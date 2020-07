Cinema 7 Films, productora audiovisual de Argentina (The last man; Soledad; Amapola; Fangio, el hombre que domaba las máquinas), empezó el desarrollo de esta producción prometedora. No es la primera vez que esta productora trabaja sobre la vida de la cantante tucumana. Ya había cosechado un gran éxito con Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica obteniendo grandes críticas y premios, y recorriendo el mundo en mas de 40 festivales internacionales.