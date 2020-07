Con turno, limpieza de manos y solo por media hora: cómo será el regreso del público a las galerías de arte, a partir del lunes

Todo lo que necesitás saber para volver a vivir la experiencia con el arte frente a frente (Shutterstock)

El lunes comienza la “nueva normalidad” -hasta tanto regrese la vieja- para las galerías de arte porteñas. Y dentro de esta apertura existen una serie de medidas para poder volver a ver una muestra en primera persona.

Infobae Cultura accedió al protocolo que el gobierno de la Ciudad, en un trabajo coordinado con Meridiano, la Cámara Argentina de Galería de Arte contemporáneo, realizó para estos espacios y te cuenta todo lo que necesitás saber.

El protocolo, de 10 páginas, incluye tanto las medidas que deben tomar los galeristas, como los que se debe exigir al público para que puedan ingresar, con las medidas de higiene como eje central. Es muy exhaustiva en los detalles, no dejando espacio para la confusión o las malas interpretaciones y van en detalles desde cómo lavarse las manos, las medidas de limpieza para espacios comunes hasta qué hacer en caso de entrar en contacto con una persona con COVID-19. Pero empecemos con la información para el público.

¿Qué días, cómo y cuánto tiempo se puede visitar una muestra?

Por ahora, solo se podrá ir de lunes a viernes, por lo que pensaban realizarlo como plan de fin de semana tienen que descartarlo hasta nuevo aviso.

El horario de visita será entre las 11.00 AM y hasta las 21.00, pero cada galería lo acondicionará dentro de este margen. Para el acceso, el protocolo recomienda que las personas no vayan acompañadas y es obligatorio que éstas sean solicitadas previamente. En ese sentido, no se aceptarán visitas no agendadas con anterioridad. Los métodos para conectarse con las galerías dependen de cada una. En un relevamiento realizado por Infobae Cultura, la mayoría lo hará a través de su página web.

Además, en esta primera etapa, será condición necesaria para poder pactar un recorrido tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro dato importante: si bien se abre de lunes a viernes, no todos los días se puede ir. Aquí entra la cuestión del número con el que termina el documento, tal como venía sucediendo en otros espacios comerciales. En consecuencia, los días impares se atenderá a personas cuyo Documento Nacional de Identidad termine en un número impar y los días pares, a aquellas con terminaciones pares. Por eso, sí o sí, hay que llevar el DNI, a no olvidarse.

Por otro lado, cada visita no podrá durar más de 30 minutos y la cantidad de personas que pueda ingresar a la galería depende, íntegramente, de los metros cuadrados de cada lugar. La norma es 1 persona cada 15m2 del espacio destinado a la atención al público y cada establecimiento debe informar en sus accesos la cantidad máxima de público que puede ingresar en simultáneo.

¿Cuáles serán las medidas de distanciamiento social e higiene personal?

Lo primero que hay que saber es que solo se puede ingresar y permanecer con los elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón.Y por parte de las galerías, deben tener a disposición del público, alcohol en gel y sanitizantes en accesos a los locales.

Para cumplir con el distanciamiento social -tanto dentro como fuera del establecimiento- se deben gestionar filas sobre las veredas e implementar el instructivo para comercios, con marcas en el piso para mantener la distancia de 1,5 metros entre vendedor-cliente y entre clientes.

El protocolo es claro con respecto a la información: debe haber cartelería visible con información actualizada sobre métodos de Prevención ante el COVID- 19 y recomienda, en lo posible, que los trabajadores del lugar no entren en contacto con personas externas.

También, siempre que sea posible, invitan a colocar mamparas o pantallas para separar a los trabajadores del público y se deben colocar cestos para residuos en el interior del local.

Lo que no se puede hacer y qué tipos de obras no se pueden exhibir

Por más que la muestra nunca haya tenido su vernissage porque justo después de la puesta, que hay muchos casos, comenzó la cuarentena obligatoria, no se puede generar un evento de inauguración. Obviamente, si la galería armó una nueva exhibición, tampoco.

No puede haber performances; o sea, la participación de personas, fuera del público ya pre-agendado, con motivos artísticos, ni ninguna otra actividad que vaya más allá de esta norma, como ruedas de prensa o recorridos de grupos. Esto es importante porque recién dejará de ser efectiva cuando esté permitido que los eventos que congreguen a, por lo menos, 50 personas a la vez.

No se puede tocar las obras, lo que parece lógico, pero esto apunta a las instalaciones participativas. Todo a distancia y sin contacto.

Los textos de sala, las miradas del curador, las tarjetas, los catálogos desaparecen de su formato físico. Ahora solo pueden ser accesibles en sus versiones digitales.

¿Se puede pagar con billetes?, ¿cuáles son los medios de pago?

Las galerías son de ingreso gratuito, pero si alguien desea adquirir una obra o un souvenir, en caso de que lo haya, se recomienda el uso de medios de pago electrónicos. El protocolo sugiere fortalecer los sistemas de ventas on-line, por teléfono y redes sociales.

En caso de que el pago se realice a través de tarjetas de crédito o débito, se deberán desinfectar tanto las tarjetas como el posnet utilizado con solución de agua y alcohol. También aquí lo ideal sería que existiera una mamparas o pantallas en las cajas de cobro por seguridad.

Para aquellos que compran obras deben saber que la entrega se limita a un día a la semana, dependiendo de cada galería, por lo que conviene preguntar con anterioridad para arreglar el momento del encuentro. El objetivo es reducir la circulación en la vía pública.

Bueno, dicho todo esto, a disfrutar el reencuentro con el arte.

