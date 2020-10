Un breve diálogo en ayunas para empezar a conocer a Louise Glück, la ganadora del Nobel

Louise Glück (Robin Marchant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

-Adam Smith, de la Fundación Nobel Media, llamó esta mañana a la flamante galardonada Louise Glück y en dos minutos de conversación abrió una puertita para entender de qué está hecha su escritura y su forma de ver el mudo.

-Louise Glück: Hola

-Adam Smith: Buenos días. Mi nombre es Adam Smith de la Fundación Nobel Media. ¿Es usted Louise Glück?

-L.G. Sí, pero ¿me están grabando? Porque realmente no puedo hablar en este momento

-A.S. Le prometo que no va a ser nada pesado. ¿Le molesta si grabamos solo un par de minutos?

-L.G. No tengo problema, pero necesito un café ahora mismo, así que hablemos dos minutos.

-A.S. Es muy amable, muchas gracias. ¿En estos dos minutos puedo preguntarle qué significa para usted haber ganado el premio Nobel?

-L.G. No tengo idea. Mi primer pensamiento fue “no voy a tener ningún amigo” porque la mayoría de mis amigos son escritores. Pero luego pensé “no, eso no va a pasar”. Es demasiado pronto, ¿sabés? No sé realmente qué significa. Quiero decir, es un gran honor, pero debo decir que hay otros ganadores a los que no admiro para nada, aunque hay algunos que sí. Y algunos muy recientes. Pienso de manera muy práctica. Quería comprarme otra casa en Vermont y pensé, “bueno ahora la voy a poder comprar”. Mi principal preocupación tiene que ver con preservar la vida diaria de la gente que amo.

-A.S Toda esta atención puede ser muy invasiva

-L.G. El teléfono está sonando todo el tiempo. Está sonando en este momento en mis oídos. Es muy disruptivo.

-A.S. Entiendo completamente. Para aquéllos que no están familiarizados con su obra…

-L. G. Muchos…

-A.S. ¿Por dónde les recomendaría empezar a leerla? ¿Algo que sea más característico tal vez?

-L.G. No tengo, porque mis libros son muy diferentes entre sí. Sugeriría que no lean mi primer libro a menos que quieran sentir desprecio, pero todo lo que sigue puede ser de interés. A mí gusta mi trabajo más reciente. Podría decir que Averno es un buen lugar por donde comenzar o mi último libro Faithful and Virtuous Night.

-A.S. Hay tanto foco puesto hoy en el valor de la experiencia vivida ¿Qué tan importante es para usted la experiencia vivida para poder hablar de situaciones o eventos?

-L.G. Oh, cielos, esta pregunta es demasiado grande y es demasiado temprano aquí, apenas las siete de la mañana. Seguramente tenga muchas ideas para expresar en otro momento, pero ya pasaron los dos minutos.

*Traducción: Flavia Pittella





SEGUIR LEYENDO:

Feroz, íntima y accesible: autores, editores y libreros retratan la poesía de Louise Glück

Louise Glück: una poesía autobiográfica que busca hablar de la experiencia humana