“Hay proyectos que ya no son posibles de llevar a cabo pero la eficiencia no es un valor en este momento. No sabemos si la versión física ocurrirá pero ahora lo importante es cuidar a la gente, al equipo, a los artistas, a la audiencia. No deseo tampoco ponerme a discutir medidas sanitarias, los museos no deberían invertir su tiempo en pensar en eso. Lo mejor que podemos hacer hoy es pensar en las herramientas del arte que puedan contribuir a crear pensamientos críticos acerca del presente, del pasado y del futuro”, concluye Giunta.