Minujín recordó sus inicios en el arte, cuando "no existían en el país ferias de arte, solo galerías" y como cuando tenía 16 años conoció a Alberto Greco "en un momento en que las galerías se abrían al arte informalista, al action painting". De repente, se detiene, se produce un silencio: "¿Escuchan?, ¿sienten las vibraciones? Están viviendo el arte, ahora ustedes son partes de una gran obra de arte". Y retomó: "Ahora que no nos escucha nadie les cuento que no soy muy fanáticas de las ferias de arte. Hoy, se convirtieron en una Feria de Ansiedades, todos los galeristas quieren vender, las personas quieren comprar y no pueden".