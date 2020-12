Todos los ganadores del Tercer Mundial de Escritura

Tercer Mundial de Escritura

Dalmau Costa Villegas, un filólogo mexicano de 29 años, resultó ganador de la tercera edición del Mundial de Escritura con su texto “La Luchita”, elegido entre 8.685 personas de 42 países por un jurado conformado por Beatriz Sarlo, Milena Busquets e Irvine Welsh, en tanto que en el paralelo Mundial de Poesía se quedó con el primer premio “Nacido sordo”, del argentino Ignacio Valiente. El certamen organizado por Santiago Llach y Catalina Lascano, recibió en esta tercera vuelta la participación de 676 equipos de adultos, 84 de adolescentes y 76 de niños que recibieron diariamente ejercicios de escritura sugeridos por escritores como el galés Cynan Jones o los locales Tamara Tenembaum y Santiago Motorizado, del grupo de rock El mató a un policía motorizado, entre otros.

Costa Villegas ganó con su texto “La Luchita” y se impuso además en la instancia grupal con “En palabras”, ya que obtuvo el puntaje más alto entre todos los equipos al sumarse el puntaje cosechado por el texto ganador, el obtenido por el poema finalista del equipo y el puntaje por efectividad alcanzado por el equipo durante el juego. Costa Villegas, nacido en México, tiene 29 años y es filólogo hispánico con un máster en Ciencias Cognitivas y de Lenguaje (Lingüística). Algunos de sus textos han sido publicados en revistas universitarias e independientes. Su cuento “Policías y ladrones” fue finalista del IX Certamen Universitario de relatos “Tiempo de Relatos” (2012) y “Lo que no entendemos las personas normales” obtuvo el segundo lugar del XXIII Certamen Frida Kahlo (2019). Actualmente reside en Barcelona y se gana la vida como profesor de inglés.

“Llegué al Mundial gracias a la invitación de un amigo que supo que escribía. No conocía a nadie. A pesar de esto, pude sentir desde el principio una complicidad esencial, del tipo de complicidad necesaria para escribir literatura. Considero que fui muy afortunado, no solo porque mi texto se hubiera colado hasta el final del Mundial, sino porque en el trayecto pude entrar en contacto con personas y textos muy bellos”, aseguró el ganador.

En esta edición del Mundial, el jurado integrado por Beatriz Sarlo, Milena Busquets e Irvine Welsh decidió que tres textos compartieran el segundo puesto: “Un cuchillo no es un juguete”, de Ignacio Gómez, “Julia” de Luna Benaglia y “Hogar” de Tatiana Cibelli. Todos los autores ganadores de la categoría general residentes en Argentina se llevan como premio suscripciones al club del libro Pez Banana. Los ganadores que no residen en Argentina recibirán órdenes de compras en librerías de su localidad. Además, los autores de los diez textos finalistas de esta categoría participan de un taller exclusivo de técnicas de no ficción con Leila Guerriero.

Por otro lado, Ana Navajas, Julia Szejnblum y María José Navia fueron los encargados de definir los textos ganadores de la categoría Hasta 18 años. El primer puesto fue para “Con los que hoy día uno se encuentra por la calle”, de Selena Sánchez, de 18 años; el segundo puesto fue para “Bici”, de Milagros Porta, de 18 años, integrante del equipo Prefiero escribir en prosa; y el tercero para “Bolsillos”, de Ulises Misses, integrante del equipo Medusas Optimistas.

En la categoría de hasta 12 años, el jurado conformado por Laura Wittner, Antonio Santa Ana e Isol le otorgó el primer puesto al texto “Clima de cumpleaños”, de Sarah López Nogueira, de 11 años; el segundo puesto fue para “Perrito, perrito!”, de Teo Rojo, de 12 años y el tercero para “Ceto, la boa titán” de Olivia do Porto Danio, de 12 años. Los autores de los textos ganadores se llevarán como premio un pack de libros, al igual que el equipo ganador. Además, los diez finalistas accedieron a una master class exclusiva con el ilustrador Krystopher Woods.

Finalmente, el jurado conformado por Fabián Casas, Elvira Hernández, Elena Medel y Joca Reiners Terron definió, junto con el voto del público, los poemas ganadores del Mundial de Poesía. El primer puesto fue para el texto “Nacido sordo”, de Ignacio Valiente, el segundo puesto fue para “Ojalá”, de Laura Estefanía -que también fue el poema ganador del voto del público en redes sociales- y el tercero fue para “La Nona”, de Mónica Tettamantti. Entre los tres Mundiales realizados en 2020 participaron casi 17 mil personas. El cuarto Mundial de Escritura se realizará en abril de 2021. Todos los textos ganadores se pueden leer en www.mundialdeescritura.com.

