Los pobladores de Uquía denuncian, además, que desconocen quién está al frente de la obra de restauración, ya que no hay un solo cartel en el lugar que muestre la proyección, el presupuesto, ni la empresa que está al frente de los trabajos: “En toda obra que hace el gobierno siempre hay un cartel que dice el título del trabajo que se realiza, te cuenta quién es el responsable, cuánto es el monto, los plazos. Acá no hay nada. No sabemos bien cuál es la empresa que está trabajando en la recuperación de la iglesia, lo que sabemos es porque salió algo en los medios de comunicación o tenemos que ir a internet”. En ese sentido, este medio confirmó que la empresa que lleva adelante los trabajos es la jujeña REM, contratada por el Ministerio de Infraestructura, que en su aval cuenta con experiencia en edificios patrimoniales como la restauración de la recova del Cabildo de esta provincia, que se realizó entre 2018 y 2019.