Murió Benjamin Alire Sáenz, referente de la literatura latina en EE.UU.

Benjamin Alire Sáenz, escritor, poeta y artista estadounidense de origen mexicano, falleció a los 71 años

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El escritor, poeta y artista estadounidense de origen mexicano Benjamin Alire Sáenz, uno de los autores latinos más reconocidos de la literatura contemporánea en Estados Unidos, falleció este martes a los 71 años, según informaron este miércoles medios locales.

Nacido en 1954 en Old Picacho, Nuevo México, y criado en la frontera entre Estados Unidos y México, Sáenz desarrolló una prolífica carrera como poeta, novelista y ensayista.

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Su obra abordó temas como la identidad, la familia, la espiritualidad, la migración y el sentido de pertenencia.

Su mayor reconocimiento internacional llegó con la novela Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo (2012), que relata la amistad entre dos adolescentes de ascendencia mexicana El Paso (Texas).

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Cuatro novelas del autor Benjamin Alire Sáenz se exhiben en un estante de madera dentro de una librería, con otros volúmenes al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obra recibió numerosos premios, fue traducida a varios idiomas y adaptada al cine en 2023.

En 2024, Sáenz se convirtió en el primer escritor latino en recibir la Medalla Carnegie por Aristóteles y Dante se sumergen en las aguas del mundo (2021), secuela de la novela original, un reconocimiento que consolidó su lugar entre las voces más destacadas de la literatura juvenil en Estados Unidos.

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Según informó la revista People, su última novela, When the World Was Happy, será publicada de manera póstuma el próximo 29 de septiembre. El libro está inspirado en el asesinato de una sobrina del autor durante un tiroteo ocurrido en 1990 en Las Cruces (Nuevo México).

A lo largo de su trayectoria, Sáenz recibió múltiples reconocimientos por una obra que amplió la representación de las comunidades latinas en la literatura estadounidense y dio visibilidad a las experiencias de las personas LGBTQ+ en la frontera entre Estados Unidos y México.

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Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ @benjamin.alire.saenz.