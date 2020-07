Entonces, la ex ministra Zulma Yugar, reconocida artista folclórica, escribió en Twitter: “Quiero creer que la decisión de la Presidenta no es más que un mal asesoramiento, porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma”. Las marchas, sin embargo, no produjeron efecto en la decisión y hasta el momento, la cartera de cultura sigue bajo el ala de Educación, tal como se anunció por decreto presidencial.