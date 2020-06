Pero más acá en el tiempo (cincuenta y un años después), tengo en el mismo celular un chat, que es una declaración de amor. Me explico: comento con amigos que releo a Marechal, que veo alguna poesía que nunca había leído. Una, Anita, me dice por el wasap: “El Adán es hermoso. Me acuerdo de que, cuando yo lo leí, tenía una edición de bolsillo, muy chiquita, pero gorda. Lo tenía siempre en la mano. Nunca me pasó con tanta frecuencia que me parara la gente en la calle para decirme que amaba ese libro. ¡Lo que me reía leyendo! La descripción de las peleas de las viejas, de las vecinas, tipo la Odisea, el pendejo de los pies rápidos”.