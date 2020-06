Edgar Wright es el director millennial de películas de culto por excelencia. Toda su obra es imprescindible: desde la serie de televisión británica Spaced (que lo reunió por primera vez con el dúo de comediantes Simon Pegg y Nick Frost) hasta su musical de autos Baby Driver. La pandemia nos privó de su última película Last Night in Soho, que se retrasó hasta abril del 2021. Afortunadamente se pueden ver varias del director en streaming al día de hoy: Scott Pilgrim vs The World, la épica comic-book movie con Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead que cumplió diez años hace poco, la brillante Arma Fatal, que homenajea las buddy movies de acción de los ’80 y ’90 y el enorme debut del director, Muertos de Risa (o El Desesperar de los Muertos en Amazon).