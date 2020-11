“Panorama”, la propuesta que invita a recorrer el arte del país en una semana

Participan 130 espacios distribuidos en 17 provincias (Shutterstock)

Con el objetivo de impulsar la reactivación económica del sector, entre el 23 y el 29 de noviembre tendrá lugar “Panorama. Semana de las galerías de arte”, una iniciativa organizada por primera vez de manera horizontal, colaborativa y federal que ofrecerá recorridos al aire libre además de una atractiva oferta virtual que permitirá acceder a las exhibiciones de más de 130 espacios distribuidos en 17 provincias.

Organizada por la Cámara Argentina de Galerías de Arte (Meridiano) en conjunto con arteBA y asociaciones de distintas regiones del país, el evento está pensado para promover las artes visuales y el fortalecimiento del mercado de arte contemporáneo argentino, muy castigado durante la emergencia sanitaria con la cancelación de la feria arteBA -líder para la comercialización en el país- pero también para acercarse a nuevos públicos y generar una modificación en un circuito históricamente concentrado en tres ciudades y en la preeminencia del circuito porteño.

En este diálogo, el galerista Leopol Mones Cazón cuenta que “Panorama” deriva de Art Weekend, una iniciativa desarrollada principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario en años previos: “Surgió este año a partir de la pandemia en primer lugar, como una necesidad de reactivación del sector. Fue un proyecto que teníamos ya en carpeta desde los primeros momentos de la pandemia, como una luz de esperanza hacia el final del túnel, por así decirlo”, describe.

Leopol Mones Cazón

“Decidimos trabajar en red con varias organizaciones del resto del país como GIRO de Rosario, FARO de Córdoba y Junta de la provincia de Buenos Aires (creada durante la pandemia), así como con varios referentes de otras regiones del país con los cuales teníamos relación e ideas en conjunto. De esta red surgió la propuesta de armar algo federal que involucre a todas las regiones”, explica Mones Cazón, que está al frente de Meridano.

En esta ocasión participarán de “Panorama” galerías y espacios de arte de 17 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

Entre los espacios participantes se encuentran los proyectos seleccionados para arteBA 2020, las 52 galerías agrupadas por Meridiano, y espacios y autogestivos reunidos por las asociaciones regionales Junta (Red Bonaerense), FARO (Asociación Civil de Galerías de Arte de Córdoba) y GIRO (Circuito de Galerías de Arte Rosario), además de referentes invitados para convocar espacios de distintas zonas del país.

“Panorama” tendrá dos instancias: una digital con la plataforma que aporta arteBA y otra presencial con citas previas según protocolo. Ambas estarán centralizadas en la misma plataforma, además de los recorridos a pie en los casos en que este tipo de circuito sea posible. La agenda de eventos digitales incluirá seminarios y performances, entre otras actividades.

“Panorama” tendrá dos instancias: una digital con la plataforma que aporta arteBA y otra presencial con citas previas según protocolo (Harold Cunningham/Getty Images)

“Habrá galerías de arte de formato físico y virtual, espacios de arte y prácticas comunitarias, residencias, proyectos colectivos, proyectos de prácticas territoriales, espacios autogestionados por artistas de gestión independiente, espacios expositivos nómades, plataformas de difusión y circulación de arte”, informa Mones Cazón.

“Va a haber mapas y referencias dentro de la plataforma para quien quiera hacer un recorrido a pie, para reconocer donde están los espacios y para tener las citas. En la misma plataforma uno va a poder seleccionar su recorrido y qué galerías puede visitar”, indica el galerista.

Según Mones Cazón, en la propuesta federal discutida entre los organizadores se buscó que fuera lo más efectiva posible, tratando de generar un sentido que equilibrara las posibilidades de visibilización de todas las escenas: “Lo que hicimos fue seleccionar, junto a estos referentes que cada región fue determinando, recorridos que fueran contando un poco sobre las escenas, propuestas y aportaran información”, acota.

“La pauta de trabajo planteada es de horizontalidad. No hay jerarquías, no hay más de uno y no de otro. La intención es hacerlo lo más amplio posible para que todo se visualice. Ese fue el objetivo del trabajo”, explica y agrega que fue afortunado contar con arteBA a pesar del proceso institucional que atravesó la entidad en estos últimos meses: “En ese sentido lo celebramos, y esperamos seguir trabajando a futuro, en vista a una feria presencial. Trabajar codo a codo en esta escena. Ninguno está de más”, afirma el galerista.

El encuentro se desarrollará entre el 23 y el 29 de noviembre (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

A principios de octubre se presentó la alianza estratégica entre Meridiano y Artsy -plataforma en línea líder para coleccionar y descubrir arte-, con el aval de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. El acuerdo permite la presencia de galerías argentinas y artistas, incorporando 10 mil obras de 600 artistas de 34 galerías argentinas asociadas a Meridiano, que se visibilizan en un mercado internacional.

“La experiencia está siendo muy positiva, y de las 38 galerías más tradicionales -además de las que se están sumando- están muy comprometidas en la difusión a través de Artsy. Es todo un trabajo. No es nada sencillo. Están aprendiendo. La plataforma nos está dando capacitaciones sobre qué es lo que más funciona en determinados momentos y hay bastante entusiasmo”, asegura Mones Cazón.

“Se suma a esto una gran y excelente noticia. En Meridiano pudimos firmar un acuerdo con la empresa de correo Fedex para tener un importante descuento, superior al 50%, en todo lo que son envíos al exterior de obras de arte”, confirma.

Artsy tiene más de 3 mil galerías asociadas y de más de 100 países, de las cuales 130 galerías eran de América Latina al momento del acuerdo. Moner Cazón aclara que esta es una herramienta más que los habilita para poder estar con la salida exportadora “cuando la situación en nuestro país se solucione un poco más”, y a su vez destaca la relevancia del antecedente de “Exporta simple” y el cambio de la ley de circulación de arte.

“Si hay algo que se potenció en la pandemia fue el trabajo colectivo, asociativo. Sirve mucho. Están todas las galerías muy activas trabajando en diversos proyectos. Da mucha alegría”, señala.

Artsy -plataforma en línea líder para coleccionar y descubrir arte- cuenta con la presencia de galerías argentinas y artistas, incorporando 10 mil obras de 600 artistas de 34 galerías argentinas asociadas a Meridiano

Por otro lado, según el titular de la galería Isla Flotante “la concentración te va produciendo un ensimismamiento que de repente se queda medio atragantado. Está muy bien incorporar voces nuevas, que discutan los parámetros, el uso y costumbre”, acota ante la participación no ceñida a Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

“Uno de los objetivos de Panorama es visibilizar y generar un motivo que redunde en ventas y en una activación económica. Porque la situación, en el mediano plazo se pone más dura, porque el mercado va a seguir restringido y hay que seguir sobreviviendo. Lo que hicimos estos meses hay que seguirlo por varios meses más. Para nosotros es muy relevante”, explica.

“Tenemos que tomar conciencia de que el problema no han sido estos 8, 9 meses. El problema van a ser los próximos doce, quizás un poquito más si se alarga la pandemia y sus consecuencias. Puede llegar la vacuna, pero después hay cuestiones económicas y también idiosincráticas. No va a ser todo como era antes. Hay que ver la actividad que se retoma, cuál es el nivel de impulso para visitar muestras y generar exhibiciones. Eso nos tiene a nosotros muy atentos”, concluye Moner Cazón.

