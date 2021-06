Llega la nueva edición virtual del Filba nacional, con la ciudad de Santa Rosa como sede

María Teresa Andruetto y Mariana Enríquez

“Gracias por acompañarnos de este modo, sin café, sin medialunas, pero del modo que podemos reencontrarnos”, comenzó diciendo Amalia Sanz, directora del Filba, en la presentación de la nueva edición nacional que se hizo vía Zoom. Del 16 a 19 de junio, se realizará de forma virtual pero tendrá como sede Santa Rosa, el décimo destino. El objetivo, aseguró, es el de “habitar todos los mundos posibles que hay dentro de un país. Pensar el territorio como un territorio literario: súper diverso y enorme”. María Teresa Andruetto será la encargada de abrir el festival y Mariana Enríquez de cerrarlo.

En cuatro días se realizarán más de 50 actividades virtuales y gratuitas para adultos y niños emtre conversaciones, entrevistas, lecturas, paneles, talleres, catas de libros y escritura en vivo. Entre las novedades de esta edición está el archivo del Filba, que contiene textos de diversos autores realizados durante todas las ediciones anteriores, y que se va a poner a disposición del público y de forma gratuita.

Estuvo presente en la presentación Pablo Ferraro, secretario de Cultura y Educación de Santa Rosa, quien dijo que “la federalización es importante porque en todos lados hay historias. Falta que alguien las descubras y las escribas”, y aseguró que “la literatura es algo fundamental. Pensemos la pandemia sin los libros. Hay que seguir difundiéndola. La literatura, en un tiempo tan oscuro como este, es una esperanza, nos abre puertas, nos ayuda ver al otro y a la otra de otra manera, nos ayuda a viajar, a imaginar, a abrir la cabeza”.

Participarán María Moreno, Gabriela Cabezón Cámara, Camila Sosa Villada, Jorge Consiglio, Federico Falco, Dolores Reyes, Juan Solá, Camila Fabbri, María Sonia Cristoff, Mariano Quirós, Natalia Porta López, Valeria Tentoni, Osvaldo Baigorria, Daniel Guebel, Carlos Ríos, Eric Schierloh, Carlos Skliar, Tamara Talesnik, Adriana Riva, Adela Basch, Mario Méndez, Santiago Llach, Migue Roth, Mario Ortiz, Agustina Paz Frontera, Martín Felipe Castagnet, Cristina Peuscovich, Lola Rubio y Carolina Musa.

También Luciano Saracino, Tamara Grosso, Gisela Colombo, Inés de Mendoca, José Depetris, Silvina Díaz, Carola Dinardo, Estrellita Caracol, Amparo Fernández, Carlos Gamerro, Nurit Kasztelan, Omar Lobos, María Rosa Lojo, Lucía Mancilla Prieto, Matías Moscardi, Marisa Negri, Matías Sapegno, Ángeles Alemandi, Cristian Aliaga, Pablo Ansolabehere, Carla Baredes, Lautaro Bentivegna, Graciela Bialet y Sergio De Matteo. A continuación, el programa completo:

MIÉRCOLES 16

10 hs. Taller de narrativa. Soluciones y disoluciones literarias

A cargo de Daniel Guebel

Plataforma Zoom

Un encuentro de dos horas intensas para recorrer los problemas de escritura más habituales. A partir de las dificultades y obstáculos que expongan los propios participantes se buscarán soluciones operativas para destrabar los procesos creativos.

11h. Lectura. Los poetas leen a Olga Orozco

IG - FundacionFilba

“Con sol en Piscis y ascendente en Acuario, y un horóscopo de estratega en derrota y enamorada trágica, nací en Toay”, así comienza Anotaciones para una autobiografía de Olga Orozco, una de las voces poéticas más importantes de Argentina. En este X Filba Nacional, invitamos a diez poetas a compartir sus versos favoritos de la autora pampeana.

Participan: Matías Moscardi, Marisa Negri, Tamara Grosso, Valeria Tentoni, Nurit Kasztelan, Eric Schierloh, Jorge Consiglio, Santiago Llach

12 hs. Cruce epistolar. Relatos bizarros

A cargo de Ángeles Alemandi y Mario Ortiz

Muchas veces “lo insólito” es el motivo por el que pueblos de provincia se hacen noticia a nivel nacional. Pero, ¿qué esconden esos lugares que son mucho más que la noticia freak del día?, ¿no tendrá más que ver con los modos de narrar esas realidades? ¿Qué tan inspiradoras pueden ser esas situaciones o personajes fuera de lo común?

En esta primera entrega del intercambio epistolar entre Ángeles Alemandi desde La Pampa y Mario Ortiz desde Bahía Blanca reflexionarán sobre los modos de narrar lo insólito y cuán literarias son sus realidades locales.

Si querés recibir sus cartas, anotate en la web de Filba

15 hs. Juan Carlos Bustriazo Ortiz: el poeta que le cantó al fuego

Por Cristian Aliaga

Poeta de la naturaleza y del ritmo, Bustriazo Ortiz retrató como pocos los paisajes, la noche, las siestas, el viento árido y la lengua errante de La Pampa.

Nacido en Santa Rosa en 1929, su obra poética, que él denominaba Cantro Quetral, incluye más de setenta títulos, de los cuales sólo 6 fueron publicó en vida.

Rescatado por el poeta y editor Cristian Aliaga, en esta plaqueta compartimos una selección de poemas publicados en antologías de la editorial Hudson, además de una presentación muy personal de Bustriazo Ortiz.

Plaqueta descargable desde el miércoles 16

16 hs. Filbita Cuenta #Especial Santa Rosa

Gisela Colombo lee un fragmento de la novela Viajeros del papel

“Un cuento cada noche”, pide la pequeña hija del señor Bianchi, en Cuentos por teléfono (© Editorial Juventud, 1962) de Gianni Rodari, y él esté donde esté, cada día a la 9 de la noche llama a su casa y le cuenta un cuento. Son cuentos cortos, disparatados, para atravesar la noche.

#Filbitacuenta es una iniciativa que nació a poco de haber comenzado la cuarentena, con el objeto de incentivar la lectura e invitar a leer en voz alta, acompañar a chicos y chicas confinados en sus casas (no sabíamos por cuánto tiempo), acortar la distancia y, entre todxs, hacer que la literatura circule como un abrazo de palabras en estos tiempos difíciles.

Y aquí seguimos, compartiendo lecturas. Esta vez invitamos a autores y autoras que participan en el festival a compartir una lectura en #Filbitacuenta.

17 hs. Rosario Bléfari en Santa Rosa

Santaroseña por adopción, la escritora, compositora y cantante Rosario Bléfari escribió una serie de notas preciosas sobre su relación con la ciudad pampeana. LaAgenda las fue publicando de a poco, desde 2019 hasta el momento de su muerte. Para este Filba Nacional, hicimos una selección de algunas de esas notas y entradas de diario, para volver a ponerlas en circulación, y volver a respirar por un ratito la frescura de la escritura y de las ideas de la gran Rosario.

Textos en nuestra web

18 hs. Catálogo en juego. Especial Filba Nacional Santa Rosa

Mesa redonda. Catálogo en juego

Carla Baredes (iamiqué), Silvina Díaz (AZ), Carolina Musa (Libros Silvestres), Lola Rubio (FCE), Lucía Mancilla Prieto (Casita de libros, La Cumbre)

Por Canal de YouTube Filba

Un juego entre editoriales y libreros para conocer más acerca del panorama actual del campo de los libros para las infancias. A partir de distintas categorías, cada editora responderá con un libro de su propio catálogo y un librero sumará sus propias elecciones. Así, el juego será el disparador para conversar sobre libros, estéticas, temáticas e infancias.

20 hs. Conferencia inaugural. Cuerpo y escritura

A cargo de María Teresa Andruetto

Canal de YouTube de Filba

La escritora María Teresa Andruetto inaugurará la décima edición del Filba Nacional Santa Rosa con una lectura sobre la escrituras de los cuerpos, el oficio de escribir y la escritura del oficio.

22:30 hs. Voy con audio

Por WhatsApp

Camila Sosa Villada lee por WhatApp uno de los textos que forman parte del libro 10 años del Filba Nacional.

Para participar de esta actividad, anotate en nuestra web.

23 hs. Ciclo documental. Hoy “Olga Orozco: Obra y Oficio”, de Marcelo Iaccarino

Noche, fresquito y un buen documental, ideal para terminar un día de festival.

JUEVES 17

10 hs. Taller intensivo de poesía. La inexpresión: taller de poesía contra el Yo

A cargo de Matías Moscardi

Plataforma Zoom

¿No era la poesía el género expresivo por antonomasia? ¿De dónde viene la idea de que el poema expresa algo –sentimientos, pensamientos, opiniones, preferencias, gustos–?

Todo poema tiene algo de Frankenstein: lleva nuestro nombre, a la vez que se rebela contra nosotros. El poema rompe amarras, no quiere correas, ni líneas-guía para crecer; busca solito, como un brote enredado, la luz del sol.

En este taller, se propone escribir contra la expresión y su aliado principal: el Yo. Para eso, imaginamos un acto de malabarismo: escribir desde lo impersonal, a partir de materiales que no tengan que ver con lo que pensamos o sentimos antes del poema, sino después. Antes del poema ya no queda más nada –nada de nada–: todo eso llega más tarde que temprano, en el futuro. No es ni siquiera nuestro, no nos pertenece: el poema es el otro.

Este taller se impartirá los días jueves 17 y viernes 18 de junio a las 10 hs.

Cupos limitados

11h. Lectura. Los poetas leen a Olga Orozco

IG - FundacionFilba

“Con sol en Piscis y ascendente en Acuario, y un horóscopo de estratega en derrota y enamorada trágica, nací en Toay”, así comienza Anotaciones para una autobiografía de Olga Orozco, una de las voces poéticas más importantes de Argentina. En este X Filba Nacional, invitamos a diez poetas a compartir sus versos favoritos de la autora pampeana.

Participan: Matías Moscardi, Marisa Negri, Tamara Grosso, Valeria Tentoni, Nurit Kasztelan, Eric Schierloh, Jorge Consiglio, Santiago Llach

17.30 hs. Taller de collage. Un viaje de papel

A cargo de Estrellita Caracol

Plataforma Zoom

El diccionario dice que travesía es un “viaje por tierra, por mar o por aire, en que se atraviesa una zona extensa, una región, etc.” Yo creo que el diccionario se queda corto, y que hay otras maneras de viajar, pero eso se los voy a contar en el taller.

Así que: saquen sus pasajes, y preparen el equipaje para este viaje de papel.

(A partir de 7 años)

Cupos limitados

18 hs. Cata de libros: Poesía

A cargo de Matías Moscardi

Por Meet

Una cata de libros en las que un escritor recomienda sus lecturas de poesía como quien cuenta un secreto compartido. Lecturas en vivo y la mirada lectora de quien escribe.

Cupos limitados

19 hs. Lectura. La biografía imaginada

José Depetris, Maria Rosa Lojo, Martín Felipe Castagnet, Mario Méndez

Canal de YouTube de Filba

El libro Gente de la tierra, de José Depetris recupera un censo del año 1895 de los sobrevivientes a la conquista del desierto, a quienes devuelve su nombre y les da una identidad. A partir de algunos datos de este relevamiento, tres escritores imaginan la biografía de tres indígenas que sufrieron la persecución, el robo y la matanza de los suyos en uno de momentos más negros de nuestra historia.

20 hs. Panel. Travesías

Osvaldo Baigorria, María Sonia Cristoff y Matías Sapegno.

Modera: Migue Roth

La Pampa, que es parte de la Patagonia, está signada por la característica de ser un espacio que se atraviesa para ir de un lado a otro lado. ¿Qué significa entonces la travesía para quienes viven en ella? ¿Cómo se mira de cerca una extensión aparentemente vacía? ¿Cómo se atraviesa la pampa seca, donde el viento y el campo son extensiones aparentemente infinitas?

20:30 hs. Taller para adolescentes. Si yo te contara, Olga…

A cargo de Amparo Fernández

¿Y si los poemas escritos en otro tiempo volvieran para decirnos algo de estos días? ¿Y si le contarámos algo de nuestro día a día y sus poemas vinieran a ponerle palabras? Una propuesta para acercar a adolescentes el poemario de Olga Orozco e invitarlxs a reflexionar sobre la vida familiar y social en este contexto tan particular.

Cupos limitados

DÓNDE: Plataforma Zoom

22 hs. Performance. Paisaje nocturno I

Tamara Talesnik

IG live- Filba

Unx escritxr que lee y una cámara que se mete en los rincones de la noche de algún lugar.

22.30 hs. Voy con audio

Por WhatsApp

Agustina Paz Frontera lee por WhatApp uno de los textos que forman parte del libro 10 años del Filba Nacional.

23 hs. Ciclo de documentales. El arte del tiempo. Un rescate ancestral

de Emilia Simonetti

La construcción de la carretera panamericana que conecta Chile de norte a sur, tropieza con el sitio arqueológico más grande de la región de Coquimbo: El Olivar, un enorme asentamiento que alberga las sepulturas de diferentes culturas prehistóricas de la región, entre ellas, el apogeo de la cultura Diaguita (800 – 1536 d.C). Esta cultura, estudiada por los arqueólogos desde la década de 1920 en adelante, y conocida por su sofisticada alfarería, contiene más de 700 años de prehistoria chilena y su relación con el territorio, revelando esta vez, una profunda concepción del tiempo y la muerte.

Noche, fresquito y un buen documental, ideal para terminar un día de festival.

Esta proyección se liberará en forma gratuita el 17/06 a las 23 hs.

VIERNES 18

11h. Lectura. Los poetas leen a Olga Orozco

IG - FundacionFilba

“Con sol en Piscis y ascendente en Acuario, y un horóscopo de estratega en derrota y enamorada trágica, nací en Toay”, así comienza Anotaciones para una autobiografía de Olga Orozco, una de las voces poéticas más importantes de Argentina. En este X Filba Nacional, invitamos a diez poetas a compartir sus versos favoritos de la autora pampeana.

Participan: Matías Moscardi, Marisa Negri, Tamara Grosso, Valeria Tentoni, Nurit Kasztelan, Eric Schierloh, Jorge Consiglio, Santiago Llach

16hs. Filbita Cuenta #Especial Santa Rosa

Mario Méndez lee El viento en Trebolares

“Un cuento cada noche”, pide la pequeña hija del señor Bianchi, en Cuentos por teléfono (© Editorial Juventud, 1962) de Gianni Rodari, y él esté donde esté, cada día a la 9 de la noche llama a su casa y le cuenta un cuento. Son cuentos cortos, disparatados, para atravesar la noche.

#Filbitacuenta es una iniciativa que nació a poco de haber comenzado la cuarentena, con el objeto de incentivar la lectura e invitar a leer en voz alta, acompañar a chicos y chicas confinados en sus casas (no sabíamos por cuánto tiempo), acortar la distancia y, entre todxs, hacer que la literatura circule como un abrazo de palabras en estos tiempos difíciles.

Y aquí seguimos, compartiendo lecturas. Esta vez invitamos a autores y autoras que participan en el festival a compartir una lectura en #Filbitacuenta.

DÓNDE: Spotify Filba Literatura

17.30 hs. Taller de creatividad. Mapa para descubrir (a confirmar título)

A cargo de Cristina Peuscovich

Un mapa es un dibujo de un lugar, de un espacio, de eso que está ahí y se puede conocer.

Quien decide hacer una travesía, probablemente tenga un mapa en el bolsillo.

El taller propone un recorrido por “dentro” para descubrir rincones y emociones que no habíamos visto.

A partir de 6 años

Cupos limitados

DÓNDE: Plataforma Zoom

18 hs. Charla-Taller: Infancia, territorio de lecturas

A cargo de Graciela Bialet

Por Canal de YouTube Filba

La infancia es un territorio vasto para explorar. Recorrerlo con lecturas, acompañar y nutrir los primeros años de vida con libros y literatura es una oportunidad, una responsabilidad y un desafío que invita a adultas y adultos a ampliar la propia mirada, a sumergirse en la poética de la infancia y las profundidades del lenguaje.

Graciela Bialet, escritora y reconocida referente en promoción de la lectura, guiará esta travesía que incluirá paradas poéticas, horizontes narrativos y un mapa en permanente construcción.

Cupos limitados

DÓNDE: Plataforma Zoom

19 hs. Lectura. Composición tema: La vaca

Omar Lobos, Camila Fabbri, Sergio De Matteo, Dolores Reyes

Por Canal de YouTube Filba

Consigna sarmientina y casi un lugar común dentro de la escuela, invitamos a cuatro escritores a que vuelvan a pensar la vaca desde la contemporaneidad. ¿Cómo es hoy una composición que aborda a este animal emblema de nuestro país? ¿se lo pensará desde el progreso? ¿como un modelo de país próspero o frustrado? ¿Dónde está la vaca hoy en día en nuestra literatura? ¡Alumnos, a la fila!

20 hs. Panel. Nueva excursión a los indios ranqueles

María Moreno, Carlos Gamerro, Pablo Ansolabehere

Modera: Inés de Mendonça

Por Canal de YouTube Filba

En 1870, Lucio V. Mansilla parte con una misión especial de hacer un acuerdo de tierras con los indios ranqueles, que habitaban parte de la provincia de La pampa. Cuando conoció a los indios, estableció con ellos una relación de respeto y amistad, que dejó plasmada en los diarios Una excursión los indios ranqueles, que hasta el día de hoy se siguen leyendo y revisando. Cuatro especialistas en estos diarios analizan la fuerza actual que continúa teniendo esta aventura.

22 hs. Performance. Paisaje nocturno II

Juan Solá

IG live- Filba

Unx escritxr que lee y una cámara que se mete en los rincones de la noche de algún lugar.

22.30 hs. Voy con audio

Por WhatsApp

Carlos Ríos lee por WhatApp uno de los textos que forman parte del libro 10 años del Filba Nacional.

23 hs. Ciclo documental. La vuelta al campo, de Juan Pablo Leeore

Este documental narra las historias de diferentes movimientos sociales que reivindican la ´vuelta al campo´ como parte de su lucha por la justicia, la democracia y la libertad tras ser expulsados del sistema como consecuencia de las políticas neoliberales. Los campesinos, que fueron desalojados por el avance de la frontera agropecuaria, vuelven a la ruralidad para construir una alternativa frente a tanta desigualdad.

Noche, fresquito y un buen documental, ideal para terminar un día de festival.

SÁBADO 19

10 hs. Taller de no ficción. El cuento que me cuento

A cargo de Ángeles Alemandi

Narrar mi propia historia me permite hacer lo que quiero con ella: suprimir partes, embellecer otras, sacrificar lo que estorbe, inventar a gusto. ¿Por qué deberíamos preocuparnos acerca de cuál es la verdad? Dice Joan Didion: “No sólo siempre me costó distinguir entre lo que pasó y lo que podría haber pasado, sino que seguí desconfiando de que, para mis fines, importara”.

En este taller vamos a dejar de lado las etiquetas que hablan de literatura del yo o de autoficción, para pensar sólo en estrategias narrativas que nos permitan escribir un buen relato.

Cupos limitados

DÓNDE: Plataforma Zoom

11 hs. Charla para bibliotecarios y docentes

Leer con otros: un horizonte poético

A cargo de Carlos Skliar y Natalia Porta López

Por Canal de YouTube Filba

Desafiamos a Carlos Skliar y Natalia Porta López a conversar sobre diversos temas elegidos al azar. Cada uno recibe en una casa un envío especial en el que encontrarán sobres cerrados con cartas, recetas, poemas, escenas de escuela; disparadores de reflexiones, emociones, anécdotas. La invitación es a jugar, a dejarse sorprender y charlar como en una mesa de café.

DÓNDE: YouTube Fundación Filba

11 h. Lectura. Los poetas leen a Olga Orozco

IG - FundacionFilba

“Con sol en Piscis y ascendente en Acuario, y un horóscopo de estratega en derrota y enamorada trágica, nací en Toay”, así comienza Anotaciones para una autobiografía de Olga Orozco, una de las voces poéticas más importantes de Argentina. En este X Filba Nacional, invitamos a diez poetas a compartir sus versos favoritos de la autora pampeana.

Participan: Matías Moscardi, Marisa Negri, Tamara Grosso, Valeria Tentoni, Nurit Kasztelan, Eric Schierloh, Jorge Consiglio, Santiago Llach

16 hs. Filbita Cuenta #Especial Santa Rosa

Luciano Saracino lee

“Un cuento cada noche”, pide la pequeña hija del señor Bianchi, en Cuentos por teléfono (© Editorial Juventud, 1962) de Gianni Rodari, y él esté donde esté, cada día a la 9 de la noche llama a su casa y le cuenta un cuento. Son cuentos cortos, disparatados, para atravesar la noche.

#Filbitacuenta es una iniciativa que nació a poco de haber comenzado la cuarentena, con el objeto de incentivar la lectura e invitar a leer en voz alta, acompañar a chicos y chicas confinados en sus casas (no sabíamos por cuánto tiempo), acortar la distancia y, entre todxs, hacer que la literatura circule como un abrazo de palabras en estos tiempos difíciles.

Y aquí seguimos, compartiendo lecturas. Esta vez invitamos a autores y autoras que participan en el festival a compartir una lectura en #Filbitacuenta.

DÓNDE: Spotify Filba Literatura

17.30 hs. Taller de historieta. Una historia a cuadritos

A cargo de Luciano Saracino

DÓNDE: Plataforma Zoom

¿Cuántas historias se pueden contar con globos y símbolos? ¿Qué pasa con los personajes de un cuadrito hacia el otro? Un taller para compartir la lectura de historietas y crear una aventura en viñetas.

A partir de 10 años.

18 hs. Cata de libros. Cuerpo y literatura

A cargo de Dolores Reyes

Meet

Probar, oler, mirar literatura para armar un catálogo de próximas lecturas. Una cata en la que una autora abre los sentidos de los asistentes con una selección muy personal de libros que cruzan cuerpo y literatura.

Cupos limitados

18 hs. Escritura en vivo. Escritorxs escribiendo

A cargo de Martín Felipe Castagnet, Camila Fabbri y Adela Basch

Por Canal de YouTube Filba

¿Qué borra un escritor cuando escribe?, ¿qué deja?, ¿cuál es el ritmo de su trabajo? Rompiendo los muros que encierran la intimidad entre el escritxr y su proceso creativo, esta es una invitación a espiar en vivo el ejercicio de escritura de tres escritorxs, unx detrás de otrx.

19 hs. Gabriela Cabezón Cámara en primera persona

Entrevista: Lautaro Bentivegna

Por Canal de YouTube Filba

“Quería describir la naturaleza y la belleza excéntrica del desierto de pastizales que era la Pampa” señaló en una entrevista la escritora Gabriela Cabezón Cámara, haciendo referencia al territorio narrado en su novela Las aventuras de la China Iron. De las voces más originales y potentes de la literatura contemporánea argentina, en esta entrevista, la autora recorrerá sus vínculos creativos con la Pampa, sus lecturas y sus formas de pensar a la escritura como un espacio de resistencia y refugio.

20 hs. Bitácoras del X Filba Nacional Santa Rosa

Carola Di Nardo, Migue Roth, Adriana Riva, Federico Falco, Anabela Abram

Por Canal de YouTube Filba

Como un mapa literario itinerante, las Bitácoras del Filba son lecturas sobre recorridos - virtuales o presenciales- que escritorxs realizaron por la ciudad que nos recibió este año. En esta lectura, cuatro autorxs comparten los textos inspirados por registros audiovisuales que tienen a Santa Rosa como trasfondo.

22 hs. Performance. Paisaje nocturno III

Mariana Enriquez

IG live- Filba

Unx escritxr que lee y una cámara que se mete en los rincones de la noche de algún lugar.

22.30 hs. Voy con audio

Por WhatsApp

Mariano Quirós lee por WhatApp uno de los textos que forman parte del libro 10 años del Filba Nacional.





