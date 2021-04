Maia Reficco: “La actuación es terapéutica y la música es mi vida”

Maia Reficco

Recién está por cumplir 21 años y ya cumplió casi todos los sueños que imaginaba. ¿Azar? ¿Magia? ¿Talento? Probablemente: talento, magia y azar. Sería irrazonable cuantificar cada variable en términos de porcentajes relacionados entre sí. Porque nada es tan lineal y la experiencia es un verdadero flash. Aun más cuando las cosas se van desencadenando como guionadas por un ghost writer existencial con la mejor (confieso que le pediría el contacto si no fuera tan solo una metáfora).

Maia Reficco hizo, hace y hará de todo: protagonizó la tira juvenil Kally’s Mashup en Nickelodeon, interpretó a Evita en Broadway y ahora se lanza como cantante. Además de ser una referente feminista para la generación centennial, piensa su obra como un aporte para hacer del mundo un lugar mejor.

#VOZ

Mi mamá es fonoaudióloga y coach vocal de Abel Pintos, de Chayanne, de Tini y de muchos artistas alucinantes, entonces crecí con los hábitos de salud vocal heredados de mi vieja: ninguna piba de mi edad se cuida de gritar un un boliche y yo lo tengo súper incorporado. También soy re consciente que tuve una suerte muy zarpada de acceder a la música. Mismo crecí en Boston y mi padrino es profesor en Berkeley y me llevaba al backstage de recitales y era niña y me ponía frente al piano. A los siete años vine a la Argentina. Así es la historia.

#NICKELODEON

Para mis quince había pedido ir a tomar clases de canto con un profesor que admiro mucho y entonces en ese viaje conocí a una amiga de mi mamá que se llama Claudia Brant, que es una gran compositora, y todo se dio medio de rebote, y entonces audicioné, y a los tres días tenía que viajar a Miami a grabar el piloto, todo fue una locura linda. Yo estudié actuación desde los 9 años, porque era una niña bastante histriónica y mis padres me dijeron: “tenés que hacer clases de cosas”, como que se la veían venir, entonces me mandaron a estudiar desde muy chica clases de todo lo que existe. Por ejemplo, equitación. ¿Equitación? Pero se los re agradezco: una vez tuve que hacer una escena arriba de un caballo y me sentía preparada. Para eso y para muchas otras cosas.

#EVITAENBRODWAY

Al día de hoy no lo creo. Me siento muy agradecida. Lo de Evita era algo que ni me atrevía a soñar. Me llegó un mail, yo pensé que era spam y no lo contesté. Fue tremendo. No lo podía creer. La experiencia fue transformadora. Tenía que estar expuesta todo el tiempo, había mucha data y todo el tiempo aprendía cosas nuevas de mis compañeros y compañeras a quienes admiraba. Son tres personajes principales: Evita, Perón y el Che. Después aparecen otros que no tienen tanto protagonismo en la obra. Fue todo muy movilizante. Ponerme a leer y a investigar con mi abuelo. Él me regalaba libros. Leí desde La razón de mi vida hasta cosas que eran críticas, como que quise verlo desde toda perspectiva posible.

#ARTE

A mí me pasa que el arte en cada disciplina cumple roles muy distintos en mi vida. La actuación la siento como necesaria, como terapia, ahí analizo todo lo que me pasa, las cosas que me exceden y me permito volcar emociones que en otra parte no. En cambio la música es como mi segundo idioma, como algo que es naturaleza para mí. La actuación es terapéutica y la música es mi vida. Siento que ahora pude encontrar ese punto que me faltaba. Porque un artista para poder comunicar tiene que estar alineado con sus propias razones. Me costó un montón encontrar esa seguridad y ese lugar, pero una vez que la encontré seguí para adelante porque es una verdad que nada la va a alcanzar.

#INFLUENCIASMUSICALES

Me inspiran muchas cosas. Desde lo musical, todo el proceso que fui haciendo desde que era muy chiquita porque me encanta escuchar mucho jazz, por mi mamá… y mi papá ponía Maroon 5 o The Jackson 5… y mi vieja me ponía rock nacional. Musicalmente me gusta hacer de todo porque crecí escuchando de todo y hoy disfruto escuchar de todo. El EP que vamos a sacar a mitad de año es una mezcla de un montón de cosas. Y la realidad es que yo soy un poco eso. Pero en cuanto a las letras y a las melodías, soy una niña y vivo con mucha intensidad (todavía sigo diciendo que soy una niña y cumplo 21 en un mes… jaja!), entonces me sirve sacar de mi propio dolor, amor, desamor. Me encanta lo que hacen artistas como Kali Uchis, Ariana Grande, Paloma Mami, súper fieles a sus dos culturas y yo me veo reflejada, a veces es medio difícil porque me dicen “vos no sos argentina” o “vos no sos gringa”, y la verdad es que soy las dos cosas. Tal vez en los Estados Unidos me siento menos parte, porque la discriminación al latino es muy fuerte y se siente desde ahí, por cómo está la sociedad, pero en cuanto a mi forma de existir no tanto. Me siento parte de la sociedad, me siento muy cómoda hablando en inglés.

#PROCESOCREATIVO

Me gusta pensar en un concepto, por eso quiero ir separando mi trabajo en EPs. Me gusta componer por etapas. Como lo divido por áreas de mi vida, siempre estoy en una. Cuando escribo, tal vez se lo dedico a una situación o a una persona. Y musicalmente suele haber un hilo, no es que sea todo parecido, pero se nota que hay una especie de matriz que atraviesa a las canciones. Por ejemplo, ayer compuse un tema y sentí que no entraba en el EP, porque ya está bastante cerrado como idea. Será material para un proyecto futuro.

#TRANSFORMACIÓNSOCIALPOP

Siento que tener una plataforma hoy en día es tremenda responsabilidad y no lo puedo obviar. Como mujer, las problemáticas me atraviesan de una forma que no me permiten, ni aunque quisiera, hacer oídos sordos. Entonces desde ahí parte la necesidad de comunicar y de transmitir para este público que vive los mismos conflictos y las mismas problemáticas que vivo yo. Como mujer que vive en la Argentina, hoy en día, como mujer en fin. Siento que es importante saber que son los jóvenes quienes generan el cambio, por eso hay que informarles, hay que hablarles, y yo quiero aportar lo que pueda desde mi lugar para lograr esa transformación.

#LAPELÍCULA

Hace dos años nos siguen pidiendo una tercera temporada, que no va a suceder. Pero para cerrar el proyecto de Kally´s, vamos a hacer una película. Y me encanta porque es mucho trabajo para mucha gente y me parece importante hoy en día si podemos volver a trabajar tanto el equipo técnico, creativo y de producción. El arte necesita reactivar. Me siento muy agradecida de poder estar ahí.

#PANDEMIA

Cumplí la cuarentena de 2020 a rajatabla. La primera vez que salí para trabajar me agarró el COVID. Fui al estudio a grabar la canción Tuya y pasó. Así que me recontra cuidé. Y ahora mucho más, porque hay un montón de gente que depende que no nos agarremos COVID. Soy muy obsesiva y cuidadosa con eso.





