas de un lockout.

A medida que pasaban el tiempo y las filmaciones, pasaban otras cosas: el crimen laboral de David Ramallo, la creación del espacio Basta de asesinatos laborales, el copamiento del palco de la CGT, la represión en el Congreso a la marcha contra la reforma previsional, nuevos paros y despidos. El libro fue reeditado por Editorial Marat, el guion se adaptó a los cambios y la película sobre la 60 mutó, incorporando esos nuevos temas sin perder el eje: la organización colectiva de las y los trabajadores.

Puede verse en Cine.AR.

_________

Cine social en Unquillo, Córdoba

Miércoles de octubre, 19:30. Entrada sin costo. Capacidad limitada por protocolos de bioseguridad.

* Cine Teatro Municipal, Av. San Martín 1505, Unquillo, Córdoba (Espacio INCAA 725).

———

Haus-Kino, una cita quincenal con lo más selecto del cine alemán

Haus-Kino, una cita quincenal con lo más selecto del cine alemán

Continúa el programa de cine Haus-Kino, presentado por el Goethe-Institut en Argentina y Uruguay y el Goethe-Zentrum en Paraguay. Los primeros y terceros martes de mes se ofrece en la plataforma Goethe on Demand una película alemana, reciente o clásica, con subtítulos en español y acceso libre y gratuito.

De junio a noviembre, el primero y el tercer martes de cada mes entre las 19 y las 00, con 48 horas para ver el film.

Cada mes, un tema álgido, con dos películas excepcionales para abordarlo desde la ficción y el documental, y una conversación con sus protagonistas.

Bajo la temática “Destierros”, el ciclo Haus-Kino programa en octubre dos films que tratan sobre encontrarse fuera del lugar familiar de origen como consecuencia de situaciones traumáticas. La ficción Exilio de Visar Morina (121 min., disponible del martes 5 al viernes 8 de octubre) es un inquietante drama que narra la historia de un ingeniero químico extranjero que trabaja en Alemania y se siente discriminado por sus colegas, lo que le genera una profunda crisis de identidad. Por otro lado y desde una mirada documental, Avería de Philip Scheffner (97 min., disponible del martes 19 al viernes 22 de octubre) exige gran atención y reflexión, con un bote colmado de refugiados y un crucero en el medio del mar. Ambas películas se ofrecerán en la plataforma Goethe on Demand, con acceso libre y gratuito y subtítulos en español. Los directores participarán, además, el sábado 23 a las 16 h en la charla en vivo Cineastas en diálogo, moderada por Alejandra Trelles, por Zoom con inscripción previa. El período para reservar los films corre desde las 19 horas del martes respectivo hasta el viernes siguiente en el mismo horario, y posteriormente 48 horas para su visualización.

* MÁS INFORMACIÓN: https://goethe.de/argentina/hauskino.

________

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presenta junto a CINE.AR Play una selección de películas argentinas

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único de Clase A en Latinoamérica, presenta junto a CINE.AR PLAY, una selección de largometrajes y cortos argentinos: doce títulos que formaron parte de diferentes selecciones en ediciones anteriores del evento cinematográfico marplatense.

Una muestra compuesta de diversas miradas y de carácter federal, que se renueva cada mes para disfrutar de lo mejor de nuestro cine, disponible en CINE.AR PLAY.

Puede ver la programación en CINE.AR.

——————

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

La UNTREF ofrece estrenos en el Canal UN3

Los dos estrenos recientes del Canal UN3 ya se pueden ver gratis desde la plataforma y desde la app para dispositivos móviles y Smart TV.

Punto de quiebre, la primera ficción en 360 de Argentina es protagonizada por Magui Bravi, Tomás Fonzi, Jazmín Stuart y más actores reconocidos.

La serie irrumpe con un nuevo formato audiovisual y permite una experiencia inmersiva. ¿Cómo? A través del uso de lentes especiales de realidad virtual o bien desde cualquier pantalla digital donde el espectador podrá guiar con sus dedos la dirección de la imagen que desea ver, pudiendo llegar a un rango de visión 360 de cada escena, viviendo cada historia como si fuese un protagonista más. Se trata de una apuesta vanguardista que UN3.TV realiza en coproducción con Virtual 360.

Feriados, la serie uruguaya de Lucas Cilintano, Leonardo Pintos y Claudio Quijano que se emitió a lo largo del país vecino por la tv de aire y fue declarada de interés en la república oriental.

Se trata de nueve historias que se entrelazan a lo largo de un año. Nueve personajes enfrentan sus conflictos en un día feriado y comienzan un nuevo recorrido. La ficción se transmitió por TV Ciudad de Montevideo y Canal 5 de Uruguay.

———

En qué andamos

Un programa dedicado a referentes, cultores, artesanos, escritores, pintores, músicos, cantores, escultores; consagrados, conocidos y anónimos. Afincados en Córdoba, en la ciudad, alrededores y tierra adentro. También visitantes y aquerenciados. Charlas íntimas y amenas en la calidez hogareña de los entrevistados, hablando de temas sencillos y profundos. Historias enormes en un breve espacio que nos incluye a todos para seguir andando.

Con la conducción de la cantora cordobesa Paola Bernal, En qué andamos, de 30 minutos, se emitirá todos los viernes – 21, por canal U (el Canal de la Universidad de Córdoba).

_____

Bailar la sangre

Una compañía de artistas “ocupa” una fábrica recuperada por sus trabajadores. El objetivo es montar Bodas de sangre, de Federico García Lorca, en cuatro cuadros teatrales/musicales. ¿Existe una identidad para un flamenco del sur, portuario, urbano y posindustrial? Este documental “de creación” y fusión de textos se anima a dar otro paso de exploración lorquiana: un paso de baile.

Documental musical (2019). Dirección: Eloísa Tarruella y Gato Martínez Cantó.

Disponible en la plataforma Cont.ar.

———

El Museo Moderno presenta dos ciclos audiovisuales

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presenta sus ciclos audiovisuales "El cine es otra cosa" y "Escuchar [Sonidos Visuales]"

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia la programación de sus ciclos audiovisuales El cine es otra cosa y Escuchar [Sonidos Visuales], que tendrán lugar hasta diciembre de 2021 en un formato híbrido que incluye los canales digitales del museo, el espacio público y el edificio del museo ubicado en Avenida San Juan 350, en el barrio de San Telmo.

Los ciclos de música y cine experimental del Moderno se constituyeron, tras más de veinte años de actividad, como referentes y formadores de artistas, investigadores y profesionales interdisciplinarios, además de generar un espacio de visibilidad para las obras audiovisuales experimentales y un sitio de encuentro entre los artistas argentinos e internacionales y el gran público.

* Para conocer la programación completa del Moderno, ingresar aquí.

——————

MÚSICA

Folklore en casa, segunda temporada

El domingo 26 de septiembre a las 21 nos recibe en su casa el guitarrista, compositor, escritor y poeta Alejo Balbiani. Folklore en casa es un programa de la Dirección General de Música, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad. Es un ciclo semanal de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino, en el ambiente íntimo y cálido de sus hogares, apropiado al contexto de la pandemia que seguimos viviendo.

Con la dirección general de Juan Manuel Beati, la producción artística de Antonio Rodríguez Villar y la conducción de Victoria Casaurang, Folklore en casa se transmite todos los domingos a las 21 a través del Canal de la Ciudad.

Todos los programas de Folklore en casa están disponibles en el canal de YouTube de la Dirección General de Música, MusicaBA.

———

Piazzolla 100, en el Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana, el Centro Cultural Kirchner, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, abre sus puertas al público con conciertos que se realizan bajo los protocolos vigentes de higiene, seguridad y distanciamiento y que también se transmiten en vivo a través del canal de YouTube del Kirchner y de la plataforma Cont.ar.

Este fin de semana, en el marco del ciclo anual Piazzolla 100, se presentan tres conciertos.

Viernes 1º de octubre a las 20: en la Sala Argentina, Natalia González Figueroa recorrerá una de las facetas menos conocidas de la obra del gran compositor y bandoneonista: sus obras originalmente escritas para piano solo. El programa comprende el Preludio 1953, la Suite nº 2, la Sonata op. 7, Trois préludes pour piano, la Suite para piano op. 2 y Tardecita pampeana.

Sábado 2 de octubre a las 19: en el Auditorio Nacional, el compositor y director José Luis Castiñeira de Dios presenta un homenaje a Piazzolla al frente de su ensamble que integran destacados músicos. El programa reúne obras de Castiñeira de Dios inspiradas por el espíritu piazzolliano, como Memento, y composiciones para la banda sonora de la película Tangos. El exilio de Gardel (1985), que compartió con Astor. También incluye la música original de Piazzolla para la puesta parisina de la pieza “El sueño de una noche de verano”, canciones de la operita “María de Buenos Aires” y la música del bandoneonista de su denominado período europeo, como “Años de soledad”.

Domingo 3 de octubre a las 18: el ensamble 8 Violoncellos regresa al Auditorio Nacional para homenajear a Piazzolla en sus facetas de compositor, director, intérprete y arreglador. Interpretará obras de Piazzolla arregladas por Pablo Salzman, Camilo Ferrero, Julián Caeiro, Tomás Nine, Emiliano Greco y Matías Sagreras.

En el CCK, Sarmiento 151. Las entradas están disponibles en cck.gob.ar/entradas

———

Rita, ópera en formato cinematográfico

La plataforma pública y gratuita del Estado argentino, Contar, presenta una ópera en formato cinematográfico: Rita, de Gaetano Donizetti y Gustave Vaëz, desarrollada por el Ente Cultural de Tucumán durante la pandemia, dando continuidad a la larga tradición operística de esta provincia y respetando todas las medidas sanitarias.

Se trata de una producción propia realizada en el marco de Septiembre Musical, uno de los festivales internacionales más importantes del país, que se lleva a cabo de manera ininterrumpida desde 1960. La ópera fue grabada en Tucumán, en distintas locaciones y museos de la provincia, como el Museo Casa Padilla, el Museo Histórico Presidente Nicolás Avellaneda, y también en la localidad de Tafí Viejo.

______

Vuelven los conciertos en el CAFF

La emblemática sala del Abasto retoma su programación semanal de alta calidad artística con las mejores expresiones de la música popular y todos los protocolos. El Club Atlético Fernández Fierro inaugurado el 1 de mayo de 2004 es un club social y cultural, fundado por la Orquesta Típica Fernández Fierro para el desarrollo de espectáculos, actividades culturales y encuentros sociales.

Este ex taller mecánico devenido en club de música abre sus puertas para los conciertos de la OTFF y para otros músicos colegas y amigos que hacen de esta casa un espacio propio para mostrar su música en vivo.

Cuenta con todos los protocolos: aforo al 50%, con protocolos. Solo sillas, sin mesas. Ventilación cruzada forzada con extractores de aire.

Programación de septiembre:

Viernes 1: Chino Labore + Dipi Kvitko, a las 22.

Viernes 8: Alas de Tango (con Trío Lacruz, Heler, Nikitoff), a las 21.

* CAFF, Bustamante 772, C.A.B.A.

———

Bernardo Baraj en Noches en la Terraza

El músico que tocó junto a grandes figuras como Spinetta, Rubén Rada, Sandro, Leonardo Favio y Charly García, entre otros, presenta su último trabajo, “Tu alegre corazón”, este sábado 2 de octubre a las 21 h en el tercer piso del Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857-CABA).

Tickets a la venta por Plateanet ($1000), con cupo limitado. Se reprograma en caso de lluvia.

———

Festival Creación Vivamos Cultura, en Parque de la Estación

El Ministerio de Cultura de la Ciudad presenta un ciclo de espectáculos gratuitos para disfrutar al aire libre y de forma segura bajo los protocolos habilitados. La Convocatoria Creación Vivamos Cultura brindará su apoyo a 142 proyectos independientes y 16 presentarán sus shows y se reencontrarán con su público en el Parque de la Estación. En caso de lluvia, los espectáculos afectados se reprogramarán. Además, la totalidad de las propuestas seleccionadas se podrán disfrutar de manera online en la plataforma Vivamos Cultura.

Las próximas presentaciones son: sábado 9 de octubre

18.30 h El Sonidero Insurgente.

17 h Cruz Maldonado presenta “Casino Flotante”.

Sábado 16 de octubre

18 h Cuarteto Divergente

Domingo 17 de octubre

16.30 h Todos los Cuerpos - Danza, Música, Teatro.

* Parque de la Estación, Juan Domingo Perón 3326, C.A.B.A.

_________

Conciertos y ópera, en octubre, en el Teatro Colón

(Prensa Teatro Colón)

Ópera

Händel: Theodora

Versión escénica sobre el oratorio para una actriz, cantantes y orquesta. Libreto de Thomas Morell.

Orquesta Estable del Teatro Colón

Director musical: Johannes Pramsohler; dramatúrgica y director de escena: Alejandro Tantanián; principales intérpretes: Yun Jung Choi, Martín Oro, Florencia Machado, Santiago Martínez, Víctor Torres; actriz invitada: Mercedes Morán.

Funciones: viernes 1 de octubre a las 20 h y domingo 3 de octubre, 17 h.

Se podrá seguir también en vivo para todo el mundo a través de www.teatrocolon.org.ar y estará disponible a través de: www.facebook.com/TeatroColonOficial, www.youtube.com/teatrocolontv, y www.twitch.tv/teatrocolon.

Las localidades para los conciertos y para comprar abono mensual para cada orquesta ya se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar.

También de manera presencial en La boletería física de Tu Entrada funcionará en la calle Viamonte 560 (Local 5) de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

* TEATRO COLÓN DE BUENOS AIRES, Cerrito 628, C.A.B.A.

———

El Teatro Colón ofrecerá clases online a cargo de prestigiosos maestros

Las distintas clases están dirigidas a cantantes, bailarines y público en general abordando diferentes temáticas y propuestas en torno a la historia y análisis de la ópera, la práctica del canto, la danza, el diseño escénico, vestuario, peluquería teatral y la adquisición de distintos saberes que avalan los oficios teatrales.

Entre las diversas propuestas innovadoras abiertas a todo público, las clases del curso Boquitas Pintadas plantean una lectura transversal de la historia de la ópera narrando una cronología de las disidencias a las normativas de género y elección sexual a lo largo de sus más de 400 años de existencia.

Profesionales especializados, maestros y artistas, como el director de escena Pablo Maritano, la mezzosoprano Alejandra Malvino, la Mtra. Paula Argüelles en danza clásica, la diseñadora de vestuario Luciana Gutman, el Prof. Roberto Mohr en peluquería teatral, el periodista y crítico musical Diego Fischerman y el licenciado en Filosofía Eugenio Monjeau, entre otros, impartirán las clases con modalidad online.

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta Estable del Teatro Colón en vivo para todo el mundo a través de www.teatrocolon.org.ar. Los conciertos también estarán disponibles a través de www.facebook.com/TeatroColonOficial, www.youtube.com/teatrocolontv y de www.twitch.tv/teatrocolon.

Link para acceder a todas las propuestas y funciones en Colón Digital.

_______

La trova rosarina, en streaming

Este jueves 7 de octubre a las 21 h se podrá revivir el show en vivo de Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Jorge Fandermole, Rubén Goldín, Adrián Abonizio y Fabián Gallardo realizado en diciembre de 2019 en el Teatro El Círculo de Rosario.

Entradas en venta en TicketHoy

_______

Las sombras & Los siberianos

Dos potencias del rock pampeano se unen en el comienzo de una gira nacional doble.

Escuchá “LO QUE GUARDEN TUS OJOS” - LAS SOMBRAS (con versión demo): https://open.spotify.com/album/7At1MTQ5r0FoGocoMMR68k?si=Bl_CsmLpQ02YK85HTTXkvg

FECHAS GIRA DOBLE

16 de octubre - Club Paraguay, Córdoba Capital, Córdoba

4 de noviembre - Teatro Ópera, La Plata

13 de noviembre - Teatro Español, Santa Rosa, La Pampa

Show plus y próximo:

Tickets disponibles AQUÍ

_________

Hernan Ríos presenta su nuevo álbum, Volviendo desde mí

Disponible en todas las plataformas digitales, este conjunto de cinco discos grabados por el pianista en los últimos años será presentado el viernes 8 de octubre a las 21 h vía streaming desde el canal de Youtube de Hernán Ríos: www.youtube.com/rioshernan, acceso gratuito.

__________

Julieta Laso presenta su nuevo álbum, La caldera

La cantante Julieta Laso presenta su tercer álbum solista La caldera, integrado por una variedad de músicas del Río de la Plata que abarca desde versiones de autores emblemáticos de nuestro país como Enrique Santos Discépolo, Sandro, Leda Valladares, Daniel Magal y Horacio Guarany, pasando por canciones nuevas de Diego Baiardi¸ un vals de Lucio Mantel y la canción “Trapito” compuesta por Néstor D’Alesandro para la película animada de Manuel García Ferré.

Jueves 14 de octubre, a las 20. Entradas desde $800 en la web del Konex.

Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, CABA

——————

ACTIVIDADES

Feria de Editores

En su 10a. edición, la Feria de editores (FED) se realizará de manera presencial y al aire libre, los días 1, 2 y 3 de octubre de 14 a 20 horas, en Perón y Gallo, Ciudad de Buenos Aires. Participarán 200 sellos. La entrada será libre y gratuita. Además, contará con diversas actividades digitales durante los tres días. Habrá nueve charlas presenciales y nueve digitales, que abordarán distintas temáticas relacionadas con el arte de escribir y editar, la poesía, la política, los feminismos, entre otras. Las bibliotecas y librerías tendrán un 50% de descuento en los stands adheridos. Se entregará por primera vez el Premio a la librería del año. La ganadora obtendrá $350.000 para comprar libros en la feria, y un 50% de descuento en los stands adheridos.

La FED contará también con una posta para la donación de sangre del Hemocentro de Buenos Aires, el viernes 1 de octubre, de 12 a 17 horas. El bar Roma ofrecerá una colación a las y los donantes. Para inscribirse: https://bit.ly/colectaFED

__________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Desde esta semana vuelven las visitas guiadas al San mArtín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Horarios: Miércoles a las 14 horas / Sábados y domingos a las 12, 14 y 16 horas

Valor: $ 200 Estudiantes y jubilados $ 100. Inscripciones e información a visitas@complejoteatral.gob.ar

__________

Tecnópolis 10.° edición

Bajo el lema «Cultivar lo humano», este 2 de octubre será la inauguración de la décima edición de Tecnópolis, que se extenderá durante 34 jornadas hasta el 12 de diciembre.

Todas y todos podrán disfrutar del Parque los viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 20 h, con reserva previa de entradas gratuitas. En esta oportunidad, la muestra organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación contará con la presencia de más de 60 organismos e instituciones distribuidos en 7 polos temáticos, y ofrecerá cientos de eventos, talleres, experiencias, muestras, presentaciones y espectáculos.

El sábado 2 a las 12 h será la apertura al público general. A las 19 h, las y los visitantes podrán disfrutar del espectáculo de inauguración en la explanada de ingreso al Parque con música y muchas sorpresas.

La agenda de actividades de este fin de semana se puede consultar aquí.

__________

Usina de historias

María Elena, del derecho y del revés, en formato podcast (Ilustración de Josefina Schargorodsky)

Llegan Mercedes Sosa, Doña Petrona y cuentos de María Elena Walsh, en formato podcast para los más chicos.

“Paraíso del Rock”, “Cuentos a la Carta” y “María Elena, del derecho y del revés”, tres ejes que agrupan a íconos que dejaron huella en nuestra cultura

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presenta Usina de Historias, un proyecto que integra la tecnología y el arte e invita a sumergirse dentro de nuestro legado cultural. Los relatos pueden disfrutarlos chicas y chicos, con sus amistades o junto a las familias. El lanzamiento de esta serie coincide con el mes del derecho al juego y a las actividades culturales. Los primeros tres podcast que se podrán disfrutar desde el 2 de septiembre serán los de Mercedes Sosa por Julieta Venegas, el cuento “La Infanta” de María Elena Walsh con la voz de Flor Torrente y Doña Petrona por Juana Viale, que estarán disponibles en plataformas digitales todas las semanas.

Las tres series de podcast que forman parte de Usina de Historias (Paraíso del Rock, Cuentos a la carta y María Elena, del Derecho y del Revés) se pueden escuchar a través de la web de la Usina del Arte.

———

Ciclo de conversaciones virtuales Pasá la voz

El Pase Cultural , el programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad que busca incentivar el consumo cultural en jóvenes de entre 16 y 19 años, presenta # PasáLaVoz. Este ciclo de encuentros virtuales está pensado como un espacio de participación para que los más jóvenes puedan intercambiar ideas y reflexionar sobre el futuro y aquellas cuestiones que más les interesan. El ciclo completo puede verse a través de la red social del Pase Cultural en Twitch. El line up puede consultarse en las redes de @pasecultural. Cada charla será grabada y posteriormente editada y exhibida en Vivamos Cultura. Quienes quieran participar de las mismas pueden anotarse a través de los formularios que se anuncian a través del Instagram del Pase 10 días antes de cada encuentro.

_________

Encuentros virtuales de capacitación para ferias del libro

Son seis encuentros virtuales de capacitación destinados a ferias del libro de todo el país. La iniciativa está organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Promoción de Proyectos Culturales.

La actividad está enfocada en el fortalecimiento de las ferias como espacios de democratización, federalización y difusión de la lectura, promoción de la bibliodiversidad y estímulo de la economía del sector.

Con este objetivo se proponen seis encuentros en el que participarán actores fundamentales del sector editorial que abarcan diferentes aspectos del engranaje para que cada feria se adapte a su comunidad y aporte nuevas perspectivas a sus visitantes.

El ciclo de charlas se desarrolla hasta el 13 de octubre, todos los miércoles a las 17 h. La participación en la actividad es gratuita y requiere inscripción previa en la web del Ministerio de Cultura, en este link.

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - 17 h Técnicas de redacción de proyectos y armado de presupuesto, con Clara Miravalle.

MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE - 17 h ¿Por qué son importantes las ferias del libro?, con Alejandro Dujovne (UNSAM/Conicet), Raquel Franco (Gestora cultural, pequeño editor) y Adriana Maggio (Secretaria de Cultura de la Pcia. de La Pampa).

_______

Festival Internacional de Literatura Filba 21

El Festival internacional de literatura #Filba2021 será del 20 al 24 de octubre en formato híbrido (online y presencial). Ya están confirmadas las participaciones de Siri Hustvedt, Paul Auster, Lydia Davis, Tatiana Ţîbuleac, Leila Slimani, Milena Busquets, Gusti, Eduardo Halfon, Álvaro Bisama, Andrés Barba, Rachel Cusk, Hervé Tullet, Tiago Ferro y Minae Mizumura y cada semana te iremos contando qué otros autores se sumarán a esta decimotercera edición.

_______

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Disponibles en línea en https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/alacarte.

______________________

Gauchos Salteños. Historia Viva, en el Museo Histórico del Norte

"Gauchos Salteños. Historia Viva", en el Museo Histórico del Norte

Gauchos Salteños. Historia Viva. Génesis, Evolución y Actualidad de los Gauchos de Salta se presenta en el marco del bicentenario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes para honrar a quienes lucharon por la liberación de estas tierras. La milicia gaucha conocida como Los Infernales resistió los avances realistas desde el Alto Perú y, a pesar de su rol clave en la conquista de la Independencia, ha sido poco valorada durante extensos períodos históricos.

La exhibición traza la semblanza del paisanaje norteño: la cultura gauchesca representada por hombres y mujeres de campo, que sufrieron el desprecio de las élites europeizadas durante el proceso de formación del Estado nacional argentino. Una mirada profunda sobre nuestras raíces y sobre cómo pensar la historia de nuestro país.

La exhibición —que permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2021— puede visitarse de manera libre y gratuita de miércoles a viernes de 10 a 14, y sábados y domingos de 14 a 18. A fin de garantizar el cumplimiento del protocolo vigente para la prevención del COVID-19, los cupos de acceso a las salas son limitados.

* Más información: http://www.museodelnorte.cultura.gob.ar.

———

Historia en tiempos de WhatsApp, en la Biblioteca del Congreso de la Nación

"Historia en tiempos de WhatsApp", en la Biblioteca del Congreso de la Nación

Un nuevo servicio de relatos, cuentos y poemas en formato de audio, ofrecidos en forma libre y gratuita, por la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Cada viernes, la BCN acerca a los usuarios que se inscriban previamente en su listado de difusión, capítulos o fragmentos de materiales de su colección Vuela el Pez. Dicho material, es editado por BCNRadio (Subdirección Prensa y Difusión) y enviado a través del whatsapp institucional de la Biblioteca del Congreso (11 2160 4397). Del mismo modo, aquellos usuarios que deseen inscribirse, recibirán la selección completa que ya se ha enviado.

La selección de los títulos tiene la intención de acercar a los jóvenes al maravilloso mundo de la lectura y al universo mágico de las historias. Dicha colección contiene textos de Horacio Quiroga, Franco Vaccarini, Adela Basch, Alfonsina Storni, y colecciones universales como El Principito de Antoine de Saint Exupéry, entre otros.

A su vez, a través de sus publicaciones en las redes sociales de @BCNArgentina y de www.bcn.gob.ar, la página web de la BCN, este servicio ya ha alcanzado a más de 1000 personas, tomando en cuenta las sugerencias recibidas en forma permanente.

———

Conversatorio sobre Literatura y Ciencia en la Biblioteca del Congreso

El miércoles 6 a las 19 horas tendrá lugar un nuevo encuentro del ciclo. “Puro cuento” es el título de la charla online que Mateo Niro tendrá con el escritor Pablo Maurette, una de las plumas más interesantes y talentosas de la literatura argentina actual. La actividad se transmitirá por el sitio oficial www.bcn.gob.ar y el facebook Biblioteca del Congreso.

———

“La sexualidad no tiene fecha de vencimiento”, charla con Esther Díaz

La Fundación Andreani invita este sábado 2 de octubre a las 16 h a una charla con la filósofa en su sede de Av. Pedro de Mendoza 1987, CABA.

———

Conversatorio: Ley de cupo laboral trans en el ámbito de la cultura

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que, a partir del reestreno de la obra Siglo de Oro trans y los nuevos desafíos laborales por la implementación de la ley de cupo trans, el programa Infinito Movimiento organiza el 5° conversatorio del año. Contará con panelistas que abordarán el tema desde la experiencia personal, institucional y de gestión pública en el ámbito de la cultura. Se ofrecerá de forma gratuita a través del Canal de YouTube del CTBA, desde el viernes 1° de octubre.

Participan Payuca (actriz, integrante del elenco de Siglo de Oro trans), Julia Amore (actriz, Asesora técnica en el área de Diversidad Sexual del INADI y Asesora ad honorem de la Comisión Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación) y Natasha Steinberg (Directora General de Convivencia en la Diversidad del GCBA). Modera: Martina Nikolle Ansardi (actriz, integrante del elenco de Siglo de Oro trans, y coordinadora del programa Contratá Trans).

———

Casa Sofía presenta: Radioteatros. Una experiencia sonora para recorrer el universo del teatro nacional

“Radioteatros”, un podcast producido por Casa Sofía

Radioteatros, un podcast producido por Casa Sofía con dirección artística de Lorena Vega. A lo largo de tres episodios con interpretaciones de Sara Hebe, Nicolás Goldschmidt, Malena Guinzburg, Paloma Contereras, Mariano Saba, Karina K, Diego Velázquez, Laura Sbdar, Lorena Vega y música de Ian Shifres, se podrá realizar un recorrido histórico por el universo del teatro nacional en formato oral. Textos originales: Laura Sbdar, Las Criaturas, Lorena Vega, Trago Cliché (adaptación de Sujetos a un brindis fraccionado).

El podcast propone un camino que va desde los años 40 y 60, evocando a la gran Niní Marshall, para pasar luego por los años 80 y sus estereotipos de época y finalizar en un capítulo situado en la actualidad con una poética contemporánea. La actividad es libre y gratuita y se podrá escuchar a través de la plataforma Spotify.

__________

Las propuestas del Bellas Artes

Desde el equipo de Amigos del Bellas Artes junto a docentes, continúa la conexión con alumnos y socios con una oferta educativa que incluye:

-Talleres infantiles de arte online: Para hacer desde casa y en familia.

-Cursos online: Historia del arte, Historia de la literatura y cine.

-LAV: Laboratorio de artes vivas. La nueva propuesta que vincula artes escénicas de manera transdisciplinaria junto a la música, la danza, la performance y las artes visuales.

-Talleres en vivo por Zoom. Dibujo, pastel, color y composición.

-Auditorio virtual. Presentaciones en vivo y contenidos abiertos para disfrutar a través del canal de YouTube.

-Socios: Contenidos digitales exclusivos: Ciclo Correspondencias y otras actividades especiales.

———

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

CharlyBA: La Ciudad celebra los 70 años de Charly García

Estarán abiertas desde el 28 de septiembre a las 18 h hasta el 28 de octubre hasta las 18 h a través de www.charlyba.buenosaires.gob.ar distintas convocatorias para quienes quieran participar de un homenaje al músico. Se debe completar un formulario con los datos (nombre, apellido, etc) y adjuntar el material para postularse.

Música: Convocatoria “Regalale una canción a Charly”: se convoca a solistas y grupos a tocar una canción de Charly para homenajearlo en su cumpleaños número 70. Los curadores son músicos consagrados que son o fueron integrantes de su bandas y serán quienes elijan la mejor versión. Curadores: Fernando Samalea, Rosario Ortega, Richard Coleman e Hilda Lizarazu.

Fotografía: “Charly conmigo”: Convocatoria de fotos de Charly sacadas por fans en cualquier época. Curadores: Andy Cherniavsky, Guido Adler, Gabriel Rocca, Maxi Vernazza.

Literatura: “Ficciones de Charly”: Convocatoria de cuentos, historias, ensayos, poesías y anécdotas relacionadas con Charly. Curadores: Roque Di Pietro, José Bellas, Fernando García y Mauro Kaseiri.

Artes plásticas: “Imagenes del rock”: Convocatoria de dibujos y pinturas inspiradas en la figura de Charly y/o sus canciones. Curadores: Flor “Hana” Ciliberti, Lucas Marti.

———

Premio CTBA a la Creación y Producción de Artes Escénicas en Salas del Circuito Independiente 2021

El Ministerio de Cultura de la Ciudad informa que el Complejo Teatral de Buenos Aires ha puesto en marcha el Premio CTBA a la Creación y Producción de Artes Escénicas en Salas del Circuito Independiente 2021. La convocatoria premiará a 10 proyectos con una suma de $ 500.000 para cada uno e impactará en más de 300 artistas, técnicos y productores.

CRONOGRAMA: Apertura de inscripción: desde las 00:00 hs. del 10/09/2021

Cierre de Inscripción: hasta las 23:59 hs. del 13/10/2021

Evaluación de proyectos: del 14/10 al 25/11/2021

Publicación de proyectos seleccionados: a partir del 26/11/2021

Los interesados podrán inscribirse a través de www.complejoteatral.gob.ar

Para mayor información, escribir a premio@complejoteatral.gob.ar

_____

MANTA: se extiende el incentivo a la producción artesanal

El programa otorgará un nuevo beneficio a artesanos y artesanas de todo el país postulados en su primera convocatoria. La medida se hará efectiva a través de las siguientes dos modalidades: refuerzo y ampliación, ambos beneficios por $50.000. Para tramitar tanto el beneficio de Refuerzo como el de Ampliación, los artesanos y artesanas deberán registrarse en el Registro Federal de Cultura en este link. Por cualquier duda escribir a: matria@cutura.gob.ar

_____

Concurso de libro-álbum Soy Autor

La fundación Filba anuncia que todavía queda un mes para participar del Concurso Soy Autor. En esta cuarta edición, FILBITA formará parte del comité de preselección junto a miembros de soyAutor y de la editorial unaLuna. Además, la obra ganadora será anunciada en Festival FILBITA 2021 (del 17 al 21 de noviembre). El jurado está compuesto por Yael Frankel, Nicolás Schuff y Rodrigo Folgueira y la obra ganadora será publicada por la editorial unaLuna.

Consultas: info@soyautor.com.ar

________

Audiciones para bailarinas y bailarines profesionales

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, bajo la dirección artística de Andrea Chinetti y la codirección de Diego Poblete, dará inicio a la convocatoria de bailarines y bailarinas profesionales para formar parte del elenco, con vistas a la temporada 2022.

Dicha convocatoria consta de dos etapas: una preselección virtual, a través de la presentación de un video, y una selección presencial a realizarse en fecha a confirmar durante noviembre en la sede de la Avenida Corrientes 1530, 9° piso, cuerpo “C”.

Los interesados deberán completar el formulario disponible en la web del CTBA www.complejoteatral.gob.ar hasta el viernes 15 de octubre de 2021. Asimismo, podrán remitirse consultas al correo electrónico audiciones.bctsm@gmail.com.

Los requisitos son: Edad: de 18 a 30 años. Poseer muy buena técnica clásica y contemporánea. Acreditar una experiencia profesional en compañías nacionales y/o extranjeras, estatales o privadas. Presentar CV que incluya: datos personales, estudios realizados, fotografía, estatura y peso. En cuanto al link de preselección con material de video, se requiere que en el mismo puedan apreciarse las siguientes técnicas: secuencias de centro de técnica clásica: tendú, adagio, paso de piruetas, salto medio, gran salto. Improvisación contemporánea: máximo 2 minutos de duración. Coreografía contemporánea: máximo 3 minutos de duración.

* TEATRO SAN MARTÍN, Av. Corrientes 1530 (C1042 AAO), C.A.B.A., Tel.: + 54 0800 333 52

———

Convocatoria de Barrios Creativos para impulsar la creación audiovisual

El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través del programa Barrios Creativos, lanza una nueva iniciativa en el marco de Cultura Abierta, el plan integral de más de 80 convocatorias dirigida a hacedores culturales, con el objetivo de fomentar el desarrollo de producciones de organizaciones culturales y/o comunitarias.

El Ministerio de Cultura porteño anuncia la apertura de la segunda convocatoria de Barrios Creativos 2021 , cuyo objetivo es brindarles a hacedores culturales de la Ciudad las instalaciones y equipos técnicos del Espacio Cultural Carlos Gardel (Chacarita) para que puedan grabar producciones audiovisuales y distribuirlas por las plataformas que sean de su preferencia. La convocatoria estará abierta hasta el viernes 1 de octubre, exclusivamente de manera online.

Las propuestas a presentar para su realización pueden ser talleres, tutoriales, charlas, entrevistas, recitales y conciertos, documentales, películas o cortometrajes, audiolibros, podcast, ciclos de lecturas, presentaciones de libros, maratones de escritura, piezas de videoarte, muestras virtuales, obras de teatro, entre otras. En todos los casos se tratará de producciones sin público.

Podrán participar organizaciones culturales y/o comunitarias - barriales que realicen al menos una actividad cultural en la Ciudad. Puede tratarse tanto de personas jurídicas como personas humanas. Cada organización podrá presentar hasta dos contenidos a ser filmados.

Las personas interesadas deberán aplicar mediante la plataforma Trámites a distancia del Gobierno de la Ciudad (TAD) , ingresando con Clave Fiscal. Allí deberán cargar la planificación del contenido a producir y la documentación requerida en cada caso (dependiendo de si se trata de persona física o jurídica). El proyecto a postular puede ser de actuación, artes visuales, audiovisuales y multimedia, circo, comunicación, danza y movimiento, diseño, literatura, miscelánea y/o música.

Los proyectos seleccionados podrán grabarse en el espacio mediante un sistema de turnos, adecuándose rigurosamente al protocolo sanitario establecido. Se otorgarán 14 turnos en total, distribuidos en siete jornadas (dos turnos por día) entre octubre y diciembre, hasta completar la grilla.

El material será entregado en crudo y podrá ser transmitido a través de distintas plataformas. La edición y transmisión de las producciones estará a cargo de las organizaciones. Importante: La contratación de seguros dependerá de cada organización.

Toda la información para aplicar se encuentra en la página oficial de Barrios Creativos 2021.

El comité evaluador anunciará los proyectos seleccionados el 11 de octubre, a través de la web del programa y de las redes sociales del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura.

¿Qué es Barrios Creativos?

El objetivo de Barrios Creativos 2021 es fomentar las producciones culturales de carácter barrial, generando a su vez instancias de encuentro y colaboración entre organizaciones para promover el fortalecimiento de la cultura comunitaria.

_______

Sony World Photography Awards

La World Photography Organisation anuncia la apertura de las inscripciones para la decimoquinta edición de los premios Sony World Photography Awards a partir del 1 de junio de 2021, con la entrega, por tercera vez, del Latin America Professional Award y la incorporación de un nuevo formato para los fotógrafos latinoamericanos que participen en la competencia abierta.

Las competencias en las que todos los fotógrafos latinos pueden participar son:

-Profesional: premia la mejor serie de fotografías, entre 5 y 10 imágenes, inscritas en cualquiera de sus diez categorías. Cierre de la inscripciones: 13 de enero de 2022.

-Abierta: reconoce a las mejores imágenes individuales inscritas en alguna de sus diez categorías. La última oportunidad para inscribir trabajos es el 6 de enero de 2022.

-Juvenil: para jóvenes apasionados por la fotografía de 12 a 19 años. Se lleva a cabo una competencia mensual con temática cambiante, que va del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021.

- Estudiantil: ofrece una plataforma para los estudiantes de fotografía de todo el mundo. La fecha límite para ingresar fotografías al concurso es el 30 de noviembre de 2021.

Todos los ganadores de las diferentes categorías de las competencias Profesional, Abierta, Juvenil y Estudiantil recibirán equipos de imágenes digitales de Sony. Además, el Fotógrafo del Año de la competencia Profesional recibirá un premio en efectivo de USD 25.000 y el Fotógrafo del Año de la competencia Abierta recibirá USD 5.000. Los trabajos de todos los fotógrafos ganadores y preseleccionados serán exhibidos en la feria anual de los premios Sony World Photography Awards en Londres, y luego a nivel internacional. Las imágenes ganadoras también se publicarán en el anuario de los premios.

En este link encontrará más información.

——————

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que entre el 4 y el 31 de octubre tendrá lugar la inscripción para el ciclo lectivo 2022 del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín que dirige Norma Binaghi.

Las y los bailarinas y bailarines interesados en acceder al curso trienal de perfeccionamiento deberán tener entre 17 y 21 años a la fecha del cierre de la inscripción y estudios secundarios completos o con el último año en curso. Asimismo, deberán contar con un nivel intermedio (cuatro años de estudios continuos) en Técnica Clásica y conocimientos básicos en Danza Contemporánea, ambos reconocidos por Instituciones oficiales y/o particulares.

Ficha de inscripción aquí. Para mayor información escribir a tallerctbainscripciones@gmail.com

_____

El Teatro Colón presenta sus nuevas clases online abiertas a toda la comunidad

Se encuentra abierta la inscripción hasta el 29 de septiembre a las 18 horas para el mes de octubre. Desde el lunes 4 hasta el jueves 30 de octubre las clases con modalidad virtual se realizarán a través de la plataforma Zoom. Clases aranceladas. Cupos limitados.

Las clases abordarán diferentes temáticas en torno a la historia y análisis de la ópera, la práctica del canto, la danza, el diseño escénico y la adquisición de saberes en los oficios teatrales.

Para inscripción y más información: www.teatrocolon.org.ar.

_____

Caleidoscopio. Taller anual de arte para familias

El Museo Moderno invita a formar parte de Caleidoscopio, el taller anual para familias. Todos los sábados de 16 a 18 por Zoom, con consignas lúdicas para conocer las exhibiciones del museo y sus artistas. Inscripción haciendo click aquí.

_____

Puntos de fuga en el Moderno

Como parte del taller anual de arte para jóvenes y adultos del Museo Moderno, un espacio de creación y aprendizaje mutuo que propone explorar las exhibiciones del museo, a sus artistas y las diversas prácticas artísticas contemporáneas que nos rodean, estará invitada en esta ocasión la artista visual Mara Caffarone para compartir experiencias de su práctica artística y realizar ejercicios creativos a partir de su trabajo. Es una clase gratuita abierta para todo el público.

Viernes 1 de octubre de 17 a 19 H. Actividad virtual. Plataforma Zoom. Inscripción previa AQUÍ

_____

Cursos de la Biblioteca del Congreso de la Nación

“Apuntes sobre el rock”. El próximo jueves 30 de septiembre a las 10 horas la Biblioteca del Congreso de la Nación abre la inscripción al curso on line que recorrerá los rastros de historia y filosofía en el rock entre los años 1973 y 1982; y estará a cargo de Florencia Eva González, Laura Cotón y Tomás Colombres. Inicia el día jueves 7 de octubre, y contará de otros 4 encuentros los días 14, 21, 28 de octubre y 4 de noviembre; de 18 a 20 h. La modalidad combinará el modo presencial con la virtualidad, que se realizará a través de la plataforma Zoom. Las clases presenciales se desarrollarán en el Espacio Cultural BCN de Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para inscribirse, aquí.

_____

La UNTREF lanza el seminario “La auralidad de los lugares a través de la grabación de campo y la cartografía crítica”

El objetivo general del seminario-taller apunta a indagar en el conocimiento sobre la auralidad de los lugares, prestando atención a sus múltiples espacialidades y temporalidades, a través de la revisión y discusión conceptual y teórica, y la reflexión desde la práctica combinada de las prácticas de la escucha situada y la cartografía crítica.

El dictado de clases inicia el jueves 7 de octubre, y constará de ocho encuentros semanales los días jueves de 19 a 21 horas, con modalidad virtual. La actividad es arancelada. Las inscripciones se realizan ingresando a este link

_____

Club de lectura de octubre del Taller Heterónimos

Cuatro lecturas breves y variadas por mes. Una oportunidad para que conozcas distintos autores contemporáneos con tus propios horarios, sin Zoom y de manera económica. Incluye sugerencias de materiales complementarios (otros libros, videos, entrevistas) y un espacio opcional de debate entre los participantes. Además, los suscriptores participan en sorteos de libros, y descuentos en productos y otros clubes de arte.

Las lecturas de octubre van a ser Las cosas que perdimos en el fuego (Mariana Enríquez), El asco (Horacio Castellanos Moya), Autobiografía de mi madre (Jamaica Kincaid) y Cuna de gato (Kurt Vonnegut).

Costo mensual: $900 para residentes en Argentina, USD10 para residentes en otros países. Consultas a taller.heteronimos@gmail.com

———

Taller literario en Parque Chacabuco

El miércoles 6 de octubre de 18:30 a 20:30 arranca un Taller literario para estimular la escritura creativa, con análisis y lecturas de reconocidos y reconocidas cuentistas de Argentina. Lo dicta Marcela Fernández Vidal en Bar Biblioteca El Toro, Parque Chacabuco. Tel 1563061923, IG @taller_milpalabras

———

Se lanzan las Rondas MICA - Acción EMPRETEC

El Ministerio de Cultura, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural, invita a participar de las Rondas MICA - Acción EMPRETEC, un ciclo de charlas y talleres para emprendimientos y PyMEs organizadas en articulación con la Fundación Empretec Argentina en el marco del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, que tendrán lugar hasta el 20 de octubre. Esta propuesta formativa alcanza a los 15 sectores de las industrias culturales integrados al MICA.

El objetivo de la serie de Rondas MICA - Acción EMPRETEC es brindar herramientas, tanto a emprendimientos como a pequeñas y medianas empresas, para optimizar la gestión de distintas instancias de la producción y comercialización de bienes y servicios culturales, con fuertes miras en la exportación.

Para inscribirte es necesario que estés registrado/a en MICA. Podés hacerlo ingresando a https://mica.gob.ar/registro. Luego recibirás información para participar de las Rondas de Formación Acción Empretec.

Las charlas y talleres dirigidos a emprendimientos programadas para octubre son: Estrategias de marketing digital sin invertir en publicidad, el lunes 4 a las 15 h, una charla y taller dinámicos, enfocados en emprendimientos que quieran conocer las últimas tendencias de marketing digital sin invertir en publicidad; Finanzas de mi PyME para la toma de decisiones, los miércoles 6 y 13 de octubre a las 15 h, y el lunes 18 de octubre a las 15 h, herramientas para introducirse en el ciclo financiero, tener un manejo de los números de la empresa y aprender a gestionar una planificación financiera exitosa; El ABC para que tu PyME comience a exportar, el miércoles 20 de octubre a las 15 h, un encuentro para aprender a evaluar la aptitud para la exportación de bienes y de servicios, conocer los desafíos que plantea el comercio internacional y cómo gestionar eficazmente un proceso de internacionalización para pequeñas y medianas empresas.

———

Cursos del CIEC

Grandes bandas sonoras de la historia del cine

El CIEC (Centro Integral de Educación Cultural) ofrece este curso virtual de 4 clases dictado por la prof. Lilian Morello, los jueves 19 a 21 h a partir del 7 de octubre. A través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $3300.

Francisco Salamone y su estilo monumental

Clase Especial con un panorama de la obra pública del ingeniero y arquitecto en la Provincia de Buenos Aires, dictada por la Lic. Antonia del Valle Urquiza el martes 5 de octubre, 16:30 hs. Costo: $900.

Informes e inscripción: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar

———

Saberes comunitarios

Hasta el 12 de noviembre, el Ministerio de Cultura de la Nación abre la inscripción de “Saberes Comunitarios”, una iniciativa que busca promover la formación cultural comunitaria conjuntamente entre el Estado y organizaciones de todo el país.

Se trata de un ciclo de formación federal a distancia producido conjuntamente entre el Ministerio de Cultura y organizaciones de la cultura comunitaria de todo el país para generar espacios de capacitación e intercambio. El seminario surge en el marco del Programa Territorio de Saberes, impulsado por la Dirección Nacional de Formación Cultural de la Secretaría de Gestión Cultural.

Pueden participar integrantes de espacios culturales y educativos de todo el país y Latinoamérica, con interés en la formación cultural comunitaria y que desarrollen su actividad en organizaciones, colectivos e instituciones culturales comunitarias.

Para participar, hay que inscribirse previamente en cada una de las clases a través de la plataforma Formar cultura.

Para consultas y más información escribir a territoriodesaberes@cultura.gob.ar.

———

Seminarios virtuales abiertos a la comunidad

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea, dependiente de la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura, invita a participar de un ciclo de seminarios gratuitos dirigido a bailarines, docentes, y técnicos escénicos con el objetivo de difundir, federalizar el arte y fortalecer la interacción con distintos sectores sociales, en diferentes espacios tanto locales como internacionales. Los seminarios se dictarán de forma virtual en el transcurso del mes de septiembre, brindados por Martín Rebello, técnico especialista en luminotecnia teatral de la compañía, y ya está el cronograma de inscripción y las fechas de los encuentros.

__________________

INFANTILES

Estrenos en la señal Pakapaka

¡LA ASOMBROSA MISIÓN DE ZAMBA Y YAZY POR EL CUIDADO DEL AMBIENTE! Género: animación. Estrena el lunes 4 de octubre, a las 13:30 y repite a las 18:00 y 22:00. Preestreno en Tecnópolis el domingo 3 de octubre a las 14 h en un evento conducido por Carolina Molini y Pablo Herrera en el Microestadio.

PEQUEÑO MALABAR. Género: animación. Tema: el espacio y el universo. Edad: de 3 a 6 años. De lunes a viernes a las 8:15

¿ME CUENTAS OTRO CUENTO? Género: animación. Tema: literatura, narración. Edad: de 4 a 10 años. De lunes a viernes a las 11:30, 18:30 y 22:15

PICHINTÚN - Serie ganadora del Prix Jeunesse Iberoamericano Género: docuanimación. Tema: pueblos originarios. Edad: de 6 a 10 años. De lunes a viernes a las 11:45, 18:45 y 22:30

EXPERIMENTORES ¡NUEVOS CAPÍTULOS! Género: documental. Tema: ciencia - experimentos. Edad: de 6 a 10 años. De lunes a viernes a las 12:45 y 19:45

CAZADORES DE SONIDOS II Género: documental. Tema: música. Edad: de 7 a 10 años. De lunes a viernes a las 13:00 y 20:00

_______

Vuelta Canela

Vuelta Canela continúa su recorrido con Diario de Canciones, un encuentro muy especial para compartir en vivo, y con todos los cuidados necesarios, lo más destacado de sus tres discos Viaje al Compás, Al Vaivén y Pasatiempo. El domingo 3 de octubre volverá a reencontrarse con su público en Quetren con doble función a las 15 y 17:30 h. Por último el domingo 31 de octubre llegará al Auditorio del Oeste (Haedo) a las 17 h con Borde Verde como banda invitada.

QUE TREN CLUB CULTURAL. Olazábal 1784-Capital Federal - Buenos Aires. Teléfonos: 47843734/ 115562833. Valor de la entrada: $800. Abonan a partir de los 2 años cumplidos. Vía Alternativa Teatral: https://www.alternativateatral.com/obra74986-diario-de-canciones-vuelta-canela

AUDITORIO OESTE. Av. Rivadavia 17230-Haedo-Buenos Aires. Teléfonos: 4443-7727 Valor de la entrada: desde $1.000. Abonan a partir de los 2 años cumplidos. Entradas en venta en: https://www.passline.com/sitio-evento/vuelta-canela-67875

__________

Ciencia en el C3

Actividades en el C3

El Centro Cultural de la Ciencia C3 invita a familias y público infantil a disfrutar de clubes científicos, teatro, talleres de lectura y dibujo, y mucho más. Algunas de las actividades son virtuales y otras, presenciales, gratuitas y requieren inscripción previa, con cupos limitados.





* CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA (C3), en Godoy Cruz 2270 (C1425FQD) CABA. Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

Visitas conversadas en Lugar a Dudas

Las visitas proponen un recorrido participativo por las salas El Azar, El Tiempo y La Información, que forman parte de la muestra permanente Lugar a Dudas, un espacio de preguntas y construcción colectiva de la ciencia en la vida cotidiana. Recomendado para familias con chicos y chicas mayores de 7 años (salas La Información y El Tiempo) y mayores de 10 años (sala El Azar). Se pueden ver los horarios disponibles acá y reservar las entradas acá.

Y aprovechando la estadía en este lugar único, se puede visitar la muestra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología (actividad reservada solo para los visitantes de Lugar a Dudas). Sábados y domingos, de 14 a 18 horas. Un espacio educativo que invita a conocer el trabajo de las mujeres científicas en Argentina, los estereotipos de género históricos y las barreras con las que las mujeres que se dedican a la ciencia se enfrentaron a lo largo de la historia. Desarrollado por CONICET Documental en colaboración con las distintas áreas de la Dirección de Relaciones Institucionales y del Observatorio de Violencia Laboral y de Género, CONICET, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Más información puede ser consultada acá.

* CENTRO CULTURAL DE LA CIENCIA (C3), en Godoy Cruz 2270 (C1425FQD) CABA. Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

________

Escrito en el viento

Ciclo de encuentros presenciales para lxs más chicxs, curados por la librería Infancias Salvajes en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, CABA, Buenos Aires. Gratuitos, al aire libre, con inscripción previa y aforo.

Sábado 2/10 16 h: Lectura en vivo y taller de ilustración en base al libro Una niña con un lápiz a cargo de su autor Nico Lassalle. Esta fecha es accesible para personas sordas ya que cuenta con intérprete de lengua de señas. Destinado a niñxs chiquitxs desde 4 años. Con inscripción previa.

Sábado 9/10 16 h: Taller de microrrelatos ilustrados con base en Pequeñas teorías del comportamiento animal a cargo de Andrés Sobico y Josefina Wolf, autores del libro. Destinado a niñxs desde 6 años en adelante y sus familias.

_______

Pim pau

El show será una fiesta con canciones como “La Mascota”, “Umacapiruá”, “Tucumpá” “Los opuestos”, “Viajando en tren” y “Adivinador” en el que convocamos a niños y adultos a sumergirse a un show donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo es instrumento. PIM PAU es un proyecto argentino/brasilero de arte, música y educación para niños y adultos que pone al juego como el eje central de sus actividades.

Presentaciones: Gran Plaza Teatro – BAHÍA BLANCA – 2 de octubre. Teatro Toledo – NECOCHEA – 3 de octubre. Roxy – MAR DEL PLATA – 3 de octubre. El Cielito Teatro – TANDIL – 9 de octubre. Feria del Libro – ALMIRANTE BROWN – 17 de octubre. Teatro Stella Maris – SAN ISIDRO – 23 de octubre. Teatro Coliseo Lomas - LOMAS DE ZAMORA – 24 de octubre.

_____

Cuenta Cuentos Itaú: estimular el poder transformador de la lectura infantil

Cuenta Cuentos Itaú es un programa desarrollado por Fundación Itaú Argentina con el objetivo de ampliar el acceso a la lectura en la primera infancia, facilitar información actualizada de qué y cómo leer para nuestros niños y niñas y ofrecer formación pragmática en mediación lectora para formatos presencial y digital.

La propuesta está dirigida a todas las personas interesadas en la promoción de la lectura infantil, especialmente cuando cumplen roles activos en la educación y crianza integral en la primera infancia.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de especialistas de Fundación Leer. Fundación Itaú también auspicia el desafío leer 20-20, que brinda acceso gratuito a libros digitales de literatura infantil clasificados por edades, actividades y juegos para las familias y las escuelas.

_____

De los pies a la cabeza

A través de ocho episodios, el podcast literario para las infancias De los pies a la cabeza invita a chicos y chicas de 6 años o más a recorrer y descubrir el propio cuerpo mediante cuentos, canciones, relatos, opiniones, información y muchas curiosidades. Producido en conjunto entre el Centro Cultural Kirchner y el canal Pakapaka, con guion del escritor Nicolás Schuff.

Disponible en la web y en Spotify.

_________

