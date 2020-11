“El último Falcon sobre la tierra”, de Juan Ignacio Pisano, obtuvo el Premio Medifé-Filba

“El último Falcon sobre la tierra” de Juan Ignacio Pisano

El último Falcon sobre la tierra (Baltasara Editora), de Juan Ignacio Pisano se quedó con la primera edición de Premio de Novela Fundación Medifé - Filba, que otorga una bolsa de 300.000 pesos.

El Premio incorpora al calendario de premios literarios un galardón que a diferencia de la mayoría no premia trabajos inéditos sino que trabaja sobre un repertorio de títulos publicados en el marco de un año, tratando de darle circulación a obras -se eligen 10 en primeras instancia- que suelen encontrarse en las mesas de novedades de las librerías.

El jurado estuvo integrado por el editor Luis Chitarroni, la ensayista Beatriz Sarlo y la escritora Eugenia Almeida, quienes además de la obra ganadora evaluaron a Las malas, de Camila Sosa Villada; ¡Felicidades! de Juan José Becerra; La masacre de Kruguer de Luciano Lamberti y Quemar el cielo de Mariana Dimópulos.

Juan Ignacio Pisano (Foto: Leandro de Francisco)

“La narración llana es serenamente compleja, por eso aquello que se cuenta de ninguna manera resulta basto o plano. No hay palabras que puedan ser usadas en su contra. La historia se cuenta y nada sobra. Se expande, se agranda. El lenguaje justo, adecuado, y este libro excesivo y sobrio, exuberante e insuficiente, son los mejores testigos de la ficción que parece faltar y, sin embargo y sin lugar a dudas, prevalece e incluye la verdad puesta en juego”, explicó Chitarroni, sobre la obra.

Almeida, sumó: “Narrada desde la voz de la protagonista, El último Falcon sobre la tierra es una novela política en el sentido de poner en escena modos posibles de actuar en el mundo y evidenciar que también en los gestos más íntimos hay construcción de un mundo. Hay una potencia singular en escribir un texto que puede leerse como denuncia de nuestros males sin hacer explícita esa denuncia, sólo poniendo ante los ojos los infiernos que estamos incubando”.

Por su parte, Sarlo dijo: “Pisano escribe con precisión, y una proximidad que nunca cae en el sentimentalismo. Sus ancianos, sus niñas huérfanas, sus pobres no están allí para enternecernos sino para sorprendernos por su resistencia y su capacidad para inventar nuevos usos de objetos y técnicas que, en la ciudad, ya son obsoletos. Para ellos, en cambio, son el presente y la única forma del futuro”.

Luis Chitarroni, Beatriz Sarlo y Eugenia Almeida

Notablemente emocionado, Pisano agradeció el premio y se lo dedicó a su hijo. Doctor en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Ficciones de pueblo. Comunidad, plebe y poesía gauchesca (1776-1835) es el título de su tesis de doctorado. Allí propone una relectura de la gauchesca para las primeras décadas del siglo XIX estableciendo lazos entre el surgimiento de esa forma literaria y los contextos propios de su emergencia, tomando como eje el concepto ficciones de pueblo, acuñado durante su trabajo de investigación.

Docente de literatura en escuela media y en nivel superior, participa de proyectos de investigación afines. Ha realizado parte de su investigación de doctorado en Montevideo, Uruguay, mediante una beca de estancia de investigación. Publicó artículos en revistas especializadas y ha participado en diversos encuentros académicos nacionales e internacionales. Además, forma parte del Grupo de investigación Interdisciplinaria sobre el Heavy Metal Argentino (GIIHMA) con quienes ha publicado dos libros.

De qué se trata el libro

Estas son las tierras bajas. Las del barro. Las que se inundan. Donde nada crece ni funciona. Donde las baterías de la civilización están en sus últimas líneas y hasta el lenguaje se acaba. Allí algunos no hablan, no pueden o no quieren. Todo se raciona. Y día a día las pandillas de chicos en bici o a caballo se disputan el control de la zona. En cuanto uno asoma la cabeza, hay otro listo para cortarla. En el medio de las cruzadas barriales, la gente sobrevive. Trata de no llamar la atención. De hacerse invisible. Pero la narradora tiene un problema: un poder. Sabe leer y escribir, y debe poner sus servicios a alguna de las bandas en guerra. Peor aún, en un mundo en el que los autos son una rareza, aparece un vehículo tan extraño como un animal mitológico: ¿el último Falcon de pie? El abuelo, un ex corredor de Turismo Carretera, es quizás el único capaz de devolverle la vida. El último Falcon sobre la tierra nos cuenta nueve días de una comunidad extraña, marcada por la tragedia y las catástrofes, pero también por nuevos comienzos. Porque, como dice la narradora: “La esperanza adquiere a veces unas formas muy extrañas”.

La noticia fue dada en un el canal de Youtube de Filba y participaron Amalia Sanz y Catalina Labarca, de Fundación Filba; Daniela Gutiérrez, de Fundación Medifé y la autora Eugenia Almeida, miembro del jurado.









