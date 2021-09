11-S: la docuserie que analiza el antes y el después del atentado que cumple 20 años

Punto de Inflexión: el 11S y la guerra contra el terrorismo

El gran historiador británico Eric Hobsbawm señaló que el siglo XX había comenzado en 1917 y concluido en 1989. Denominaba al periodo como “el siglo XX corto”. Quizás se podría pensar el comienzo del siglo XXI en 2001. Más específicamente, el 11 de septiembre de 2001, fecha en que los atentados con aviones secuestrados y tripulados por miembros de la red Al Qaeda chocarían contra las Torres Gemelas de Nueva York, unos símbolos de la ciudad debido a su gran altura, y que se llevarían más de tres mil vidas, miles de heridos y total destrucción. Si el siglo XX había sido el escenario de la Guerra Fría entre la Unión Soviética, el nuevo milenio comenzaría a gestarse en las órbitas del terror.

Punto de Inflexión: el 11S y la guerra contra el terrorismo es una miniserie documental de Netflix que hace un recorrido exhaustivo por los veinte años desde el momento en que los Estados Unidos y el mundo temblaron ante los atentados a las Torres, al Pentágono y que los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines evitaran que un avión se estrellara contra la Casa Blanca. El miedo corrió la espina dorsal de las naciones frente a una acción nunca antes vista. Y que cambiaría la geopolítica, las tácticas de guerra y el nacionalismo estadounidense y el antiimperialismo como se habían conocido antes.

La miniserie de cinco episodios es un trabajo periodístico y documental que no deja espacio sin recorrer. El primer capítulo se centra en las imágenes y los testigos de un primer avión colisionando con la Torre 1 y el estupor y la incertidumbre. Luego, el otro avión en la Torre 2: no había dudas, Estados Unidos estaba bajo ataque. Después otro avión colisionaba contra el Pentágono. Y uno más se derribaba en campo abierto. La producción no se detiene en los hechos, sino que recorre el tiempo hacia atrás, hasta 1979 cuando la Unión Soviética invadía Afganistán y la tenaz resistencia de los muyahidines musulmanes, que contaban con fondos, armas y entrenamiento de los EEUU. Aquellos musulmanes extremistas llegaron a reunirse en la Casa Blanca con George Bush padre. Miembros del gobierno de aquel entonces como opositores al empoderamiento talibán brindan su testimonio acerca de esos años inciertos.

El segundo episodio recaba los testimonios de las víctimas de los atentados y también de sus deudos. Y muestra cómo se iniciaría la ocupación de Afganistán por iniciativa de George Bush hijo. Es decir la intervención militar en una nación que no sólo había derrotado a los soviéticos, sino que un siglo antes había expulsado a los colonizadores británicos.

El episodio tercero muestra cómo se expande la invasión a Irak y decenas de miles de soldados estadounidenses parten hacia esa región del Medio Oriente, a la vez que se instaura un sistema de vigilancia sobre la ciudadanía de los EEUU en general que se convertiría en un crimen político e inconstitucional. También se da cuenta de los abusos y torturas por parte de las tropas americanas, a la vez que se revela el hecho poco conocido del reclutamiento de niños para cumplir tareas durante el día y durante las noches actuar como esclavos sexuales de las fuerzas norteamericanas.

La cuarta parte muestra el ascenso del poder talibán, la instalación de la shaira -ley islámica-, la reducción de las mujeres a las tareas del hogar, las ejecuciones de los que violaran aquella ley.

El quinto capítulo, el más actual, exhibe la decisión de Donald Trump de retirarse de Afganistán, a la vez que la decisión es refrendada por el actual presidente Biden. A los pocos días, el 85% del país era dominado por los talibanes. A fines de agosto último, los talibanes tomaban Kabul. Se trataba de una derrota de los Estados Unidos similar a la ocurrida en Vietnam.

La producción entrevista a defensores de la política en Afganistán y a quienes la reprochaban dentro del gobierno mismo. Entrevista a líderes afganos corruptos como a militantes coherentes de las causas de su patria. Muestra los abusos del ejército extranjero en una nueva incursión colonial. También entrevista a talibanes que se congratulan por la derrota de la primera nación sobre la tierra. En suma, se trata de una gran producción que adquiere una importancia mayúscula al cumplirse veinte años de la invasión a Afganistán, pero sobre todo a semanas de que los talibanes tomaran control nuevamente de la nación. Con los riesgos que ello implica.

