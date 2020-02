“Esta noche el Festival de Cannes se inaugura con la proyección de la nueva película de Woody Allen. Habrá conferencia de prensa y alfombra roja para el paseo triunfal de mi padre y su esposa (mi hermana). Al lado de ellos caminaran sus estrellas, los protagonistas del film: Kristen Stewart, Blake Lively, Steve Carell, Jesse Eisenberg. Ellos confían que la prensa no les hará preguntas incómodas. No es el momento, ni es el lugar. No serán formuladas. Esa clase de silencio no sólo es equivocado. Es peligroso. Envía un mensaje a las víctimas: que no vale la pena la angustia ni seguir adelante. Envía un mensaje sobre quienes somos como sociedad, qué valoramos, qué ignoramos, quién importa y quién no”.