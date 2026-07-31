Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Buscan impedir que detenidos por portación ilegal de armas queden libres en 24 horas en Guatemala

Marco Antonio Villeda dijo que la medida sustitutiva permite que algunos capturados vuelvan a ser arrestados días después con otra arma, y pidió reformar el artículo 264

Hombre con sudadera y chaqueta negras oculta un arma de fuego en su cintura en un callejón con paredes de ladrillo y grafiti, bajo la lluvia.
El ministro de Gobernación sostuvo que la medida sustitutiva permite que capturados por portar arma de fuego sin licencia recuperen la libertad en pocas horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó en el Congreso dos iniciativas de ley. La primera,busca prohibir la medida sustitutiva para quienes sean detenidos por portación ilegal de arma de fuego y la otra, para ampliar el uso del control telemático como mecanismo autónomo.

Según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el objetivo es endurecer las acciones contra la criminalidad y optimizar los recursos del sistema penitenciario.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Gobernación del Congreso, el jefe de la cartera del Interior, explicó que la medida sustitutiva permitida en el artículo 264 del Código Procesal Penal perjudica la aplicación de la justicia.

PUBLICIDAD

“Hemos tenido la experiencia de que en muchos casos se ha capturado a sicarios que, lógicamente cargan un arma de fuego sin licencia, y (en los juzgados) se les otorga medida sustitutiva. Salen en libertad en 24 horas y al cabo de pocos días los volvemos a capturar en posesión de otra arma de fuego con la que pretenden cometer un hecho grave contra la vida", manifestó Villeda.

Villeda sostuvo que este patrón evidencia una presunción clara de intenciones delictivas entre quienes portan armas sin la debida autorización.

“Consideramos, desde el Ministerio de Gobernación, que esta no es una conducta defensiva. Quien porta un arma con intenciones defensivas la lleva debidamente registrada y con licencia otorgada por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM). En cambio, quien porta un arma sin registro ni licencia suele pretender un acto delictivo de enorme gravedad”, afirmó el funcionario guatemalteco.

PUBLICIDAD

La reforma busca dotar a las autoridades de herramientas legales más eficaces para reducir los índices de violencia homicida en el país, dijo el ministro en un contexto donde Guatemala enfrenta altos niveles de criminalidad.

La reforma sobre portación ilegal de arma de fuego busca dar herramientas legales para reducir los índices de violencia homicida en Guatemala.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó ambas propuestas ante la Comisión de Gobernación del Congreso, para que las iniciativas sean analizadas. (Organismo Legislativo)

Segunda propuesta

En paralelo, la Cartera del Interior impulsó una segunda iniciativa para modificar el uso del control telemático. Actualmente, este mecanismo solo se utiliza para el monitoreo de arresto domiciliario, y no como una medida sustitutiva autónoma.

Según explicó Villeda, “el sistema tiene capacidad para monitorear a unas 3,200 personas simultáneamente, pero actualmente se utilizan solo entre 300 y 350. El control telemático está muy subutilizado”.

La reforma sobre portación ilegal de arma de fuego busca dar herramientas legales para reducir los índices de violencia homicida en Guatemala.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó en el Congreso dos iniciativas de ley para reformar la medida sustitutiva y ampliar el control telemático. (Organismo Legislativo)

La propuesta plantea que los jueces puedan aplicar el control telemático como alternativa a la prisión preventiva, permitiendo a los procesados enfrentar la justicia en libertad bajo supervisión electrónica.

De acuerdo con el ministro, esto contribuiría a desahogar las cárceles y optimizar el seguimiento judicial de los casos. “La iniciativa permitiría que personas con auto de prisión preventiva enfrenten proceso fuera de la cárcel, siempre bajo vigilancia de la Unidad de Control Telemático”, precisó el funcionario.

El planteamiento fue presentado formalmente ante la Comisión de Gobernación del Congreso de la República para que sean estudiadas y analizadas por los diputados para su eventual aprobación.

Según datos oficiales, la reforma al artículo 264 del Código Procesal Penal representa una herramienta clave en la lucha contra los grupos criminales, mientras que la expansión del control telemático responde a la necesidad de aprovechar plenamente la infraestructura tecnológica existente.

Temas Relacionados

Ministerio de GobernaciónGuatemalaArmas de fuegoMedida sustitutivaControl telemáticoMarco Antonio Villeda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confirman en Panamá caso de meningitis por Haemophilus influenzae en un menor de edad

Se trata de una infección bacteriana grave que puede afectar el cerebro y la médula espinal, de acuerdo con la OMS

Confirman en Panamá caso de meningitis por Haemophilus influenzae en un menor de edad

La sequía avanza y amenaza los cultivos en Honduras

La reducción de las lluvias y las condiciones de sequía mantienen bajo vigilancia a más de un centenar de municipios hondureños

La sequía avanza y amenaza los cultivos en Honduras

Dos iniciativas legislativas buscan solucionar problema de los habitantes de calle en Panamá

La reincidencia es uno de los principales obstáculos para la reinserción social de estas personas, indican las autoridades

Dos iniciativas legislativas buscan solucionar problema de los habitantes de calle en Panamá

El Salvador: Cerca de 1,000 socorristas de Cruz Verde estarán desplegados durante Plan Agosto 2026

El operativo nacional se activará del 1 al 9 de agosto en coincidencia con las Fiestas Agostinas y el aumento de vacacionistas, con personal y recursos enfocados en brindar respuesta prehospitalaria rápida

El Salvador: Cerca de 1,000 socorristas de Cruz Verde estarán desplegados durante Plan Agosto 2026

Detienen a un guatemalteco acusado de exhibicionismo y violación sexual en Estados Unidos

Según ICE Boston, el acusado es Rocael Ordóñez Cruz, de 23 años, y ya fue notificado para comparecer ante un juez de inmigración

Detienen a un guatemalteco acusado de exhibicionismo y violación sexual en Estados Unidos

TECNO

¿Bandeja de entrada llena? Cómo cancelar todas tus suscripciones de Gmail fácilmente

¿Bandeja de entrada llena? Cómo cancelar todas tus suscripciones de Gmail fácilmente

Google usa IA para corregir en solo un mes más errores de Chrome que en los últimos dos años

Google Earth da un salto al futuro: ahora la IA convertirá tus ubicaciones favoritas en fotos increíbles

Qué riesgos de seguridad enfrentas al comprar un dispositivo usado y cómo protegerte

Ahora puedes añadir notas a tus canciones favoritas en Spotify

ENTRETENIMIENTO

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Las supuestas exigencias inusuales de Jared Leto en el set de ‘Tron: Ares’ antes de las nuevas acusaciones de acoso sexual

Un hospital de Canadá se convierte en escenario de heavy metal para cumplir el deseo de un paciente terminal

Kevin Feige sobre Sadie Sink en Spider-Man: “Su nombre solidificó al personaje”

La estrella de ‘Spider-Man’, Jacob Batalon, se casa con Veronica Leahov tras anunciar su compromiso en 2025

La estrella de ‘Knots Landing’, Donna Mills, debuta en OnlyFans a los 85 años

MUNDO

Arabia Saudita encabezará una alianza defensiva para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo

Arabia Saudita encabezará una alianza defensiva para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo

Estados Unidos sancionó a una red internacional por apoyar a Mahan Air, la aerolínea iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria

Japón inaugurará una Oficina de Inteligencia en el marco de la iniciativa de seguridad de Takaichi

Reino Unido: 5 condenados por secuestrar a un joven, torturarlo en un contenedor y exigir un rescate por su “honor”

Fiume, el microestado de 28 kilómetros cuadrados en el Adriático que duró solo 4 años