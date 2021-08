Pasiones, estilo y los Stones: 25 grandes frases de Charlie Watts

Charlie Watts (EFE/ENNIO LEANZA)

Desde su debut en 1963 con The Rolling Stones, Charlie Watts siempre fue la oveja blanca de la banda. Alejado de los escándalos, vegetariano y abstemio desde hacía décadas, cultor de un estilo que lo llevó al “Salón de la Fama de los músicos más elegantes”, el baterista falleció a los 80 años en Londres.

A continuación, una selección de textuales que realizó a lo largo de su carrera en distintos medios, como la revista Rolling Stone, a su red social en Twitter.

Sobre los Stones

“He tocado con mucha gente diferente, y un buen día tuve la fortuna de conocer a Mick y a Keith y entrar en los Rolling Stones. Ésta es la música que yo hago, los Rolling Stones soy yo, son mi vida; el resto son pasiones e intereses alternativos”.

“Por lo general, puedo escuchar los pianos, el saxofón y, por lo general, puedo escuchar a Ronnie. Pero realmente necesito escuchar a Keith y Mick. El resto de la banda es una especie de adorno para eso”.

“Cuando la gente habla de los años 60, nunca creo que yo fui ese. Era yo y estaba en eso, pero nunca me enamoré de todo eso. Se supone que es sexo, drogas y rock and roll y yo no soy así. Realmente nunca he visto a los Rolling Stones como algo especial”.

“Amo tocar la batería y amo tocar con Mick, Keith y Ronnie, no sé los demás. No me molestaría que los Rolling Stones dijeran ‘Eso es todo, suficiente’. El final tendrá que llegar tarde o temprano.Odiaría que se disolviera no amistosamente. Me gustaría que Mick dijera, a mí o a Keith o a quien sea... ‘No quiero seguir haciendo esto, por la razón que sea, y solo digamos que es todo’. No me gustaría que fuera una pelea”.

“Mick (Jagger) es el mejor líder, ahora que James Brown y Michael Jackson se han ido. Al estar ahí, él es el mejor. También se lo toma muy en serio; se mantiene firme. Se ve genial, es todo lo que puedas desear”

“He visto a Keith (Richards) quedarse dormido en reuniones de negocios sobre millones de dólares, debido a la heroína, simplemente asentir y luego despertar y responder una pregunta”.

“Creo que los Rolling Stones han mejorado mucho con el tiempo. Mejoramos muchísimo, creo. Mucha gente no lo cree, pero yo creo que sí, y para mí eso es gratificante. Vale la pena”.

Ronnie Wood, Keith Richards, Mick Jagger y Charlie Watts posando en la exhibición "Exhibitionism: The Rolling Stones" en Manhattan en 2016 ( REUTERS/Mike Segar)

Sobre sus ídolos en la música

“Por alguna razón, a los 12 o 13 años, escuché a Gerry Milligan y me enamoré de eso, como se llame”.

“Nunca he sido un gran fan de los Beatles. De Ringo, sí, pero no de la música. Y siempre he odiado a Elvis. Era el último al que quería usar como guía. Miles Davis y Fats Domino, sí , pero Elvis, no”.

“Poder tocar tan lento como Al Jackson es casi imposible”.

“Hay muchos buenos bateristas, pero mi ídolo sigue siendo Kenny Clarke y todos aquellos músicos de la década de 1950 que crearon un estilo”.

“No sabía qué diablos estaba jugando Charlie Parker... Simplemente me gustaba la forma en que tocaba”.

Sobre el jazz

“Tocar jazz es más personal que tocar con los Rolling Stones. Cuando no estoy trabajando con ellos es lo que más me apetece hacer, con lo que más disfruto”.

“No puedo justificar que un músico de jazz nunca gane los millones que recibe un roquero. El rock and roll es popular en todo el mundo, pero, aun así, no es motivo suficiente”.

“Necesitas una técnica mejor que yo para tocar jazz, pero lo que tienes que hacer es lo mismo, ¿no?”

“Solo escucho jazz antiguo o música clásica. También escucho música soul, bastante”.

Charlie Watts era un apasionado del jazz (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Sobre el coleccionismo

“Me apasionan todas las cosas antiguas. Mi casa es antiquísima y está llena de objetos y muebles que colecciono desde hace años. Conservo todos mis viejos discos en vinilo y no permito la entrada de discos compactos”.

Sobre su tranquilo estilo de vida

“Odio salir de casa. Amo lo que hago, pero me encantaría ir a casa todas las noches”.

“Cuando tienes resaca a los 40 años, te levantas, tomas otra copa y te vas de nuevo. No creo que podamos hacerlo hoy en día…a esta edad. Fumar y beber no son como en los años 50. En los años 40 y 50, todas las estrellas de cine fumaban. Nunca verías a una estrella de cine bebiendo o fumando, no está de moda, me alegra decirlo”.

Sobre su pasión por el dibujo

“En 1964 comencé a dibujar cada cama de hotel donde me hospedaba durante las giras con los Stones. Lo hice en un principio por aburrimiento y porque no podía dormir; ahora es una necesidad. Pero de mí no surgirá la iniciativa de exhibir mis dibujos al público; las exposiciones se las dejo a Ronnie Wood”.

Charlie Watts en 1964 (Monitor Picture Library/Photoshot/Getty Images)

Sobre el estilo y la moda

“Nunca me peso. Pero si me pongo los pantalones y no me entran, entonces no como hasta que me entren”.

“Tengo un modo de vestir muy tradicional, inglés antiguo, y nunca me sentí cerca del hippismo. Por ejemplo, las sesiones de fotos con los Stones eran un lugar especialmente incómodo. Me ponía zapatos y todos iban en zapatillas; yo odio las zapatillas deportivas. En fin, nunca sentía que estaba en sintonía”.

“Soy muy estricto con mi embalaje y tengo todo en su lugar correcto. Nunca cambio una regla. Casi no uso nada en la habitación del hotel. Me meto en mi propio guardarropa y eso es todo”.

“Tengo un modo de vestir muy anticuado y tradicional. Me da vergüenza y no me gusta mucho ir a sesiones de fotos. No me gustan los estilistas”.

SEGUIR LEYENDO