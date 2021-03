Marta Minujin presenta su obra ‘Pandemia’ en el Bellas Artes

Marta Minujín y su obra "Pandemia", que se presentará en el Museo Nacional de Bellas Artes (IG: @martaminujin)

“El 11 de marzo recibí un golpe mortal y lo sobreviví”, escribió Marta Minujin en el revés de su obra Pandemia, un collage gris como los días de encierro, en el que pegó un total de 22.600 tiras de paño teñido y que se presentará en el Museo Nacional de Bellas Artes.

Minujin se refiere a la muerte de su compañero, Juan Carlos “Bebe” Gómez Sabaini, y decidió integrarlo a su último trabajo, al que se dedicó desde mayo del año pasado, día a día, durante cinco horas. Casi como en un ritual terapéutico, Minujín comenzó una obra de grandes dimensiones -de 2 x 2,60 metros- que se cierra con este mensaje y otro de agradecimiento a aquellos que la apoyaron en este díficil momento: “El arte me protege. A tdos los que me siguieron en Instagram, me acompañaron, les dedico esta obra”. En otro rincón agrega: “Ya que la Pandemia se va para el Bellas Artes seguiré creando”.

La artista pop realizó un obra obsesiva, diminuta en el detalle, pero de grandes dimensiones, donde los pequeños cuadrados en blanco, negro y los siete tonos de gris sobre una tela generan una sensación de bello enrarecimiento. La obra se completa con la proyección sobre el bastidor de una imagen de la misma trama.

A su vez, cada fragmento también proviene de un proceso minucioso, en el que Marta pintó pequeñas telas constituidas por líneas paralelas negras, blancas y grises. Más tarde, las cortó transversalmente en finas tiras que generan una trama de cuadraditos de no más de 2 o 3 milímetros de lado, que luego fue colocando en el gran bastidor.

Pandemia se presentará en el Bellas Artes en el marco de El canon accidental. Mujeres artistas en Argentina (1890-1950), la exhibición con curaduría de Georgina Gluzman, que concentrará alrededor de 80 obras realizadas por 44 artistas. También en esos días, llegará la obra gráfica de León Ferrari, de quien se preparaba en 2020 una retrospectiva, debido al centenario de su nacimiento, pero que debió postergarse por la crisis global del coronavirus hasta 2022.

El paso a paso de Marta Minujín en "Pandemia"

Andres Duprat, director del MNBA, explicó a Infobae Cultura: “La obra de de Marta es muy buena, produce un gran impacto. Creo que representa muy bien loque hemos pasado todos en el último año, un tiempo entre la expectativa y la oscuridad”.

“El gran valor de Marta es que fue una persona que siempre ocupó el centro de la escena, de los 60 en adelante. Obvio que hizo una lucha enorme, y contra la mirada machista, logró ocupar su espacio siempre. Me paree que es de las pocas artistas referentes que han perforado un territorio machista del mundo del arte”, agegó.

“El montaje de ‘Pandemia’ en el hall de ingreso al Museo incluye una proyección con movimiento de esa misma trama sobre la tela, lo que produce un efecto cinético sutil que potencia su magnetismo. El resultado es una trama delicadísima compuesta por centenares de miles de cuadraditos que, de alguna manera, representan un conteo en el tiempo o una estadística que sugiere los días pasados en pandemia o el número de víctimas. Por su contundencia, es una gran obra de arte. Original, sólida, sensible y muy movilizante, teniendo en cuenta el contexto y los acontecimientos que nos tocan vivir”, sumó Duprat en un comunicado.

El 2021 seguriá para Minujín con una presentación de La catedral del pensamiento vacío, una cara cortada del David de Miguel Ángel de 18 metros de ancho hecha en cemento, con agujeros para meterse y música, que se presentará el 7 de abril en la Fundación Santander, luego recreará su nido del hornero gigante en el Centro Cultural Kirchner.

*Del 25 de marzo al 27 de junio, la obra podrá verse en el hall central de la planta baja del Museo, con entrada gratuita y reserva previa de turnos a través de la página web.

