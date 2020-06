–Hoy es la tendencia, lo veo en Brasil con su presidente que cortó los presupuestos para las humanidades porque no generan retorno inmediato al contribuyente. La escuela prepara y nos integra a una sociedad técnica e inteligente, entonces la informática, las matemáticas y otras ciencias, son necesarias, por supuesto, pero la educación no puede reducirse a formar “productores”. Somos ciudadanos y somos seres sensibles, lo técnico no es sensible, es operacional. De una manera u otra debemos continuar proponiendo la enseñanza de las humanidades porque el humanismo moderno y también la democracia moderna, no son sólo un proyecto político, la democracia se concibe como un ideal ético que sostiene el proyecto de la modernidad. Realizar este ideal humanista exige destacar la ciudadanía, su representación y expresión a través de la literatura, el arte, la música, etc. Esta dinámica no nace de forma individual y espontánea, se debe preparar, ayudar y colaborar para lograrlo y qué mejor que en el mundo de la infancia. En estos meses, durante la crisis de la enfermedad COVID-19 escuchamos a los políticos haciendo un llamado a aprovechar el tiempo en confinamiento para disfrutar de la cultura, de las cosas esenciales y profundas, pero no puedes en unas cuantas semanas volverte receptivo al arte si no hay antes una formación y esta formación la recibimos en la escuela y en la universidad. Durante este tiempo, lo artistas escénicos están enfrentando una realidad adversa, la están pasando muy mal porque ellos sí necesitan un público, en cambio, con todos los amigos intelectuales con lo que he hablado, este periodo de confinamiento ha sido de prosperidad. ¿Por qué?, porque se tiene todo el día para trabajar tranquilos. En mi caso particular, es maravillosos tener el día para escribir mi libro y no es la crisis, sino que son los elementos externos los que te distraen de la labor. Entonces no es correcto culpar a la gente o señalarla, porque debería leer este libro, escuchar tal música, no, porque se necesita una formación que sostenga eso, no es espontáneo, sino producto de una formación permanente.