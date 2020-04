La tensión con Ronan se palpa pero Woody no avanza contra él. No lo agrede. Pero tampoco hay palabras de afecto, ni comprensión para su hijo. Ni siquiera reconoce sus evidentes méritos profesionales. Le endilga cinismo y falta de coherencia. Ronan denunció que las grandes cadenas televisivas no aceptaban su investigación sobre Harvey Weinstein. Woody dice que le parece extraño que Ronan siendo un cruzado de la libertad de expresión haya intervenido para que no entrevistaran a Soon Yi en la revista New York.