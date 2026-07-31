Buscan impedir que detenidos por portación ilegal de armas queden libres en 24 horas en Guatemala

El ministro de Gobernación sostuvo que la medida sustitutiva permite que capturados por portar arma de fuego sin licencia recuperen la libertad en pocas horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó en el Congreso dos iniciativas de ley. La primera,busca prohibir la medida sustitutiva para quienes sean detenidos por portación ilegal de arma de fuego y la otra, para ampliar el uso del control telemático como mecanismo autónomo.

Según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el objetivo es endurecer las acciones contra la criminalidad y optimizar los recursos del sistema penitenciario.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Gobernación del Congreso, el jefe de la cartera del Interior, explicó que la medida sustitutiva permitida en el artículo 264 del Código Procesal Penal perjudica la aplicación de la justicia.

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“Hemos tenido la experiencia de que en muchos casos se ha capturado a sicarios que, lógicamente cargan un arma de fuego sin licencia, y (en los juzgados) se les otorga medida sustitutiva. Salen en libertad en 24 horas y al cabo de pocos días los volvemos a capturar en posesión de otra arma de fuego con la que pretenden cometer un hecho grave contra la vida", manifestó Villeda.

Villeda sostuvo que este patrón evidencia una presunción clara de intenciones delictivas entre quienes portan armas sin la debida autorización.

“Consideramos, desde el Ministerio de Gobernación, que esta no es una conducta defensiva. Quien porta un arma con intenciones defensivas la lleva debidamente registrada y con licencia otorgada por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM). En cambio, quien porta un arma sin registro ni licencia suele pretender un acto delictivo de enorme gravedad”, afirmó el funcionario guatemalteco.

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La reforma busca dotar a las autoridades de herramientas legales más eficaces para reducir los índices de violencia homicida en el país, dijo el ministro en un contexto donde Guatemala enfrenta altos niveles de criminalidad.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó ambas propuestas ante la Comisión de Gobernación del Congreso, para que las iniciativas sean analizadas. (Organismo Legislativo)

Segunda propuesta

En paralelo, la Cartera del Interior impulsó una segunda iniciativa para modificar el uso del control telemático. Actualmente, este mecanismo solo se utiliza para el monitoreo de arresto domiciliario, y no como una medida sustitutiva autónoma.

Según explicó Villeda, “el sistema tiene capacidad para monitorear a unas 3,200 personas simultáneamente, pero actualmente se utilizan solo entre 300 y 350. El control telemático está muy subutilizado”.

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El Ministerio de Gobernación de Guatemala presentó en el Congreso dos iniciativas de ley para reformar la medida sustitutiva y ampliar el control telemático. (Organismo Legislativo)

La propuesta plantea que los jueces puedan aplicar el control telemático como alternativa a la prisión preventiva, permitiendo a los procesados enfrentar la justicia en libertad bajo supervisión electrónica.

De acuerdo con el ministro, esto contribuiría a desahogar las cárceles y optimizar el seguimiento judicial de los casos. “La iniciativa permitiría que personas con auto de prisión preventiva enfrenten proceso fuera de la cárcel, siempre bajo vigilancia de la Unidad de Control Telemático”, precisó el funcionario.

El planteamiento fue presentado formalmente ante la Comisión de Gobernación del Congreso de la República para que sean estudiadas y analizadas por los diputados para su eventual aprobación.

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Según datos oficiales, la reforma al artículo 264 del Código Procesal Penal representa una herramienta clave en la lucha contra los grupos criminales, mientras que la expansión del control telemático responde a la necesidad de aprovechar plenamente la infraestructura tecnológica existente.