View this post on Instagram

Ramo | Esmalte s/chapa 200x200 (2019). . . Pintar flores siempre fue un desafío muy grande. Primero porque nunca lo había hecho, segundo porque es el tema más usado en la pintura amateur, tercero porque es un formato muy usado por la historia de la pintura. Quería testearme a ver cómo me iba al respecto. En general los ramos de flores están relacionados con homenajes o tributos a gente muy especial para mí como pueden ser familiares o gente allegada muy querida, artistas o personalidades del mundo de la cultura que ya no están. Es mi forma de rendirles homenaje por lo que participaron en la vida cultural mundial o incidieron en mi. . . Uno de los aspectos mas interesantes que tiene la naturaleza muerta o still life como es su nombre en ingles es ese doble juego entre la figura de algo que esta vivo y esta muerto o esta muriendo al mismo tiempo. Por eso lo elegí como homenaje. Porque es el pasaje de algo que está desplegando su mayor belleza cuando esta muriendo, cuando ya está fuera de la planta. El ramo de flores simboliza ese momento. . . @hernansalamanco Marzo 2020 #obrasparaconocer #hernansalamanco #smartgalleryba #arteargentino #latinamericanart #argentinianart #artcollectors #artistas #arte #artecontemporaneo #buenosaires #artkeepsgoing