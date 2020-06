Me gustó no conocerla entonces porque me pareció de una discreción exquisita el que me hubiera ido a dar su libro, que ni estaba dedicado, y no me dijera una palabra. También me pareció que podía ser lo mismo un indicio de timidez que de seguridad en sí misma: aquellos versos no necesitaban a la autora, se presentaban y defendían solos. Pronto hablé de ella, ya en España, con otras jóvenes realidades como la propia Elvira Sastre, Loreto Sesma o Sara Búho, y a todas les gustaba. No tardamos mucho en conocernos en persona, no recuerdo dónde, pero sí que fue algo breve, poco más que un saludo y unos segundos de cortesía. Pero sus poemas y yo éramos ya buenos amigos.