Leonard Cohen y Marianne Ihlen: un documental revive uno de los romances más bellos, tristes y cantados de la historia

Está varada en San Pablo y hace más de 50 días que no ve a sus hijas: “La mayor tiene una discapacidad, me necesita”

Letizia Sumida (22), no viajó por turismo sino para asistir a su abuela, enferma en Sorocaba. Su idea era estar diez días. Frente a las restricciones de vuelo no puede regresar a la Argentina. Sus hijas la extrañan y aún no tiene fecha de vuelta