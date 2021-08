María Rosa Lojo cerró el #BorgesPalooza: “Borges se ha convertido en un personaje idolatrado y casi sagrado”

María Rosa Lojo

Con el cierre de la escritora e investigadora argentina María Rosa Lojo finalizó este la tercera edición del #BorgesPalooza, el festival por streaming sobre Borges que por primera vez se transmitió en vivo y simultáneamente por YouTube y Twitch. Desde su comienzo el lunes 16 de agosto -y tras siete días de transmisión con 11 invitados- el festival sumó más de 8.000 visitas en una semana.

“Witold Gombrowicz les recomendó a sus seguidores y discípulos ‘matar a Borges’. No es necesario que matemos a Borges, tenemos que ser antropófagos con Borges, comernos a Borges, está disponible, no hace falta el parricidio tradicional. Busquemos en todo caso una asimilación que nos haga naturalizar a Borges como un elemento fundamental de nuestra tradición. No tenemos por qué escribir como él. La mejor manera de responderle a Borges como se merece es crear otras obras”, aseguró María Rosa Lojo al finalizar el festival.

La autora de la novela Las libres del Sur (2004) -acreedora de múltiples premios literarios nacionales e internacionales- consideró que Borges ha pasado “de la devaluación a la idolatría” desde los años cincuenta hasta hoy. “La imagen de Borges se ha anquilosado en el imaginario, sobre todo de la gente más joven, porque se ha convertido en un personaje idolatrado y casi sagrado. Al colocarlo en un pedestal produce inmovilidad”, dijo.

En la imagen un retrato sin fecha del legendario poeta y escritor argentino Jorge Luis Borges. EFE/ER/Archivo

Asimismo, analizó el vínculo entre los jóvenes vanguardistas Borges y Marechal: “Entre ellos está la cercanía literaria e incluso las afinidades estéticas. Si bien Borges es pura concentración y Marechal es arquitectura desbordante, expansión, tienen tradiciones en común, la visión de totalidad, la enorme incidencia de lo metafísico y filosófico en la obra de ambos, el eje de la discusión de lo argentino que pasa por las obras de ambos. Hay mucho más en común que diferencias de fondo entre Borges y Marechal en lo estético”.

Durante los siete días del festival se conversó sobre el Borges fuera de la biblioteca interviniendo en las revistas de vanguardia y populares; el Borges de los sonetos; de su interés por la literatura de Islandia; se abordó asimismo la literatura policial en su obra; el modo que usa adjetivos, verbos y adverbios; sus aproximaciones a Leopoldo Marechal y el vanguardismo místico con Xul Solar; el Borges algorítmico y de cómo se lo puede pensar desde los Beatles; y mucho más temas.

Leopoldo Marechal

“Este festival buscó acercar a Borges a una nueva generación de lectores, sacando solemnidad a su figura. Borges era un cuestionador que alumbraba nuevas zonas. Este evento buscó multiplicar sus ángulos, quitarle idolatría para enriquecerlo y repensarlo. Es que la literatura de Borges no es una literatura para intelectuales. Autor y lectores circulan en sus textos insolentemente, apropiándose”, aseguró Daniel Mecca, creador del festival realizado en el marco de los 122 años del nacimiento de Borges.

En esta tercera edición participaron escritores, investigadores, críticos literarios, estadistas, poetas: Sylvia Saítta, Susana Villalba y Eduardo Mileo; Pablo de Santis; Carlos Gamerro; Claudia Aboaf y María Negroni; Walter Sosa Escudero y Federico Jeanmaire; Santiago Craig y María Rosa Lojo.

En las primeras dos ediciones -organizadas por Instagram Live en 2020- habían participado Cecilia Roth, Silvia Hopenhayn, Claudia Piñeiro, Martín Kohan, Darío Sztajnszrajber, Alberto Rojo, Eugenia Zicavo, Diego Frenkel, Virginia Cosin, Guillermo Martínez, Santiago Llach y Abril Sosa.

Se puede acceder a todas las charlas, en forma libre y gratuita, desde el canal de YouTube como así también desde su cuenta de Instagram

