El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música Nacional e Independiente: sus alcances y objetivos

El INAMU presentó el Banco de Música Nacional e Independiente

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) presentó el Banco de Música Nacional e Independiente con el objetivo de facilitar el acceso de la música nacional e independiente a los medios de comunicación.

Grupos y solistas de todo el país podrán cargar sus discos editados en forma independiente generando un reservorio de contenidos para que los medios de comunicación dispongan de material musical que aporte al cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522). Este artículo fija un porcentaje mínimo de emisión de música nacional en las radios del 30 %, debiendo ser la mitad de ese porcentaje de producción independiente. El banco es de acceso gratuito y fomenta la inclusión de todos los estilos musicales.

En diálogo con Infobae Cultura, Diego Boris, presidente del INAMU, contó detalles de esta herramienta que ya está disponible. “La idea de crear este banco surgió hace varios años. Luego de que con la Federación Argentina de Músicos/as Independientes (FA-MI), que en ese momento yo estaba presidiendo, se logró incorporar el artículo 65 y, con la posibilidad de que eso se implemente, se realizaron convenios en su momento con el AFSCA (la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y de ahí surgió la posibilidad de que la FA-MI en ese momento pueda tener un banco de música independiente para poder dotar a los medios de comunicación y a las radios en particular de material que cumpla con lo que sostiene el artículo. Esto empezó a funcionar y luego se dejó de fiscalizar”, comenzó.

Diego Boris durante una charla en Cosquín (INAMU/Archivo)

Y siguió: “A partir del año pasado, el INAMU recuperó ese impulso que se había llevado adelante y firmamos nuevos convenios ya desde el INAMU con el ENACOM, que es el órgano de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero, previo a esto, el INAMU realizó una campaña de concientización de por qué es tan importante pasar música nacional como cortina o artística una vez desencadenada la pandemia. Esto porque no podíamos tocar y uno de los probables ingresos podía ser la música en los medios de comunicación”.

Después de esa campaña de difusión, se firmaron convenios con el ENACOM y, entre ellos, “está la posibilidad de que el INAMU pueda aportar al cumplimiento de la ley a partir de distintas herramientas. Una de las formas de colaborar es poner a disposición de las radios un banco que permita tener un reservorio de música nacional e independiente para poder cumplir con la ley”, destacó Boris.

“Estuvimos trabajando en un software que permita que cada grupo o solista de cada rincón del país pueda subir de una manera muy sencilla su fonograma al banco. Estos discos pueden ser virtuales o físicos pero hay que tener el ISRC, que es un código de productor fonográfico que en estos momentos da CAPIF. Uno recomienda también que puedan hacer el trámite, no es obligatorio, en la DNDA (la Dirección Nacional de Derecho de Autor) de lo que es obra publicada, que es lo que da la propiedad del fonograma o discos hacia los dueños, en este caso, grupos y solistas autogestivos”, subrayó.

El artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fija un porcentaje mínimo de emisión de música nacional en las radios del 30%, debiendo ser la mitad de ese porcentaje de producción independiente

Luego contó que ya comenzó el proceso de carga y que, en los primeros tres días, hubo 300 grupos o solistas que subieron su material. “Creemos que en dos meses va a estar a disposición de los medios de comunicación y que ya va a haber una importante cantidad de discos subidos de todos los estilos y de todas las regiones culturales. Se va a poder acceder de distintas maneras al banco. No es un streaming. El banco es específicamente un reservorio para que los medios de comunicación puedan tener material, no solo que cumplan con la ley, sino para que puedan difundir, que es algo tan importante. Al no ser streaming, no compite con las plataformas digitales, donde los grupos y solistas monetizan sus canciones. Y se va ir actualizando permanentemente”, prometió.

Por último, destacó que en el proyecto trabajó mucha gente, aunque “sigue y va a seguir trabajando mucha gente porque también es el aporte de cada artista cargando su contenido. Bernabé Cantlon, parte del INAMU y guitarrista y cantante del grupo Lash Out, estuvo activamente participando en la formulación del banco por sus conocimientos en informática”, contó Boris.

¿Cómo cargar un disco editado de forma independiente en el Banco de Música?

1. Podrán acceder al banco las personas inscriptas en el Registro Único de Músicos/as/xs Nacionales y Agrupaciones Musicales Nacionales. Quienes no estén registrados podrán hacerlo gratis y en pocos minutos en inamu.musica.ar (el registro permite participar de las Convocatorias de Fomento del INAMU, utilizar el Banco de Música Independiente, obtener descuentos en pasajes en micro de larga distancia e instrumentos musicales, solicitar el dominio “.musica.ar” y recibir información del INAMU, entre otros).

2. Ingresando al Panel de Control del sitio web de INAMU, se encontrará el acceso al Banco de Música Independiente, desde donde se podrá completar el formulario y subir las canciones, arte gráfico y ficha técnica del disco. Se incluye un instructivo de carga en texto y audiovisual para subir el material de la mejor manera.

Grupos y solistas de todo el país podrán cargar sus discos editados en forma independiente generando un reservorio de contenidos

3. Una vez realizada la carga, desde el INAMU se validará la información suministrada para incorporar la producción discográfica al banco.

Luego, el INAMU realizará una campaña para que las radios y medios de todo el país accedan al Banco de Música Independiente y puedan utilizar el material suministrado por los grupos y solistas aportando para el cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522).

Por último, aseguran que este nuevo paso dentro de las acciones del INAMU para que circule más música nacional en los medios de comunicación, articulando con ENACOM y FA-MI, busca apoyar, promover y reforzar las cuotas de difusión para mejorar las condiciones en las que circula nuestro arte.

