Acepté ser funcionario de un gobierno elegido por la voluntad popular. Mantuve un comportamiento ético, intenté ser fiel a mis convicciones, no hice seguidismo. No me pidieron que “me convierta”, ni me convertí. Pero, al momento de aceptar el cargo, el comité de los probos determinó que me había transformado en un miserable traidor al servicio de espurios intereses. “La última vez que lo vi andaba con problemas económicos”, escribió en Facebook una señora de buen pasar que había compartido conmigo las visitas a los cuarteles para saludar a “los militares patriotas” que acababan de ocupar las Islas Malvinas en 1982. “Antes lo solía encontrar en colectivos y subtes; se nota que le fue bien porque ahora no lo veo más”, disparó a su vez -dueño de un asombroso dominio del sarcasmo- el líder de una pequeña facción supérstite de la Tercera Internacional. La presunción de codicia es otra de las acusaciones preferidas de los justicieros del Bien. Con esa coartada se evita surcar el incómodo territorio de las ideas y se acorrala al disidente en un lodazal. Otra antigua confusión de los elegidos: no se puede ser “reaccionario” y honesto al mismo tiempo. Pero sí -vale la pena recordarlo- deshonesto y progre.