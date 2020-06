Me preguntó si yo escribía y yo le dije que sí, y me dijo “si tiene un cuento de ciencia ficción, mándemelo”. Le mandé el primer cuento de Opus dos y entonces él me preguntó si ese cuento formaba parte de un libro. Yo le dije que sí, cosa que era una mentira atroz porque yo no tenía nada más que eso. Entonces le dije “espéreme un poco porque tengo que...” y no sé qué excusa le di y escribí el libro a los santos piques, así volando y se lo mandé. Y me dijo “sí, yo se lo voy a publicar”. Al final terminamos amiguísimos, por supuesto. Esa fue mi primera publicación de ciencia ficción.