Borges por Borges: así pensaba y hablaba el mayor autor argentino

¿Por qué quiso morir en Suiza? ¿Cómo había vivido la experiencia de la ceguera? ¿A qué se debió que sólo fuera feliz en la vejez? ¿Cuándo se había ubicado en las antípodas del peronismo? ¿Cuándo se enamoró de la literatura? ¿Cómo logró la publicación de su primer libro en 1923? La larga y riquísima vida de Jorge Luis Borges encierra numerosas preguntas que se pueden responder de muchas maneras, pero hay una forma de que las responda él: este pequeño documental de Infobae sobre el mayor escritor argentino, a 35 años de su muerte.

Basado en entrevistas que Borges concedió en las décadas de 1970 y 1980, el video reconstruye el universo borgeano en las propias palabras del mayor escritor argentino, que transformó la literatura hispanoamericana, según juzgó el crítico Harold Bloom al incluirlo en su libro El canon occidental. Allí Borges es uno de los escasos —nueve— escritores del siglo XX que Bloom consideró en el libro, cuyas tres cuartas partes dedicó a la literatura anterior a Dante.

“Si usted me quiere, como sé que me quiere, no puede desear ver mi agonía convertida en un espectáculo empapelando las calles de la ciudad”, le dijo a María Kodama cuando terminó una gira por Italia y le pidió que se quedaran a esperar su final juntos en Ginebra. A partir de ahí se desandan los recuerdos de Borges desde la biblioteca de su padre, donde creció, hasta sus años como director de la Biblioteca Nacional; sus relaciones como el amor imposible con Estela Canto o su larga amistad con Adolfo Bioy Casares; sus polémicas opiniones políticas; su trabajo como escritor y las razones por las que no recibió el premio Nobel, entre otros puntos.

Dos de las fuentes son los diálogos de Borges con el periodista español Joaquín Soler Serrano en uno de los últimos ciclos que condujo en la señal pública de su país, A fondo, un programa memorable (actualmente en línea en el canal de YouTube de Editrama) por el que pasaron también Juan Rulfo, Octavio Paz, Camilo José Cela, Frederick Forsyth, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Marguerite Duras, Guillermo Cabrera Infante, Juan Carlos Onetti, Chabuca Granda, Atahualpa Yupanqui, Salvador Dalí, Elia Kazan y Federico Fellini, entre otros.

La primera de esas entrevista fue realizada el 8 de setiembre de 1976, poco después de que Borges publicara La moneda de hierro; la segunda, el 23 de abril de 1980, cuando Borges viajó a España para recibir el Premio Cervantes.

Otra fuente de España fue el programa Encuentros con las letras, de RTVE, realizada el 31 enero de 1978; el ciclo era presentado por Elena Escobar, Roberto Llamas y Fernando Sánchez Dragó y salió al aire entre 1977 y 1981. También Tiempos modernos, otro programa de RTVE, emitido el 10 de octubre de 1985.

El diálogo entre Borges y Antonio Carrizo es parte de una serie de entrevistas que el recordado locutor argentino le realizó al escritor cuando cumplió 80 años, dentro del programa Charlas mano a mano con los protagonistas que emitió el entonces canal 11. Por ese ciclo pasaron desde Ricardo Güiraldes hasta Niní Marshall, desde Vittorio Gassman a Sandro; pero Carrizo, quien fue un lector aluvional y muy conocedor de la obra de Borges, le dedicó numerosos episodios al homenaje por el aniversario e invitó a participar a otras figuras del círculo borgeano, como María Kodama y el crítico Roy Bartholomew.

La entrevista de Nicolás Kasanzew es una de las numerosas que el periodista le realizó al autor de Ficciones, y se realizó el 24 de agosto de 1984, cuando Borges cumplió 85 años, para el noticiero del canal 9. También ha sido rescatada por su autor y se encuentra en su canal de YouTube.

