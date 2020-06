Se suponía que íbamos a sentarnos en una especie de living para hablar de manera relajada pero profunda de los paisajes, en general, pero de los paisajes en particular, sobre todo. La idea era hablar de nuestros paisajes, exteriores e interiores, y habíamos llevado fotos para ilustrar nuestros relatos. El auditorio estaba lleno, era imposible no sentir nervios, y antes de salir al escenario Cristian nos dio una indicación sorpresiva, no fue un pedido: quiero que salgan haciendo un trencito.Recuerdo nuestras miradas en shock. Tal vez Paula, como actriz, podía naturalizar la indicación. Posiblemente Jacoby, un nombre asociado a la vanguardia, también. Casi en pánico, Arturo Carrera dijo enseguida que no, que de ninguna manera, que él no iba a hacer eso. Estábamos pegados al telón, había que salir, era cuestión de segundos. Ya en la sala se escuchaba Jungla, de La Portuaria, ese temazo que si no te hace bailar es porque estás muerto.