-No lo sé, no lo tengo en claro. Me sorprende escuchar en las mesas redondas que se han multiplicado en estos días la certeza de quienes hacen diagnósticos sobre el presente y el futuro del arte. Sé, con la certeza que proviene de la percepción propia, que el estado del mundo del arte reproducía el estado del mundo, un mundo exhausto. Me pregunto, cuando se señala la necesidad de recuperar la normalidad, a qué tipo de normalidad queremos volver. Hay que repensar el sistema de precios descontrolados del mercado, que reproduce la concentración de capitales actual, en manos de unos pocos. En el mundo del arte, como en el mundo que lo excede, no hay ‘derrame’. Se acentúan los procesos de concentración, no hay equidad ni distribución. Unxs pocxs artistas son estrellas con precios por las nubes, absurdos, como el que se pagó tres veces por una banana pegada en la pared con cinta adhesiva a fines de 2019, en tanto el 99% de lxs artistas apenas subsisten. En este momento se encuentran en una situación de precarización absoluta.