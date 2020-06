“Me interesa el campo semántico que se empieza a construir en torno a la pandemia. Dicho fácilmente, las palabras con la cuales el poder se refiere a estas situaciones, que son palabras propuestas por los sanitaristas e infectólogos. Obviamente que saben muchísimo de estas cosas, pero es un discurso muy deshumanizado. No tiene por qué ser de otro modo: dedican su vida a estudiar cosas que no están vivas ni muertas, que no son buenas ni malas, que son máquinas de replicarse. Esto pasa al discurso público y los periodistas se han apropiado de él.”