Últimos días del FIBITA: 4 experiencias teatrales imperdibles para los más chicos

FIBITA

Quedan los últimos días del Festival Internacional de Buenos Aires y de FIBITA, la nueva sección dedicada a los más chicos. Hasta el domingo 7 de marzo se podrán disfrutar las últimas funciones, siempre siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes. FIBITA nació para construir un espectador presente y futuro, y lo hace a través de proyectos de diversa índole. Con su programación específica para público infantil, esta nueva propuesta busca conectarse con aquellos niños que tienen el deseo de llegar a un ámbito escénico para el encuentro con los artistas, pero también con aquellos otros que, en pleno diálogo con la tecnología, están dispuestos a hacerlo a través de algún dispositivo. Todas las propuestas son gratuitas, con reserva previa de entradas de manera online en la web.

Mi Don Imaginario en el Anfiteatro del Parque Centenario

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de marzo a las 20

"Mi Don Imaginario"

Mi don imaginario es un musical que se creó a partir del recuerdo de Hugo Midón (a los 10 años de su partida) y recrea el universo del autor. Un viaje imaginario en pos de inspirar a grandes y chicos para recuperar algo perdido: los abrazos. Con idea y dirección de Pablo Gorlero, libro de Mariano Taccagni, dirección musical de Carlos Gianni, coreografía de Vero Pecollo, con Ana María Cores y un gran elenco del teatro musical argentino. Mi don imaginario contará con interpretación en Lengua de Señas Argentina de manera presencial en la función del viernes 5 de marzo. La función que será transmitida en vivo el domingo 7 de marzo por la plataforma Vivamos Cultura, también tendrá un recuadro con la intérprete en Lengua de Señas.

“En el marco del FIBA se va a estrenar este viernes Mi Don Imaginario, en recuerdo y homenaje al décimo aniversario del fallecimiento de Hugo Midón. Creo que Hugo fue un referente total del teatro para niños, reconocido por todos, y yo tuve el privilegio de poder acompañarlo desde la creación musical. En los ensayos de esta obra se me escaparon algunas lagrimitas al ver al personaje de Hugo haciendo los juegos que él siempre hacía. El autor de esta obra es Mariano Taccagni, que supo extraer y plasmar en la obra todos los juegos y la vida artística de Hugo. Pablo Gorlero desde la dirección organizó este homenaje y le dio forma acompañado por un grupo muy importante de actores, donde se destaca Ana María Cores, Alejandro Vázquez y Jorge Maselli, junto a un grupo de cantantes bailarines y actores jóvenes referentes de la comedia musical”, cuenta Carlos Gianni.

Una aventura sonora en el Museo Larreta

Jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de marzo a las 16, 17 y 18

"Una aventura sonora"

En los jardines del Museo Larreta se presentará Una aventura sonora, con un recorrido guiado con ojos vendados, apto para no videntes, creado por los niños del taller Una obra de teatro de mi barrio, participantes del programa Zoomate a Festivales de vacaciones de invierno 2020, quienes además de crear la historia, realizaron el foley de todos los sonidos.

“Una aventura sonora nace a partir de un taller que hicimos durante el aislamiento social y preventivo con niños de 8 a 12 años, en el que la idea fue trabajar con ellos con la premisa de la inclusión. A partir de ese eje empezamos a generar una obra apta para niños no videntes, en donde la base fue lo sonoro. Trabajamos también desde el consenso entre todos los niños sobre cuál iba a ser la historia y que ellos la fueran creando. En el taller les enseñamos con un profesor, Joaquin Segade, a hacer efectos de foley -que es la manera en que se grababan los sonidos en la época del radio teatro- con cosas que ellos tenían en la casa. Después de la invitación del FIBA, la propuesta se concretó con ellos grabando los sonidos en la Usina del Arte y poniéndole voces, pensando el recorrido en el Museo Larreta”, cuenta Jimena Del Pozo Peñalva, directora de la obra.

Vidas Futuras en el Casco Histórico de la Ciudad: Farmacia de la Estrella; La Taberna de Osvaldo, Sala Biblioteca de Altos de la Estrella (Museo de la Ciudad)

Jueves 4 y viernes 5 de marzo a las 17.30

"Vidas futuras"

Por otro lado, el ciclo Bardo Criollo: acercamientos Shakespereanos en tres piezas, una coproducción del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Compañía Criolla, presentará dos obras en pequeño formato sobre el universo del dramaturgo isabelino que ya formaron parte de la programación de Verano en la Ciudad: SUEÑO en el Museo Sívori y Mabel, una tragicomedia escocesa en la Usina del Arte. Además, el estreno de la tercera pieza: Vidas futuras, donde se propone un encuentro íntimo entre los espectadores (recomendada para mayores de 15 años) y tres personajes femeninos icónicos del universo del dramaturgo inglés, reencarnadas en mujeres contemporáneas.

“Vida futuras lo que plantea es imaginar distintos personajes shakesperianos femeninos pero en el mundo contemporáneo: si estas mujeres viviesen hoy ¿quiénes serían y qué tendrían para decir? El universo femenino de Shakespeare hace tiempo tengo ganas de indagarlo y me pareció una muy buena oportunidad esta invitación a estrenar algo en el FIBA. Para eso convoqué a tres dramaturgas hermosas que conocía y admiro como Mariela Asensio, Heidi Steinhardt y Violeta Postolski para que imaginasen el personaje que ellas quisieran. Además, se sumó el desafío del FIBA de utilizar diferentes espacios del Casco Histórico de la Ciudad y lo bueno es que pudimos hacerlo en una instancia en donde las obras todavía no estaban escritas, entonces les propuse directamente a las dramaturgas escribir para estos espacios en particular. Entonces, el eco de las distintas voces de esas dramaturgas hablando de esos personajes en esos espacios genera algo muy potente y movilizante, con aroma shakesperiano, clásico, pero traído “más acá”, al presente, cuestiones que trascienden el tiempo y el espacio, como es la muerte el suicidio, la venganza, el amor”

Experiencias en rimas en La Librería del Ávila, en el Casco Histórico de la Ciudad

Jueves 4 y viernes 5 de 10 a 19 (actividad permanente)

"Experiencias en rimas"

Por otro lado, Experiencias en rimas será un recorrido creado por los chicos que formaron parte del taller Freestyle colectivo, dentro del programa Micrófono Abierto que lanzó durante los primeros meses de la pandemia la Usina del Arte como una respuesta a la necesidad de los más chicos. Un viaje con auriculares por la Librería de Ávila, la más antigua de Buenos Aires, ubicada en el corazón del Casco Histórico de la Ciudad. Los chicos fueron coordinadas por Ela y Miliito, docentes del programa Arte en Barrios.

Sobre esta experiencia, Ela cuenta: “La realidad es que lo que nos tocó realizar para el FIBA fue muy relevante tanto para nosotros como directores como para el grupo de peques. La crew se formó gracias a los talleres que realizamos durante todo el 2020 de forma online gracias a la Usina del Arte y Arte en Barrios. Fue increíble cómo los chicos crecieron durante el año, a razón de la constancia y el trabajo en conjunto. Se consolidó el grupo y actualmente tienen su instagram como @fcr.crew.oficial. Un día en un encuentro se dieron cuenta que eran más que unos chicos que se juntaban a rapear, porque estaban compartiendo muchas cosas, ahí explicamos qué era una crew y no se dudó en ponerle nombre. Cerramos el año con el proyecto “La canción del grupo”, buscamos instrumental, escribieron las letras cada uno, ensayamos, se mostraron hasta quedar conformes, por último se grabaron y pegamos todo. Ese trabajo final demostró la capacidad de ellos, nuestra organización y también mostramos que era posible trabajar a distancia con la ayuda de la tecnología y claro, lo importante y necesaria que es ésta. Así que cuando nos convocaron para el FIBA fue grosisimo, explicarles a ellos que íbamos a tener un espacio, temática, y que nos íbamos a poder ver y grabar en un estudio, fue hermoso. Experiencias en rimas, que es el nombre del recorrido, tiene de todo: poesía, rap, tango, folklore, trap, teatro, competencia... la rompieron y creo que es el comienzo de futuros y grosos artistas”.





