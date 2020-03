¿Cómo acompañar a un ser querido que no quiere o puede tener contacto con el mundo exterior? ¿Es posible esa convivencia? Co-guionada con Sacha Amaral, Vladimir Durán plantea con hermosas secuencias lúdicas que no solo es posible, también puede ser una experiencia vital. “¿Vos sabés qué es la materia oscura? Es algo que está pero no se ve. Está por todo el universo”, le cuenta el niño a su hermano mayor. Esa materia oscura rodea a esa casa con reglas únicas, es el amor que une a esos hijos con una madre que no puede abrazarlos. Y aún así, la cotidianidad no es un flagelo sino una invitación constante a inventar un juego nuevo.