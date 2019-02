Porque, hay que decirlo, el hombre que compuso "Hallelujah", "Morning Glory" y "Amen" es, gracias a dios, rico en contradicciones. La antítesis y el oxímoron abundan en La llama y siempre fueron parte de sus canciones. Como canta en "Famous blue raincoat", tal vez una de las canciones más desesperadas y tristes de la historia, "My brother, my killer" (compuesto en anfíbraco: una sílaba larga entre dos breves: "It's four in / the morning, / the end of / December)… el amigo y hermano también es el asesino; en "Chelsea Hotel", donde repite como mantra angustiante, "Te necesito… no te necesito"; o sencillamente en un disco titulado Songs of love and hate.