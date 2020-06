A pesar de eso cualquier halo de “trascendencia” que transmite su obra y que así es percibida como devolución de su público y crítica, baja a tierra con unos simples pensamientos del mismísimo protagonista. En la única, extensa y profunda entrevista que concedió para un medio durante el tiempo previo al lanzamiento (no puede hablar de tarea promocional tratándose de quien se trata), en el diario The New York Times, Dylan le dijo al reputado escritor e historiador Douglas Brinkley que escribió estas nuevas canciones como “en estado de trance”. “La mayoría de mis canciones recientes son así. La letra es lo verdadero, lo tangible; no son metáforas. Las canciones parecen conocerse, y saben que puedo cantarlas, vocalmente y rítmicamente. Casi se escriben solas y cuentan conmigo para cantarlas”.