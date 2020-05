La carrera del periodista nacido en Nueva York hace 32 años no se detuvo en Washington. Trabajó como presentador de noticias y reportero televisivo, hasta que en 2017 publicó en primicia el reportaje que destapó los abusos del productor cinematográfico Harvey Weinstein en The New Yorker y se alzó con un Pulitzer —ex aequo con Jody Kantor y Megan Twohey,que sacaron con apenas unos días de diferencia la misma historia en The New York Times.