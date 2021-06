“Espanoramas”: el gran cine español invade las pantallas hogareñas

Espanoramas

A veces pareciera que el cine español tuvo su último gran referente en Pedro Almodóvar. Pero no. Suelen suceder fenómenos así, en los que si bien los nombres no descollan, no pasa lo mismo con las obras. Basta pensar en El lazarillo de Tormes, El cantar del mío Cid o incluso los libros que componen la Biblia. Todas ficciones que marcaron épocas y marcan lectores sin necesidad de referir a una firma. A veces el cine pide nombres. Es que es una industria colectiva con una mano hacedora de centenares, a veces, de obreros fílmicos. Ahora, Almodóvar tiene el antecedente de Luis Buñuel, Luis García Berlanga, y así.

Sin embargo, que esto no confunda: hay un muy buen cine en España. Películas narrativas y documentales que conforman un cuerpo vivo que se exhibe ante exquisitos espectadores. Y que la Argentina tiene la oportunidad de ver en forma gratuita en las pantallas hogareñas de los espectadores. El nuevo cine español se presenta en Espanorama, un ciclo organizado por el Cceba (Cooperación Cultura Española Buenos Aires). Para estar habilitado como espectador hay que ingresar aquí y crear una cuenta de usuario fácilmente.

Hasta el 13 de junio el público local podrá ver varias de las últimas películas premiadas en distintos festivales de origen hispánico. Films ficcionales y documentales se darán cita para aprovechar, también, los días de la cuarentena. Cada película durará 48 horas en exhibición. Y, si dios mediante, las condiciones de salubridad lo permiten, La voz humana, el último film de Pedro Almodóvar protagonizado por Tilda Swinton, se podrá ver presencialmente en Córdoba, aunque los organizadores no sean optimistas sobre esta posibilidad.

¿Qué ver?

Las niñas, de Pilar Palomero, muestra la amistad de dos chicas en el 1992 de las Olimpiadas en Barcelona, que las llevarán a descubrir como un viaje de iniciación el mundo nuevo de la adolescencia, en el marco de una España transformada. Ganadora de los Premios Goya a mejor película, mejor dirección novel, mejor guión original y mejor dirección de fotografía, es una película revelación. Se podrá ver desde hoy hasta el sábado a las 20.

Basado en hechos reales, La mort de Guillem reconstruye el asesinato de un joven antifascista apuñalado en el corazón por una banda de ultraderecha y de todo el aparato estatal -policial, judicial y político- unido para culpar a la víctima de ser el victimario. Se podrá ver desde el domingo 6 a las 18 horas.

El año del descubrimiento es un documental excepcional. Ganó el Goya a Mejor Documental y en Mar del Plata a la Mejor Película. Muestra los diálogos de personas de distintos géneros y edades frente al comienzo de una movilización frente al cierre de fábricas y la crisis capitalista general en España y que culminó con la quema del parlamento de Murcia. Un imperdible. Desde el lunes 7 a las 18.

El extranjero cuenta una historia de fines de los años cincuenta en la que dos jóvenes amigos solteros, Miguel, un tímido hombre de provincias que lucha por ganarse la vida como deliniante, y Antonio, el carismático hijo único de un rico arquitecto madrileño viajan a Ibiza atraídos por el mito sexual europeo y la ilusión de la libertad. Una vez allí, en la localidad de San Antonio, se encontrarán con una comunidad de personajes liberales y excéntricos. Protagonizada por Juan Diego Botto. A partir del miércoles 9 a las 18.

Transoceánicas es un documental emotivo que muestra la relación de dos ancianas que se remonta a su primera juventud, pero que hoy se encuentran separadas por el océano que une Barcelona y Buenos Aires. En este documental, las ancianas amigas registrarán de manera fílmica un reencuentro que venza el paso del tiempo y el peso de la geografía. A partir del viernes 11 a las 16.

Como joya del festival, se exhibe Vaca mugiendo entre ruinas, rescate de las imágenes de la Asturias insurgente en la revolución española fracturada por Franco. Mineros y campesinos y un gobierno de características soviéticas son expuestas a la mirada del espectador no sólo como un instrumento de recuperación del pasado, sino como una posibilidad del porvenir. A partir del viernes 11 a las 18.

El estreno de la primera película de Almodóvar en inglés, basado en el texto teatral de Jean Cocteau, será determinado por las oscilaciones del Covid en la Argentina. De todas maneras, las películas de exhibición demuestran una gran calidad y espesor fílmico. Tal vez sea cierto que la firma ya no importe. O quedará para otra discusión. En cambio, la posibilidad de ver gran cine hoy es una posibilidad concreta. Hay que aprovecharla.

* Programación completa está aquí.





