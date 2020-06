Continúa así: “He leído sus versos y sus prosas. ¿Qué decir de ellos? Que tienen el pecado original de los árboles jóvenes. Hay exceso de savia en su producción. No ha llegado el tiempo de la poda. Cuando llegue, ¡qué otoño después de esta primavera!” Pero su literatura, su estética, no amaina. Al contrario, se erige en un modernismo cada vez más sólido. Sin embargo, lo que está en el centro de su obra —la ideología— y en los bordes —su vida política— empiezan a mutar. O quizás no: simplemente siguen el curso natural de las cosas.