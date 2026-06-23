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Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos desde USD 500 para viajar a Dallas al próximo partido de la Selección

La aerolínea de bandera llevará a los argentinos que quieran alentar al equipo argentino por un precio especial

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Aerolíneas Argentinas
Para el tramo de regreso, las tarifas varían según la fecha de viaje y la ciudad de partida

Tras el triunfo de la Selección argentina frente a Austria y de cara al partido del próximo sábado contra Jordania, Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de una tarifa promocional de USD 500 para el tramo de ida de los vuelos especiales con destino a Dallas previstos para los días 25 y 26 de junio, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A ese monto se le deben sumar impuestos y tasas, motivo por el cual el monto final a pagar asciende a USD 655. La iniciativa forma parte del esquema de operaciones especiales que la compañía aérea puso en marcha para facilitar el traslado de los hinchas argentinos hacia EEUU durante la disputa del torneo. En ese contexto, la empresa ya concretó tres vuelos especiales vinculados al Mundial: dos con destino a Kansas y uno a Dallas.

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Desde la aerolínea destacaron que estos servicios complementan la programación habitual hacia EEUU y se suman a la oferta regular de vuelos a Miami, permitiendo a los pasajeros contar con diferentes opciones de conexión hacia las distintas ciudades sede del Mundial.

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Desde la aerolínea destacaron que estos servicios complementan la programación habitual hacia EEUU y se suman a la oferta regular de vuelos a Miami

Para el tramo de regreso, las tarifas varían según la fecha de viaje y la ciudad de partida. En algunos casos, los pasajeros pueden acceder a precios significativamente más bajos que los ofrecidos para los vuelos especiales hacia Dallas.

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Por ejemplo, eligiendo la opción “ida” con compra en dólares, un vuelo desde Miami hacia Ezeiza con salida el martes 30 de junio, miércoles 1 de julio, jueves 2 o viernes 3 presenta una tarifa base de USD 234. Ya el sábado se eleva a USD 1.174.

Cabe mencionar que esta categoría solo admite un equipaje de mano de 10 kg, el cambio de pasajes pre partida cuesta USD 150 y el post partida, USD 200. En caso de elegirse la alternativa plus, en la cual puede llevarse una valija de 23 kg, el boleto asciende a USD 319, que igualmente resulta económico en relación al precio habitual. El cambio pre partida tiene un valor de USD 100 y el post de USD 150. Ofrece devolución de pasajes por USD 300.

La propuesta busca ampliar las alternativas de viaje para quienes planean acompañar a la Selección Argentina y vivir de cerca una nueva edición de la máxima competencia del fútbol internacional.

La selección argentina disputará su próximo partido frente a la selección de Jordania el sábado 27 de junio, en el marco de la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se jugará en el Dallas Stadium y está programado para las 23:00 (hora argentina).

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Vale recordar que la aerolínea de bandera canceló sus vuelos desde el interior del país a Miami para el Mundial debido al aumento del 50% en los precios del combustible, causado por el conflicto en Medio Oriente, y a la baja demanda, optando por concentrar pasajeros en Buenos Aires con mayor frecuencia de vuelos para mantener rentabilidad.

La baja demanda no es exclusiva de Argentina; la Asociación Americana de Hoteles y Alojamientos (AHLA) reportó cancelaciones de hasta el 70% en reservas hoteleras en ciudades anfitrionas, afectando ingresos y planificación debido a precios elevados de entradas, transporte y factores políticos.

En paralelo, Aerolíneas Argentinas presentó recientemente una intervención especial sobre uno de sus Airbus A330, denominada “El Avión Más Argentino del Mundo”. La aeronave exhibe un diseño inspirado en la Selección Argentina de Fútbol, con elementos alusivos a los logros deportivos del combinado nacional.

La decoración incorpora el número 10 y el patrón oficial de la camiseta argentina en la cola del avión, además de una cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que representan los títulos mundiales obtenidos por la Selección Nacional, reforzando la identidad argentina en el marco del evento deportivo más importante del fútbol.

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